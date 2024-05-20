中職／各隊主戰游擊手傷很大 曾子祐是獨特的存在

中華職棒開季至今各隊主力游擊手紛紛掛傷號，包括江坤宇、林靖凱、張政禹都先後脫離戰線，其中林靖凱更是直接整季報銷，對於戰績長紅的統一獅而言，戰力無疑受到重創，也為今年爭冠埋下變數。

中信兄弟當家游擊手江坤宇在4月中就因左大腿拉傷下二軍，被迫啟用去年第5輪指名的楊祥禾鎮守游擊大關，持平而論，他的守備算中規中矩，接傳動作流暢，但給整條防線的安定感還是不如江坤宇，更重要的是，楊祥禾攻擊火力明顯貧乏，打擊率只有0.123，上壘率0.205，也讓兄弟後半段打線幾乎毫無破壞力。

好在江坤宇目前已在二軍展開復健賽，預計下週就可以重返一軍戰線，他的缺陣也讓球迷深刻感受，江坤宇在陣中不只攻守能力，還有十足的安定感，如果江坤宇因傷無法下場，現階段找不到合適的替補人選，這就是他的價值所在。

中信兄弟游擊手江坤宇受傷後，讓球隊的火力串連受到不小的影響，同時也少了他在守備時帶來的安定感。 中央社資料照片

統一獅傷兵一籮筐，包括蘇智傑、林子豪、胡智爲、劉軒荅、林岱安、林子崴，但他們都有稱職的替補人選，然而林靖凱左膝前十字韌帶撕裂動刀，宣告本季報銷，就真的找不到差不多的解決方案，也讓統一獅爭冠本錢瞬間縮水不少。

本季林靖凱打擊率高達0.324，完全找回2021年巔峰時期身手，而且先發守游擊21場共168局只發生1次失誤，游擊守備率是亮眼的0.988，如今林靖凱因傷整季報銷，無論是林祖傑或許哲晏，都無法補足這個巨大的戰力缺口。

統一獅游擊手林靖凱(中)正要在攻守兩邊都繳出特優成績之時，卻因滑壘受傷而整季報銷，對獅隊來說是一大損失。 圖／統一獅隊提供

味全龍主戰游擊手張政禹膝蓋前十字韌帶斷了一條動刀，下半季才能歸隊，本季張政禹不但敲出生涯首轟，打擊率0.284也是單季新高，經過總冠軍戰和亞冠賽洗禮顯得更加成熟和沉穩，本季守游擊只發生3次失誤。

少了張政禹，味全龍總教練葉君璋肯定大傷腦筋，放眼望去，劉俊緯太年輕，攻守都還需要磨練，曾傳昇成長幅度不足，石翔宇只能算堪用，張政禹缺陣也為龍隊拚連霸埋下伏筆。

味全龍游擊手張政禹本季表現算是中規中舉，但日前傳出左膝韌帶斷裂的傷勢，短時間之內無法出賽，球隊的內野防線恐怕要讓球迷擔憂好一陣子了。 聯合報系資料照片

富邦悍將由王勝偉和池恩齊輪流守游擊，各守超過百局，但兩人打擊率都在2成上下徘徊，林承飛是樂天桃猿主戰游擊手，但本季打擊狀況卻陷入空前低潮，打擊率只有1成70，而且被三振率超高，相較之下，台鋼雄鷹游擊手曾子祐算是獨特的存在。

曾子祐是台鋼雄鷹選秀狀元郎，也是隊史第一位簽約球員，去年經過二軍賽和冬盟洗禮，今年繳出超乎預期的攻守成績單，開季至今連續擔任32場先發游擊手，280局守好守滿，完全無須動用第2號游擊手，美中不足的是出現7次失誤，守備穩定度待提升，不過打擊率高達0.344、擊出44支安打皆居全聯盟第二，表現令人刮目相看，完全不見職棒新鮮人的生澀感。

值得一提的是，曾子祐、江坤宇、林靖凱、林承飛都是平鎮高中出身的選手，也就是說，中職3分之2的主戰游擊手都來自平鎮，他們如果狀況不佳或受傷脫離戰線，整支球隊的中線守備就會受到非常大的影響，這也是今年球季觀察重點。