傷兵連連又爆球員涉賭 天使成大聯盟最悲慘球隊

俗話說：「好事不出門，壞事傳千里。」在大谷翔平琵琶別抱後，能讓天使登上新聞頭條的似乎就只有醜聞而已。上週末ESPN爆料大谷過去在天使的隊友佛列契（David Fletcher）也曾向非法組頭鮑伊爾（Mathew Bowyer）下注賭球，而鮑伊爾正是讓大谷前翻譯水原一平身敗名裂，偷了大谷一千多萬（美金，下同）去跟他投注的「辣個男人」。此消息一出，原本以為已告一段落的水原賭博案又掀起一陣波瀾。

跟大谷一樣，曾與天使簽下5年2600萬合約的佛列契也在去年球季結束後離隊，他被交易到勇士後目前人在小聯盟。照理說這些風風雨雨都已跟天使無關，但球隊過去的翻譯與球員接連爆出向非法組頭下注，充分反映出已經連續八年勝率過不了五成、本季還可能打出隊史最差戰績的天使不僅技不如人，就連內部管控都十分「落漆」。

自大谷離隊後天使一直是禍不單行。先是長期躺傷兵名單、上場表現更無異於傷害球隊的「薪水神偷」三壘手瑞登（Anthony Rendon）在休賽季大放厥詞，大談特談「棒球對我只是工作」以及「大聯盟應該縮短球季」，讓人不禁懷疑他是不是真的自以為平常「工作」有多認真。結果開季不滿一個月，瑞登就因為大腿受傷報了病號，如今被放上60天傷兵名單，又一次「自助」縮短球季。

瑞登去年和今年的年薪都高達3850萬美元，去年的2轟、22打點和.236打擊率已經讓人傻眼，想不到他還好意思出來講幹話，而且很快又掛病號。天使已經夠慘了，實在禁不起他一再地折騰來打擊士氣。 美聯社

瑞登受傷原是家常便飯，天使高層八成早已死心不再指望他們砸在他身上的2.45億（7年合約）還能得到多少回報。但與此同時，球隊神主牌楚奧特（Mike Trout）的膝傷則令他們格外痛心。過去三年楚奧特總共也就打了237場，在接受膝蓋手術後本季八成也難破百。猶記得去年冬天天使總管米納亞（Perry Minasian）還信誓旦旦地宣稱楚奧特「百分之百不會被交易」，而且並不打算在大谷離隊後重建。如今回顧他這番言論不禁令人懷疑，天使的「不甘心放手」會不會既害了楚奧特，同時也葬送了天使的未來？

撇開這些傷心事不談，今年的天使也不是沒有亮點。首先過去曾是大型新秀表現卻始終不上不下的年輕外野手阿戴爾（Jo Adell）總算打出點名堂，目前各項進階數據都顯示他今年將有所突破。另一位外野手沃德（Taylor Ward）也多年媳婦熬成婆，成了如今天使全隊上下輸出最穩定的打者，今年頗有機會入選明星賽。同時以山多瓦（Patrick Sandoval）為首的幾位年輕先發投手也在持續成長中，都有可能在未來幾年成為固定的先發投手輪值班底。

天使25歲的右外野手阿戴爾(右)目前打出8轟21分打點，是天使年輕球員中少見的亮點，本季有機會成為球隊新星。 美聯社

但除此之外，總薪資仍高達1.73億在全聯盟排名第13位的天使就只有乏善可陳。過去六年有大谷在的大谷尚且年年勝率不過五成，今年球季自更不被看好。季前Fangraphs網站推算他們打進季後賽的機率只有17%不到——全美聯就只有運動家跟白襪的機率比他們低。結果隨著球季的進行，目前戰績只有17勝29敗在美聯西區墊底的天使更已淪落到不如運動家，甚至要跟白襪「稱兄道弟」的慘狀。問題是白襪跟運動家本季開打前早已「放推」，尤其陣容形同二軍的運動家本季團隊薪資更只有幾乎不到天使三分之一的6050萬。一路打下來目前運動家戰績（19勝29敗）反倒比天使還要好，更突顯出天使的高薪低就。

不過這一切對天使老闆莫雷諾（Arte Moreno）來說早已不是新鮮事。多年來屢次砸大錢簽下一堆明星球員卻始終被當成凱子的莫雷諾前年八月原已心灰意冷準備賣掉球隊，之後卻又改變心意宣稱「要讓天使再次強大」。然而在天使球迷眼中他早已成為最不受歡迎人物之一，開幕戰更是被主場球迷噓爆。事實上天使這幾年之所以萎靡不振，莫雷諾明顯也脫不了干係。他動輒過問球隊決策的作風不僅深深傷害了球隊，也讓天使看不到未來。

天使期待年輕球員能快速成長，但多數表現不如預期。 影片來源：天使官方推特

由於天使本季已基本確定無望，接下來他們的唯一剩餘價值就只剩下隊上哪些人可能被交易。除了前述的沃德、山多瓦之外，季初表現出色的先發投手老將安德森（Tyler Anderson）、有一定實力的工具人倫吉佛（Luis Rengifo）也都是其他隊覬覦的對象。不過天使總管接下來除了為重建做好準備外，更重要的或許是好好整頓球隊風氣，別再讓水原跟佛列契之流的害群之馬出現在隊中。如此一來，他們才可能及早走出悲慘的命運。