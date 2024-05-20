快訊

8次總統就職日漲跌各半 520後怎布局？法人坦言「小心操作」看好這些族群

短短5米也遇行人地獄 港籍母女在台過馬路被撞飛...媽媽倒地疼痛呻吟

救贖變招省思！G7來回30分逆襲奇蹟之夜 金塊灰狼世界線終結

聯合新聞網／ monmo
灰狼睽違20年再闖西區冠軍賽，期盼能在愛德華(左)和唐斯帶領下，贏得隊史首座總冠軍。 法新社
灰狼睽違20年再闖西區冠軍賽，期盼能在愛德華(左)和唐斯帶領下，贏得隊史首座總冠軍。 法新社

在許多人眼中，或許會是今年真正總冠軍戰的西區第二輪金塊VS灰狼，雙方一路鬥智鬥力廝殺至第七戰，眼見灰狼到了第三節10:50還落後20分，看似晉級夢已遠，卻在下半場一度演出30分差距的大逆轉，最終以8分之差贏下終極第七戰，粉碎衛冕軍二連霸的野望，這同時也是明尼蘇達剛好睽違20年，再度闖進西區冠軍戰。

這組對戰，直到第七戰雙方都還在互相變招博奕，極為精彩，雙方兼且都在策略下了賭注，可惜最後只能有一個贏家，讓筆者帶大家快速理解，這場雙方豪賭勝負的關鍵何在，同時也是此戰的最精彩之處！

上半場金塊超強輪轉帶區域防守

今天上半場丹佛軍團一度大幅領先15分，還讓對手灰狼只分別單節19分、兩節合共38分，只因面對生死戰，灰狼逼出了金塊這兩年最強，甚至或許是筆者今年看過，唯一能跟Game 2灰狼強度相提並論的超強防守！

穆雷(中)下半場遭到嚴密看管。 美聯社
穆雷(中)下半場遭到嚴密看管。 美聯社

上半場的金塊，以盯人帶區域的輪轉防守，盡可能把約柯奇保護在罰球線與禁區之間，而後藉此將灰狼的進攻壓制到幾乎完全熄火，灰狼團隊上半場僅31.6%命中率、25%三分命中率，且被守到僅出手38次。

其中兩大持球發動機愛德華（Anthony Edwards）7投1中、康利（Mike Conley）7投1中，替補的亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）5投0中，三人合共19投3中，球隊還多次被逼到24秒出手，一度被守到只能靠某程度被金塊策略性錯位的戈貝爾（Rudy Gobert）籃下討犯規，透過罰球才中止得分荒，就可知進攻到底有多窘迫。

金塊目標在同時解決灰狼的持球進攻，同時削減上一戰戈貝爾頻頻衝入禁區的麻煩，透過帶區域聯防與快速輪轉，可以保持愛德華與康利只要切入，幾乎就會被夾擊協防，而戈貝爾不擅於接球下球的問題，當帶區域在他鄰近滿是對手時，球不僅很難傳進、傳進了戈貝爾也無法站到能直接出手的有利位置，確實直接廢掉了上一戰變陣後的灰狼進攻，除了戈貝爾上罰球線，僅能零星靠唐斯（Karl-Anthony Towns）抓住大打小錯位機會6投5中，以及被放空底角的麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）空檔出手10分續命。

這其中尤其令筆者驚訝的是約柯奇（Nikola Jokic），此戰上半場的他，或許是生涯防守最佳的一戰，防守範圍或許不算太遠，但他積極地移動腳步，到處協防有成，尤其空間感的判斷十分傑出，可以說是上半場金塊防守策略奏效的關鍵，這且真的不是任何分析可以想得到的絕招！

戈貝爾(右)捍衛禁區。 歐新社
戈貝爾(右)捍衛禁區。 歐新社

上半場同時間，不曉得是否也因約柯奇更多拚防守，看來金塊選擇突破上一陣灰狼包夾的進攻策略，仍是讓塞爾維亞人當誘餌；休息兩天的穆雷（Jamal Murray）果然又一次有回血效果，在約柯奇屢屢超高位擋拆的幫助下，外線手感不俗的穆雷上半場就砍獲24分。

同時間當王牌中鋒被包夾時，金塊球員也確實不再只是待在原地等接球，會有更多往強邊接應，從而增加灰狼輪轉防守難度的跑位，約柯奇上半場因此在13分外，還外掛5助攻與15顆籃板其中5顆進攻籃板，在出手分攤給二當家後，Roll in的約柯奇憑藉噸位以及還有血條的體能，加上戈貝爾不時因為協防外出，幾乎同時也宰制了籃板，反觀灰狼上半場團隊籃板也才總共19顆。

下半場體能逆轉 約柯奇真無力回天

但上半場的風光背後，同樣也是沒有任何人算得到的山雨欲來，這套防守絕強，卻同時極度消耗，金塊為了求勝使出壓箱寶，但也成為了兩面刃，金塊成了自己曾經擊敗過的湖人，有一套可高效執行的防守佈陣，卻只能撐得起半場。

下半場的金塊，沒辦法再複製上半場那套防守了，也因此門關不起來，愛德華這個突破點開始活了，也沒辦法再嚴密協防唐斯，籃下同樣也搶不贏法國人籃板、開始壓制不住他動起來打。

最大的差別就在灰狼少主愛德華，上半場他簡直被守到不會打球，中場前與第三節一開始兩度快攻不上傳給被對到位的隊友，還二度都被成功反擊，二來二往雙方差了9分，差點重演之前中場慘劇，也是球隊被拉開到快20分的元兇，且到第三節7：24才命中本戰第二顆球，前19投僅3中。

年僅22歲的愛德華幫助灰狼扳倒衛冕軍。 美聯社
年僅22歲的愛德華幫助灰狼扳倒衛冕軍。 美聯社

但隨著金塊防守強度難以延續，愛德華藉由幾次攻守轉換手感升溫，總算逐漸找回進攻端該有侵略性的他，後面5投3中，還包括了多次深入突破吸引包夾後轉傳底角的三分進球，彷彿真正成了下半場明尼蘇達的流川楓。

不僅如此，康利全場10分有7分在下半場，戈貝爾第四節還包辦了全隊最高的8分包括那記神仙般殺人誅心吃掉約柯奇的後仰跳投，相對體能充沛的里德（Naz Reid）同樣彷彿上來補尾刀，第四節也砍了8分。

反觀金塊團隊，下半場僅35.9%命中率，三分命中率更慘至僅19%，其中約柯奇與穆雷出手就佔了72%出手數，得分手小波特（Michael Porter Jr.）更高達約85%，但後者在貼身防守下外線失準卻僅5投中1，三分球4投1中，扣除約莫兩人僅命中兩球，命中率約18%，全隊體能下滑，半場甚至有近54%出手都是在外圍投不準又單調的三分，純論外線比例更高，難以再殺入灰狼禁區製造傷害。

簡單說，下半場的金塊等於2打5，這就是被逆轉30分的原因。

而真的就是雙方豪賭一場的結果，不能說孰優孰劣，只能說各自扛起風險，然後結果見真章。

里德充分扮演最佳第六人角色，也是金塊今年陣容端的痛點。 美聯社
里德充分扮演最佳第六人角色，也是金塊今年陣容端的痛點。 美聯社

為了贏球，上半場約柯奇就被拿掉正常調度下，第二節開節會有的休息時間，想守住通常這段時間，戈貝爾上約柯奇下金塊被追趕的分數，塞爾維亞人開操，正如錫伯杜（Tom Thibodeau）使出「哈特48」一樣只為求勝，這無可厚非。

但同時間，灰狼儘管雙位數落後，仍賭上接近正常的輪替，除非犯規麻煩，戈貝爾、唐斯、愛德華與康利，該休還是會休，但真的只是今天最後明尼蘇達是勝利者，否則被批評的或許就是關鍵戰主力還休太久的灰狼教練團，畢竟上半場約柯奇的操勞，真的有其回報。

下半場MVP是更一刻不得閒的打好打滿24分鐘，第四節獨拿全場最高13分負隅頑抗，完全展現其MVP一夫當關的能耐，但再怎樣也難以蠟燭兩頭燒，進攻端縱使還能得分，已然無法靠單挑吃掉戈貝爾，甚至被前幾場輕鬆虐的里德強硬手下數波；防守端更是已然挪不太動腳步，這同樣是不斷被三塔輪流衝搶籃板跟殺入禁區的原因。

約柯奇體能大量消耗連帶影響到他在比賽後段的表現。 路透社
約柯奇體能大量消耗連帶影響到他在比賽後段的表現。 路透社

打了近47分鐘的約柯奇辛苦了，但遺憾事實是強者如他，也無法在這樣的上場時間下，維持他MVP的影響力了。

不安定因子唐斯決定勝負

最終，要特別再次嘉許唐斯，他在第七、甚至第六戰，真的完美詮釋了系列賽開打前筆者的評論「筆者認為此輪最大的X因子，會是唐斯能打出怎樣的表現」，以及賽間分析文也多次提到的：勝負攸關於他與葛登（Aaron Gordon），誰在該場的支援能佔上風。

固然這戰的功臣很多：下半場甦醒的愛德華、全場帶動防守籃板與第四節進攻奇兵的戈貝爾，第四節殺出的板凳暴徒里德，乃至這兩戰扮演優質綠葉的麥克丹尼爾斯，但比起系列賽相對穩定的他們，今戰打出七場最佳表現的唐斯，無庸置疑可以被認可為單場MVP。

除了還是有犯規毛躁問題，筆者一再強調他是單防約柯奇更硬朗的人選，這一戰他做的比前一戰更強硬，帶給約柯奇更大的消耗與困擾，尤其是第四節戈貝爾下場休息時，他領銜扛住了約柯奇的絕地強硬大反攻；上半場球隊陷入貧攻的高效錯位幫助球隊續命，第四節更有一記堪稱關門致勝球的補灌。

唐斯(左)在關鍵第7戰打強硬球風，表現壓過葛登，成了灰狼勝負關鍵因素之一。 路透社
唐斯(左)在關鍵第7戰打強硬球風，表現壓過葛登，成了灰狼勝負關鍵因素之一。 路透社

過往唐斯常常因為心態稍軟與相對不愛碰撞，常被國內球迷暱稱「軟糖」，但若果他能在後續賽事，持續這般的專注度與強硬的「硬糖」表現，稱職二號得分手的職責，明尼蘇達真的會有相當大的機率，拿下隊史首冠！

最後，再次恭喜明尼蘇達灰狼晉級！也為丹佛金塊惋惜，雙方聯袂給了球迷七場精彩大戰，最後卻仍只得一個贏家，或許日後回顧，金塊就是只差了這麼幾分，無緣總冠軍戰。

但主力班底猶在，約柯奇仍是當今籃壇天下無敵的第一人，灰狼打出了現在陣容的弱勢，來年好好再補個持球進攻者，以及務必要幫塞爾維亞人找個季後賽關鍵時刻能幫扛哪怕5分鐘的可用之兵，這些剛好就是本季金塊與上季替補上深度的差別，相信丹佛在接下來幾年，依舊會是總冠軍的熱門候補。

下一輪，讓我們看看達拉斯獨行俠，還能不能重演下剋上，又要怎麼對付經過二輪血戰，戰力再上一層樓的明尼蘇達灰狼囉！

愛德華(左)與約柯奇在系列賽的對決，很可能也會在未來西區戰場不斷上演。 歐新社
愛德華(左)與約柯奇在系列賽的對決，很可能也會在未來西區戰場不斷上演。 歐新社

NBA季後賽 NBA專欄

相關新聞

傷兵連連又爆球員涉賭 天使成大聯盟最悲慘球隊

俗話說：「好事不出門，壞事傳千里。」在大谷翔平琵琶別抱後，能讓天使登上新聞頭條的似乎就只有醜聞而已。上週末ESPN爆料大谷過去在天使的隊友佛列契（David Fletcher）也曾向非法組頭鮑伊爾（M

中職／各隊主戰游擊手傷很大 曾子祐是獨特的存在

中華職棒開季至今各隊主力游擊手紛紛掛傷號，包括江坤宇、林靖凱、張政禹都先後脫離戰線，其中林靖凱更是直接整季報銷，對於戰績長紅的統一獅而言，戰力無疑受到重創，也為今年爭冠埋下變數。 中信兄弟當家游

日職／13人防禦率1字頭 強投鼎盛的時代來臨了！

大家對近期日本職棒的最大印象無非就是投手的實力以及水準不斷提升，今年又送出山本由伸、今永昇太兩名強投，在美國大聯盟有傑出的表現，日本的投手王國地位可說堅若磐石。另一方面，日本國內「投高打低」的趨勢也更

救贖變招省思！G7來回30分逆襲奇蹟之夜 金塊灰狼世界線終結

在許多人眼中，或許會是今年真正總冠軍戰的西區第二輪金塊VS灰狼，雙方一路鬥智鬥力廝殺至第七戰，眼見灰狼到了第三節10:50還落後20分，看似晉級夢已遠，卻在下半場一度演出30分差距的大逆轉，最終以8分

灰狼攻守孤注一擲留生機 解析約柯奇、金塊副將搶七拆招策略

金塊灰狼第六戰，灰狼以自明尼亞波里湖人以來最大的淘汰賽勝分，45分差屠殺丹佛軍團，保住主場也逃出生天，雙方將進入終極第七戰-甚至被許多人視為今年真正的總冠軍決勝戰。 究竟第六戰灰狼帶給金塊什麼棘

中職／黃勇傳遭開鍘 該被同情的不是球員而是從業人員

2008年5月21日新莊球場中信鯨對米迪亞暴龍之戰，現場只有339名球迷進場，但仔細一算，扣除啦啦隊和後援會成員，實際入場恐怕不到200人，比鯨龍兩隊加上相關工作人員還少，真的不知道在打給誰看。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。