日職／13人防禦率1字頭 強投鼎盛的時代來臨了！

大家對近期日本職棒的最大印象無非就是投手的實力以及水準不斷提升，今年又送出山本由伸、今永昇太兩名強投，在美國大聯盟有傑出的表現，日本的投手王國地位可說堅若磐石。另一方面，日本國內「投高打低」的趨勢也更加明顯。以團隊投手防禦率來說（※以下成績皆統計至5月18日為止），阪神（2.24）、巨人（2.26）、廣島（2.33）都在2.5以下。最差的橫濱DeNA也不過才3.34，不過先發輪值中一口氣少掉今永昇太、包爾（Trevor Bauer），尤其是今永昇太在大聯盟表現亮眼，突顯了這個戰力缺口的影響，投手群還能有這樣的成績算是差強人意。

個人方面，更是有床田寛樹（廣島；1.28）、村上頌樹（阪神；1.30）、山崎伊織（巨人；1.51）、才木浩人（阪神；1.60）、小笠原慎之介（中日；1.66）、吉村貢司郎（養樂多；1.85）、大貫晉一（橫濱DeNA；1.91），合計7人的防禦率在2以下，各隊都有一名1字頭防禦率的強投，巨人強投戶鄉翔征2.17已經排到第八名，相當特殊。

太平洋聯盟也不惶多讓，歐力士新洋投艾斯皮諾沙（Anderson Espinoza）5月11日對軟銀先發7局失掉4分，才首度從0.55升到1.35，不過還是暫居防禦率王。今井達也（西武；1.47）、轉任先發的莫耶洛（軟銀；1.53）、宮城大彌（歐力士；1.70）、山崎福也（日本火腿；1.79）、梅西斯（羅德Cristopher Crisostomo Mercedes；1.80），投手排行榜一到六名都是2以下的防禦率。兩聯盟合計竟然高達13名投手的防禦率壓到1字頭，完全展現了整體日本職棒投手的高水準。

而以2023年來說，中央聯盟只有村上頌樹（1.75）、東克樹（1.98）2人，太平洋聯盟只有無雙的投手山本由伸（1.21），再來是高橋光成的2.21，兩聯盟在2以下防禦率的投手只有3人。雖然球季至今各隊才進行大約40場，還不到1/3，往後要維持這個成績並不容易，不過光就現階段來說就已經相當罕見，「投高打低」的現象又比起過去幾年更加往極端方向發展，也是不爭的事實。

床田寬樹去年首度拿下雙位數勝投，防禦率2.19，今年更加進化，目前是央聯防禦率王。 擷圖自廣島鯉魚官方推特

攤開2014年之後，近10年的防禦率王成績，中央聯盟投手防禦率王落在2字頭的成績有6次，防禦率最高的是2019年中日龍隊左投大野雄大以2.58拿下防禦率王。1字頭則有4次，相對是較少，最出色的是2017年菅野智之的1.59。央聯今年目前為止合計有7人的防禦率在2以下，依照這個態勢，今年各路強投將防禦率維持在2以下將是獲獎的基本門檻。

太平洋聯盟方面，近10年防禦率王的獲獎成績2字頭的成績有4次，最差的是2018年岸孝之的2.72，1字頭則有6次之多。近10年洋聯防禦率王之所以成績如此優秀，與山本由伸絕對的主宰力有相當大的關係。山本由伸從2019年開始轉任先發，就幾乎包辦了所有年度的洋聯防禦率王，中間只有2020年以些微差距的2.20敗給軟銀千賀滉大的2.16。山本由伸4度拿下防禦率王，分別是2019年（防禦率1.95）、2021年（防禦率1.39）、2022年（防禦率1.68）、2023年（防禦率1.21），去年的1.21幾乎已經是投遍無敵手的狀態。

今年球季誰能搶下長期由山本由伸盤據的洋聯防禦率王寶座，「後山本時代」的第一年，備受矚目。