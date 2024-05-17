無解進攻手段搭配恐怖傳導 灰狼該如何對付超級約柯奇？

金塊灰狼第五戰，丹佛軍終於拿下系列賽第一個主場，反向讓「真正的季後賽」終於開始，而且也把灰狼逼到了淘汰邊緣。這一戰雙方的變陣較少，筆者換個方法來談：從約柯奇這一戰到底有多好，到聊聊到底一支球隊要怎麼擊敗金塊，灰狼又是否還能有機會？

超級「全力約」

第五戰表面上大家看到的且印象最深刻的，肯定是DPOY戈貝爾（Rudy Gobert）怎麼被約柯奇（Nikola Jokic）教訓，甚至是拉出來點名：雙方此戰直接對位，約柯奇以9投8中拿了18分，透過製造法國人犯規再多拿4分，並且另外還製造了他協防自己後的失分。

但大家一定至少要看過Highlight才更能清楚知道這期間約柯奇的表現是多麼的嘆為觀止！

本戰在進攻端，他分別使用了低位硬打、挑籃、禁區上下假動作幌人、擦板、拿手小鉤射，乃至外線投射、包括三分線3投2中等各種手段，其中也包括了幾乎集中在對戈貝爾的幾次超高難度出手。

戈貝爾賽後是這麼說的「有幾次我覺得我實際上是封到了，但球還是進了，那刻真的是令人難以置信。他把球隊放在了肩膀上，他的每一次投籃都命中了」，即使法國人竭盡所能，也已經做到最好，塞爾維亞人仍爆掉了他，這就是當今地表上最強球員的威嚴。

而這些還僅止於他在持球面的發揮，除此之外，他還能瞬間切換無球空切得分，同時間甚至整個回合不用觸球，光光只是透過擔任誘餌走位吸引防守，以及利用龐大身軀掩護，約柯奇就足以拆掉灰狼防守陣的如意算盤，直接顛倒成約柯奇想要的模樣。

這在NBA歷史上真的堪稱絕無僅有，大體上再強大的長人，多半以無解持球進攻聞名，即使偶有善傳導的奇行種，很少有人能兼顧頂級無球與掩護，遑論整條歷史長河，約柯奇還是在傳導策應上的最頂端。

約柯奇(中)面對雙塔的策略運用，當世無人出其右。 美聯社

誠如灰狼主帥芬奇（Chris Finch）表示：「他什麼都有」，如果要筆者比喻：歐尼爾（Shaquille O'Neal）是你知道他要做甚麼卻擋不住，約柯奇就是你完全不知道他要怎麼料理你，因為他什麼都會，兩者是殊途同歸的無解。

第五戰約柯奇甚至在第四戰的基礎上，把灰狼防守端拆解得更徹底，當然這也拜主帥馬龍（Michael Malone）的戰術端支援，本日更頻繁使用的招式是4、5號擋拆，本戰外線失靈的葛登（Aaron Gordon），乾脆直接讓他更多扮演持球角色。

本戰在觸球、傳切球方面，葛登都已經是陣中實質第二人，改讓被嚴防但也能空手跑位的穆雷（Jamal Murray）去當誘餌；包括之前使用的早攻或轉換提前要位，本身或隊友的擋人跑位，乃至最粗暴的直接4、5號擋拆對位灰狼雙塔，終極目的都是一個：逼戈貝爾出來對位。

這絕不是因為DPOY反而好打點，而是這位DPOY最強的是團隊協防的影響力，如果他繼續待在禁區擔任協防角色，不只隊友難以切入、葛登會被兼顧協防到沒有後門可以開，連約柯奇自己都難過兩關。

同時間誠如筆者前幾篇都曾提及，1 on 1唐斯（Karl-Anthony Towns）才是那個對抗性更強，更難啃的長人，相反地唐斯不管在協防或防守擋拆，都有很大紀律性問題。於是乎命題對約柯奇來說，就變得簡單：「把灰狼理想的唐斯單防、戈貝爾協防，轉換成他想要的戈貝爾單防、唐斯協防。」

而在第五戰，灰狼已經記取前一場教訓，盡量減少過度協防，那麼約柯奇能做的最佳解，就是親手單幹戈貝爾，而他確實成功了。

別以為這很簡單，這其實有極大風險，對DPOY還能頻頻匪夷所思命中，只因他是當代第一人，戈貝爾已經是盡可能能讓他打的困難不順的少數幾位，但約柯奇就是這麼神，靠著技術與籃球智慧拆解一切到他想要的情況-然後吃掉他，正如馬龍賽後稱讚的「他或許屬於Mensa（世界高智商同好組織）」。

某程度這已經是對戈貝爾、對灰狼防守最大的恭維，合理籃球至上的約柯奇，能靠隊友、靠傳導就贏球，他肯定是能傳就傳，能省力就省，能逼迫他非得扛起自幹任務，否則球隊難過戈貝爾帶動的灰狼團防，甚至逼出葛登夢迴魔術全能的持球進攻與控球前鋒身手，也許我們該懷疑的是：金塊去年沒拿出全力就奪冠。

在約柯奇的牽制下，葛登(中)成了另一把讓灰狼頭痛的利刃。 路透社

擊敗金塊的方式

其實說穿了，就是要有至少兩個以上長人能為約柯奇帶來進攻難度，優秀的外圍防守，優異的外線支援，最好長人都還能以進攻製造約柯奇的防守壓力。

簡單說就是攻防兩端都要讓約柯奇陷入苦戰，蠟燭兩頭燒，同時又能壓制他透過傳導掩護，幫助幾位隊友爆發。呃，但這幾乎就要是支當代完美的隊伍了，不然金塊又何以會是去年的總冠軍？

可現有薪資結構下這陣容幾乎組不出來，從首輪湖人到第二輪灰狼，其實都已具備某些硬體條件，但不夠完美，就還是會被宛如超大型詹姆斯（LeBron James）的約柯奇找出弱點痛擊，遑論某幾位有硬體還沒軟體。

灰狼還未絕望，縱然硬體不夠全面完美，戈貝爾在進攻端給的持球威脅不足，不能放但相對易防，相較湖人還是有更充分條件，第六戰也還未絕望，但前提是球員的「軟體」層面：抗壓性、耐心與紀律性，到底能否跟上王者金塊。

防守層面上：理想狀況，當然還是盡可能讓約柯奇少得逞，唐斯單防+戈貝爾協防才是王道，但面對籃球智商絕高又有全能技藝的約柯奇，這談何容易？

筆者認為，最好方法或許還是讓約柯奇持續點名戈貝爾，賭在戈貝爾生死第六戰的防守強度再提升，以及MVP是否還能再複製一次第五戰的超級手感，如果可以，那輸球不也不枉了嗎？

專注眼前約柯奇的爆發，會有盲點。事實上這三場最終還是靠著各種灰狼對塞爾維亞人的害怕，讓金塊串聯出告別首輪陰霾，越來越好的團隊表現，從而擊垮灰狼。

連續三戰，金塊命中率皆在50%、三分命中率皆在40%以上，才是致勝主因，以第五戰來說，比起約柯奇拿到的40分，他另外13次助攻創造了34分，掩護助攻6次創造12分，合併創造了接近球隊8成的分數，另外還外掛1次二次助攻與18次潛在助攻，這些總和，才是他場上影響力的完整體現。

唐斯的表現與否仍是灰狼背水一戰逃過4連敗的關鍵。 路透社

寧願灰狼繼續讓他各種單打，看能否持續整場高效，也好過讓他用掩護與傳球，不斷讓隊友在空檔下輕鬆得分。

關鍵還是戈貝爾，仍有人抱著第二戰大勝的幻想，認為撤下他對灰狼更好，但以第五戰來說，法國中鋒為什麼能有全隊最佳正負值、最好的防守效率，實因本戰光下半場兩度戈貝爾下場、約柯奇在場，合共僅4分鐘，灰狼就被打了一波0：11（連進攻端，對現在的灰狼都是有他在場上更好），一次次逼迫主帥芬奇趕快再將他派上場止血。反觀戈貝爾在場，約柯奇不在場，金塊進攻幾乎就停滯，7分鐘內灰狼11：3。

簡單歸納，戈貝爾在場，約柯奇就無法休息太久，而戈貝爾下場，金塊屢試不爽就是會快速拉開比分，從而打潰灰狼士氣與專注度。並不需完全放棄輪轉防守，但要相當講究紀律性，唐斯尤其是關鍵，他才是約柯奇一直想點名戈貝爾的主因。

因為協防的唐斯太容易出錯了，灰狼有沒有勇氣，持續承受約柯奇的重創也要堅持守住團隊籃球，會是下一戰關鍵，也會是如果金塊成為晉級者，接下來對手們的考驗。

進攻層面上：有些可能解方，筆者在前篇「地表最強約柯奇搭檔超人葛登 金塊出考題灰狼尋求解答」中都曾提及，很多其實灰狼也都曾在第五戰中嘗試使用。

讓戈貝爾更多Roll in或是佔據籃下有利位置後，果斷傳球，尤其是可以考慮唐斯發牌，我們看到上半場幾波唐斯這麼做了，安德森也這麼餵了，而這正是灰狼上半場一度追分的原因。

幫助唐斯在更佳位置接球，以利更高效的單打，並且要敢於投射拿手三分球，第一節跟第三節，一度也讓我們看到樂觀跡象。增加傳導，讓角色球員更多參與進攻，把握防守端被放的機會，上半場亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）殺出來6投4中，也的確是上半場雙方能拉鋸的關鍵。

但終究下半場被拉開後，球隊的紀律性又再次崩盤，一切好的方向都未能延續全場，一如芬奇嘆道本戰球隊的問題：「決策與投籃選擇，我們變得焦躁，需要一些冷靜」。這一瞬間就可能風雲變色的季後賽，加上若果調度應變還遲個一步，很可能就像本戰這般一失足成千古恨。

固然直接少了球隊大腦與組織中樞的康利（Mike Conley），確實重傷害了球隊傳導以及戈貝爾的發揮，還直接少了第三號得分手，但值得問的是：

戈貝爾(左)仍是灰狼防堵約柯奇的唯一選擇。 路透社

1、安德森（Kyle Anderson）因為也沒有外線少用沒話說，但唐斯的高低位配合，為何就這麼零星幾回？球隊確實季賽演練不夠多，但如果Roll in的戈貝爾的確是丹佛防線破綻，為什麼球員就算看到空檔，都往往仍堅持Tough shot？

2、唐斯開賽的沉穩表現，為什麼又突然沉不住氣的連續進攻犯規，連帶讓自己的耐性又再次不見？筆者系列戰反覆說了多次，系列賽就是唐斯VS葛登之戰，身為二號得分手，愛德華（Anthony Edwards）之外唯一能持球有效單打的球星，如果他持續這麼容易心態炸裂，第六戰真的會是本季最後一戰。

3、也是最關鍵的一點，角色球員能不能猛一回？第五戰亞歷山大-華克上半場一度讓人看到希望，但下半場他的連續跳投不進，被丹佛輕鬆推進攻守轉換，正是從逆轉反被拉開的主因。

事實上本佔有替補與三分優勢的灰狼，此刻已被對手大逆轉；金塊包夾甚至三夾愛德華的策略，還要派人堵戈貝爾與唐斯，是真的也賭上極大風險，但此戰麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）、亞歷山大-華克與里德（Naz Reid），三人Wide Open三分球僅12投中2，而灰狼例行賽是聯盟命中率第3高球隊，三人上場淨效率還分別是-25.1、-17.6與-2.5，金塊完全是贏家。

反觀首輪手感極其低迷的凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope），本戰用8投6中、三分5投4中摧毀了金塊的輪轉捉放，連首輪幾乎快被棄用的布勞恩（Christian Braun），都能上場28分中砍下10分。當你對面有當代最強球員，自己的當家控衛傷缺，角色球員還被輾壓，灰狼憑甚麼贏？

這是灰狼第六戰，乃至之後若有機會對抗金塊，所有對手都必須強勢武裝的精神層面與紀律性。

紙上談兵的策略，灰狼配置絕對還有機會-但也要投得進！康利如能順利歸隊，明尼蘇達實還能一戰，他的外線與串聯，能幫助愛德華從包夾中解圍，若以他為首，球隊還能落實抓住Roll in戈貝爾空檔的紀律性，就有機會破壞金塊防守策略；最後，當然是要投進該死的空檔，無論是愛德華遭包夾，或者戈貝爾Roll in轉傳，隊友總要能投進才有意義。

莫里斯(中)的替補是否能成為灰狼另一個反撲的重要因素。 美聯社

無論康利能否歸隊，第五戰看到了莫里斯（Monte Morris）組織的分憂解勞，或許也是個機會，但同時要留意他其實守不住穆雷的問題，這也是灰狼教練團的挑戰，近三戰一直嘗試想擺進攻奇陣拚火力，但比如上一場的里德配安德森超小球，到此戰第三節亞歷山大-華克主攻，嘗試非壞事，但能否看苗頭不對就果斷換招，避免再一次被一波流，畢竟無奈的是，以球員近況，灰狼是更沒有容錯度的一方。

最後，在主控歸隊前提下，可以賭上的終極陣容，或許是灰狼三塔+愛德華與康利，為了對抗約柯奇雙塔不能下，得分與組織愛德華與康利也必上，貧攻的狼軍要拚火力極大化，剩下一個位置最佳解現在就是里德。

灰狼近幾場不乏三塔齊上嘗試，我們有機會在第六戰更常看到這組陣容嗎？