救贖變招省思！G7來回30分逆襲奇蹟之夜 金塊灰狼世界線終結

在許多人眼中，或許會是今年真正總冠軍戰的西區第二輪金塊VS灰狼，雙方一路鬥智鬥力廝殺至第七戰，眼見灰狼到了第三節10:50還落後20分，看似晉級夢已遠，卻在下半場一度演出30分差距的大逆轉，最終以8分之差贏下終極第七戰，粉碎衛冕軍二連霸的野望，這同時也是明尼蘇達剛好睽違20年，再度闖進西區冠軍戰。

這組對戰，直到第七戰雙方都還在互相變招博奕，極為精彩，雙方兼且都在策略下了賭注，可惜最後只能有一個贏家，讓筆者帶大家快速理解，這場雙方豪賭勝負的關鍵何在，同時也是此戰的最精彩之處！

上半場金塊超強輪轉帶區域防守

今天上半場丹佛軍團一度大幅領先15分，還讓對手灰狼只分別單節19分、兩節合共38分，只因面對生死戰，灰狼逼出了金塊這兩年最強，甚至或許是筆者今年看過，唯一能跟Game 2灰狼強度相提並論的超強防守！

穆雷(中)下半場遭到嚴密看管。 美聯社

上半場的金塊，以盯人帶區域的輪轉防守，盡可能把約柯奇保護在罰球線與禁區之間，而後藉此將灰狼的進攻壓制到幾乎完全熄火，灰狼團隊上半場僅31.6%命中率、25%三分命中率，且被守到僅出手38次。

其中兩大持球發動機愛德華（Anthony Edwards）7投1中、康利（Mike Conley）7投1中，替補的亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）5投0中，三人合共19投3中，球隊還多次被逼到24秒出手，一度被守到只能靠某程度被金塊策略性錯位的戈貝爾（Rudy Gobert）籃下討犯規，透過罰球才中止得分荒，就可知進攻到底有多窘迫。

金塊目標在同時解決灰狼的持球進攻，同時削減上一戰戈貝爾頻頻衝入禁區的麻煩，透過帶區域聯防與快速輪轉，可以保持愛德華與康利只要切入，幾乎就會被夾擊協防，而戈貝爾不擅於接球下球的問題，當帶區域在他鄰近滿是對手時，球不僅很難傳進、傳進了戈貝爾也無法站到能直接出手的有利位置，確實直接廢掉了上一戰變陣後的灰狼進攻，除了戈貝爾上罰球線，僅能零星靠唐斯（Karl-Anthony Towns）抓住大打小錯位機會6投5中，以及被放空底角的麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）空檔出手10分續命。

這其中尤其令筆者驚訝的是約柯奇（Nikola Jokic），此戰上半場的他，或許是生涯防守最佳的一戰，防守範圍或許不算太遠，但他積極地移動腳步，到處協防有成，尤其空間感的判斷十分傑出，可以說是上半場金塊防守策略奏效的關鍵，這且真的不是任何分析可以想得到的絕招！

戈貝爾(右)捍衛禁區。 歐新社

上半場同時間，不曉得是否也因約柯奇更多拚防守，看來金塊選擇突破上一陣灰狼包夾的進攻策略，仍是讓塞爾維亞人當誘餌；休息兩天的穆雷（Jamal Murray）果然又一次有回血效果，在約柯奇屢屢超高位擋拆的幫助下，外線手感不俗的穆雷上半場就砍獲24分。

同時間當王牌中鋒被包夾時，金塊球員也確實不再只是待在原地等接球，會有更多往強邊接應，從而增加灰狼輪轉防守難度的跑位，約柯奇上半場因此在13分外，還外掛5助攻與15顆籃板其中5顆進攻籃板，在出手分攤給二當家後，Roll in的約柯奇憑藉噸位以及還有血條的體能，加上戈貝爾不時因為協防外出，幾乎同時也宰制了籃板，反觀灰狼上半場團隊籃板也才總共19顆。

下半場體能逆轉 約柯奇真無力回天

但上半場的風光背後，同樣也是沒有任何人算得到的山雨欲來，這套防守絕強，卻同時極度消耗，金塊為了求勝使出壓箱寶，但也成為了兩面刃，金塊成了自己曾經擊敗過的湖人，有一套可高效執行的防守佈陣，卻只能撐得起半場。

下半場的金塊，沒辦法再複製上半場那套防守了，也因此門關不起來，愛德華這個突破點開始活了，也沒辦法再嚴密協防唐斯，籃下同樣也搶不贏法國人籃板、開始壓制不住他動起來打。

最大的差別就在灰狼少主愛德華，上半場他簡直被守到不會打球，中場前與第三節一開始兩度快攻不上傳給被對到位的隊友，還二度都被成功反擊，二來二往雙方差了9分，差點重演之前中場慘劇，也是球隊被拉開到快20分的元兇，且到第三節7：24才命中本戰第二顆球，前19投僅3中。

年僅22歲的愛德華幫助灰狼扳倒衛冕軍。 美聯社

但隨著金塊防守強度難以延續，愛德華藉由幾次攻守轉換手感升溫，總算逐漸找回進攻端該有侵略性的他，後面5投3中，還包括了多次深入突破吸引包夾後轉傳底角的三分進球，彷彿真正成了下半場明尼蘇達的流川楓。

不僅如此，康利全場10分有7分在下半場，戈貝爾第四節還包辦了全隊最高的8分包括那記神仙般殺人誅心吃掉約柯奇的後仰跳投，相對體能充沛的里德（Naz Reid）同樣彷彿上來補尾刀，第四節也砍了8分。

反觀金塊團隊，下半場僅35.9%命中率，三分命中率更慘至僅19%，其中約柯奇與穆雷出手就佔了72%出手數，得分手小波特（Michael Porter Jr.）更高達約85%，但後者在貼身防守下外線失準卻僅5投中1，三分球4投1中，扣除約莫兩人僅命中兩球，命中率約18%，全隊體能下滑，半場甚至有近54%出手都是在外圍投不準又單調的三分，純論外線比例更高，難以再殺入灰狼禁區製造傷害。

簡單說，下半場的金塊等於2打5，這就是被逆轉30分的原因。

而真的就是雙方豪賭一場的結果，不能說孰優孰劣，只能說各自扛起風險，然後結果見真章。

里德充分扮演最佳第六人角色，也是金塊今年陣容端的痛點。 美聯社

為了贏球，上半場約柯奇就被拿掉正常調度下，第二節開節會有的休息時間，想守住通常這段時間，戈貝爾上約柯奇下金塊被追趕的分數，塞爾維亞人開操，正如錫伯杜（Tom Thibodeau）使出「哈特48」一樣只為求勝，這無可厚非。

但同時間，灰狼儘管雙位數落後，仍賭上接近正常的輪替，除非犯規麻煩，戈貝爾、唐斯、愛德華與康利，該休還是會休，但真的只是今天最後明尼蘇達是勝利者，否則被批評的或許就是關鍵戰主力還休太久的灰狼教練團，畢竟上半場約柯奇的操勞，真的有其回報。

下半場MVP是更一刻不得閒的打好打滿24分鐘，第四節獨拿全場最高13分負隅頑抗，完全展現其MVP一夫當關的能耐，但再怎樣也難以蠟燭兩頭燒，進攻端縱使還能得分，已然無法靠單挑吃掉戈貝爾，甚至被前幾場輕鬆虐的里德強硬手下數波；防守端更是已然挪不太動腳步，這同樣是不斷被三塔輪流衝搶籃板跟殺入禁區的原因。

約柯奇體能大量消耗連帶影響到他在比賽後段的表現。 路透社

打了近47分鐘的約柯奇辛苦了，但遺憾事實是強者如他，也無法在這樣的上場時間下，維持他MVP的影響力了。

不安定因子唐斯決定勝負

最終，要特別再次嘉許唐斯，他在第七、甚至第六戰，真的完美詮釋了系列賽開打前筆者的評論「筆者認為此輪最大的X因子，會是唐斯能打出怎樣的表現」，以及賽間分析文也多次提到的：勝負攸關於他與葛登（Aaron Gordon），誰在該場的支援能佔上風。

固然這戰的功臣很多：下半場甦醒的愛德華、全場帶動防守籃板與第四節進攻奇兵的戈貝爾，第四節殺出的板凳暴徒里德，乃至這兩戰扮演優質綠葉的麥克丹尼爾斯，但比起系列賽相對穩定的他們，今戰打出七場最佳表現的唐斯，無庸置疑可以被認可為單場MVP。

除了還是有犯規毛躁問題，筆者一再強調他是單防約柯奇更硬朗的人選，這一戰他做的比前一戰更強硬，帶給約柯奇更大的消耗與困擾，尤其是第四節戈貝爾下場休息時，他領銜扛住了約柯奇的絕地強硬大反攻；上半場球隊陷入貧攻的高效錯位幫助球隊續命，第四節更有一記堪稱關門致勝球的補灌。

唐斯(左)在關鍵第7戰打強硬球風，表現壓過葛登，成了灰狼勝負關鍵因素之一。 路透社

過往唐斯常常因為心態稍軟與相對不愛碰撞，常被國內球迷暱稱「軟糖」，但若果他能在後續賽事，持續這般的專注度與強硬的「硬糖」表現，稱職二號得分手的職責，明尼蘇達真的會有相當大的機率，拿下隊史首冠！

最後，再次恭喜明尼蘇達灰狼晉級！也為丹佛金塊惋惜，雙方聯袂給了球迷七場精彩大戰，最後卻仍只得一個贏家，或許日後回顧，金塊就是只差了這麼幾分，無緣總冠軍戰。

但主力班底猶在，約柯奇仍是當今籃壇天下無敵的第一人，灰狼打出了現在陣容的弱勢，來年好好再補個持球進攻者，以及務必要幫塞爾維亞人找個季後賽關鍵時刻能幫扛哪怕5分鐘的可用之兵，這些剛好就是本季金塊與上季替補上深度的差別，相信丹佛在接下來幾年，依舊會是總冠軍的熱門候補。

下一輪，讓我們看看達拉斯獨行俠，還能不能重演下剋上，又要怎麼對付經過二輪血戰，戰力再上一層樓的明尼蘇達灰狼囉！