灰狼攻守孤注一擲留生機 解析約柯奇、金塊副將搶七拆招策略

金塊灰狼第六戰，灰狼以自明尼亞波里湖人以來最大的淘汰賽勝分，45分差屠殺丹佛軍團，保住主場也逃出生天，雙方將進入終極第七戰-甚至被許多人視為今年真正的總冠軍決勝戰。

究竟第六戰灰狼帶給金塊什麼棘手的改變？第七戰金塊又可能有怎麼樣的回應，再次為各位讀者深入剖析！

灰狼進攻端的壓箱一試

這一場狼軍在攻守兩端，居然都還展開了對弈反擊，其間的策略許多筆者在前幾戰都曾提過，尤其在進攻端，第六戰賽前「無解進攻手段搭配恐怖傳導 灰狼該如何對付超級約柯奇？」一文，更幾乎是集結了相關最後可能的嘗試，但就連筆者幾乎都覺得無望再試的Game 6背水一戰，灰狼教練團居然終於用了，也果真換來好的結果。

誠如前文所說，成功運轉的前提當然還是球隊大腦康利（Mike Conley）要能順利歸隊，幫球隊與愛德華拉開防守圈，同時幫助球隊傳導。

但戰術端真正帶來質變的，還是在雙塔：灰狼終於願意正視戈貝爾（Rudy Gobert）更積極攻打籃框的可行性，以及唐斯（Karl-Anthony Towns）打出了六戰以來最具紀律性的一戰。

戈貝爾在此戰於Roll in與無球跑動方面，比過去六場都更家的積極果斷，更有意識地往籃下帶給防線施壓，減少了過去幾場時常較慢速度的來回掩護，既減少自己進攻端帶給對手的壓力，還往往擋到自己人。

康利(左)的回歸帶給灰狼極大穩定感。 法新社

同時間，從開賽球隊就更聚焦幫助唐斯重回前兩戰的頻繁錯位，以及終於讓他打更多的高位4-5號擋拆發牌角色；兩者相乘，第一節戈貝爾就頻頻轟炸籃框，自此改變了金塊從前幾戰研習至本戰防守的模樣。

過去幾場約柯奇（Nikola Jokic）往往肆意Hedge幫忙夾擊持球者放掉法國人，讓後面的隊友負責將他卡離禁區，但當戈貝爾加速奔跑時，除了約柯奇與葛登（Aaron Gordon）外的其他球員扛不住了，這也導致首節後至終場，約柯奇都更不敢離戈貝爾太遠與太久，等於金塊夾擊灰狼持球者的策略，就此廢了一半。

以此為起點，灰狼整個進攻進入良性循環，不敢過高強度協防持球者，持球者無論愛德華（Anthony Edwards）或康利的進攻空間都變大，因應戈貝爾角色的轉變，唐斯負責更多的擋拆配合，從而得到更多錯位機會，迫使金塊本場不斷得露出大空檔-對象就是麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）或者亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）。

本戰他們兩人奮起回應，前者以10投8中/三分球5投3中，後者同樣補上三分球5投3中，Wide Open投籃兩人共繳出9投6中的三分火力，徹底攻潰金塊的捉放，進而全線失守，這就是終於此戰告別貧攻背後的祕密。

防守端的驚喜出招

不過相較於進攻，本戰的防守端更讓人訝異。筆者本來推薦的乾脆就放戈貝爾主防約柯奇，全力防堵金塊打出團隊籃球的預想並未發生，取而代之的是灰狼祭出系列賽最強勢，對塞爾維亞人的積極包夾。

並非筆者沒想過可以這樣對抗丹佛軍團，這本該是最佳選擇之一，而是根據Game 3到Game 5灰狼於輪轉端的慌亂，尤其是愛亂跑的唐斯，已經放棄Game 6生死戰明尼蘇達可以拿出這套策略的可能性，沒想到居然還真的用了，而且好到筆者跟朋友討論，一致陷入覺得那前3場為什麼不拿出來的納悶之中？

唐斯在第六戰攻守展現侵略性。 美聯社

總而言之，灰狼再次拿輪轉防守包夾約柯奇的防守策略，而這次紀律性完全不同以往，井然有序，從而成功地阻止了金塊前兩戰由約柯奇發起的無解進攻。

灰狼的目的始終還是保護戈貝爾，讓他在最具影響力的護框協防位置，發揮最大效用，唐斯不僅進攻端，本戰仍扛起第一線對抗約柯奇的任務，這次卻是判若兩人的強硬與積極，且一直遵守繞過擋拆的防守紀律，堅持不讓約柯奇再次成功換掉對手。

同時間強邊無論是愛德華或康利，在約柯奇一下球就快速提早關門，甚至還發生過雙塔聯手包夾的局面，強如MVP，又再現了第二戰對意外佈陣的不適應，系列賽約柯奇的觸球/前場觸球次數場均為112.3次/60.5次，本戰卻僅有98次/53次。

戈貝爾能長時間蹲坑，同樣也讓葛登從系列賽54.3/26.3次，下滑至僅45/17次，一口氣壓制了金塊前兩戰致勝的前場組合；這點同樣可從約柯奇系列賽場均接/傳球81.5/81次，下滑至僅72/71次可證。

進攻低迷的穆雷能否找回手感？ 路透社

灰狼確實透過切斷約柯奇與團隊的聯繫，讓丹佛必須將勝負交給王牌外球員，從而在穆雷（Jamal Murray）開賽傷勢加重狀況不佳，以及本戰風水輪流轉，其他角色球員合共67投僅17投情況下，合情合理地輸掉了比賽。

金塊第七戰預期的對策

激戰至此，很難說金塊第七戰再出招，是否就能又一次順利反擊從而勝出，但可想而知的是，金塊肯定會再有改變。

主要自然是約柯奇的再定位，如何幫助他從第六戰對手成功的包夾策略中突圍，而這些，我們或許可以從過去詹姆斯（LeBron James）如何面對對手防守找到蛛絲馬跡，畢竟皇帝參與的季後賽之多，見識過的策略之繁，誠如筆者先從所形容，這個系列賽約柯奇就彷彿是「超大型詹姆斯」，所以過去後者怎麼應對，約柯奇也很可能會英雄所見略同的複製貼上。

愛德華的進攻難以阻擋。 路透社

其實最初階的解法，當然是金塊從上至穆雷傷勢再度好轉，想想休三天後的第三戰奇蹟，這次起碼也休了兩天，下至角色球員重拾前三戰的空檔承擔，或許約柯奇連變招都不用，問題就迎刃而解，可這實在太過樂觀。

其次，我們應該可以看到金塊更多的掩護與無球跑位，何以灰狼這一場的輪轉防守跟過去命運大不同，其中一個原因或許在於，丹佛太想複製前幾戰的高三分命中率，從而轟垮對手或快速接分，但在約柯奇遭包夾，而灰狼輪轉提高紀律性情況下，金塊其他4位球員，幾乎都定樁般的被設定為接球埋伏射手，明尼蘇達那位必須要在外圍一守二的弱邊防守者，自然相對易防。

如果一開賽丹佛全軍就有好手感，那還可以，但如果不是，肯定需要增加更多的掩護與空切，以增加灰狼輪轉防守的可預測度，從而導致忙中有亂的紀律崩潰。

最終，每每詹姆斯遇到類似狀況，其中一個強大而有效的解法，就是直接改底角兩側接球，力行低位強攻與Inside-Out，透過更接近籃框接球，幫助約柯奇提高攻籃威脅，同時吸引難度對手更深入防守；倘若灰狼還想包夾協防，就得承擔防守更入禁區、被對手傳出更多外線大空檔的空間風險，接下來就是丹佛隊友們，能不能把球投進的事了。

這系列戰，對喜愛籃球的看門道球迷，無疑是非常幸福的，我們可以看到雙方鬥智鬥力你來我往到第七戰，戰術端可以想見雙方都會將自己逼出自己的操作極限，但旗鼓相當的對手，勝負最終還是得看留給場上球員。

波特在搶七大戰能否及時提供火力。 法新社

筆者認為第六戰再次陷入客氣、想將計就計當誘餌讓隊友打出好球的約柯奇，第七戰會重新將勝負扛在自己肩上，會重回主攻手位置；穆雷與康利的傷勢分別會如何；唐斯能否再沉穩硬朗一場，他與葛登的上風之爭，第七戰又是誰會勝出？

麥克丹尼爾斯、里德（Naz Reid）與亞歷山大-華克，對決波特（Michael Porter Jr.）、凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）、布勞恩（Christian Braun）與傑克森（Reggie Jackson），誰又會是更好的一組綠葉？

西區第二輪金塊灰狼終局之戰，贏家明日揭曉！