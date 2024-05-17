快訊

立院簽到爆衝突！黃國昌遭「打臉」 郭國文吼：不要噴口水

阿根廷列車衝撞90人傷！經濟困局埋下失修禍因

國中會考天氣曝！ 吳德榮：下周3天梅雨滯留鋒徘徊「防劇烈天氣」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

塞爾蒂克進東區決賽像走灶跤 這次離總冠軍還有多遠？

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
塞爾蒂克在季後賽前兩輪都以4勝1負輕鬆淘汰對手，8年內第6次打進東區冠軍賽，但前5次他們都沒能拿到最後的總冠軍獎盃，這次會有不同的結局嗎？ 美聯社
塞爾蒂克在季後賽前兩輪都以4勝1負輕鬆淘汰對手，8年內第6次打進東區冠軍賽，但前5次他們都沒能拿到最後的總冠軍獎盃，這次會有不同的結局嗎？ 美聯社

塞爾蒂克4:1淘汰騎士，連續第三年打進東區決賽，八年內六度打進東決。塞爾蒂克曾在2021-22年拿下東冠，但NBA總冠軍賽輸勇士。塞爾蒂克是過去八年東區最好球隊，但他們一直沒能成為總冠軍球隊。

擁有聯盟最好戰績，季後賽前兩輪都以4：1相當明顯優勢淘汰熱火、騎士，塞爾蒂克兵強馬壯，晉級之路幾乎沒有遭遇太多抵抗，被視為今年爭冠最熱門球隊之一。即使塞爾蒂克一哥泰托姆某些比賽手感失溫，但憑著陣容深度和完美天賦，塞爾蒂克還是輕鬆打進東區決賽。

除了聯盟一線球星泰托姆，塞爾蒂克還有另一個季後賽場均24分球星布朗，先發後衛哈勒戴、懷特是聯盟最頂尖防守專家組合，能適應各種對位，創造錯位優勢，懷特正打出生涯最好季後賽表現，場均18.2分，三分命中率4成35。塞軍中鋒220公分長人波爾辛吉斯變得更成熟也更融入團隊，替補208公分中鋒霍福特經驗老到，擅長防守、能拉開空間，為塞爾蒂克建構近乎完美攻守均衡核心陣容。

進攻有超級雙核泰托姆、布朗一搭一唱，後衛哈勒戴、懷特都是高規格防守專家，也都有組織、外線火力，波爾辛吉斯預計可以在東決傷癒歸隊，提供球隊第三得分火力和禁區防守、高度，板凳替補和角色球員都很齊全，塞爾蒂克今年不但具備爭冠實力，整體性和關鍵球都比上季更有競爭力。

為了拿下總冠軍，塞爾蒂克這次已經做好充足的準備。 影片來源：塞爾蒂克 YouTube官方頻道

但塞爾蒂克東決還得通過尼克或溜馬考驗，總冠軍賽很可能要對上的是衛冕軍金塊，或是西區另一組獨行俠vs.雷霆勝隊。塞爾蒂克究竟有多少爭冠實力，距離NBA總冠軍又有多遠？不管對手是誰，球隊實力、球星檔次和教練應變出招，永遠是終極決勝最重要因素。

泰托姆不是金塊中鋒約柯奇那種「神仙」等級，幾乎不會失常，泰托姆甚至沒有金塊後衛墨瑞那種生死之間都能屢屢投進關鍵球神乎其技。今年季後賽對熱火系列賽泰托姆場均21.8分，三分命中率2成9，投籃命中率也只有4成16，都遠低於例行賽場均26.9分，投籃命中率4成7，三分命中率3成7。泰托姆對騎士系列賽場均26.8分，得分有所回升，但三分命中率掉到2成7，投籃命中率仍只有4成4。

做為塞爾蒂克老大，泰托姆必須要打出像約柯奇那種堅如磐石的穩定，至少也要有墨瑞屢屢投進關鍵球神來一筆，塞爾蒂克才能通過總冠軍賽最嚴厲挑戰。關鍵球星決定球隊最高上限，勢均力敵比賽更需要關鍵球一擊定江山，泰托姆和布朗做為塞爾蒂克雙核，他們都需要在東決和總冠軍舞台上證明自己。

泰托姆(左)雖然已是聯盟中的球星，但在季後賽還是無法打出像金塊隊約柯奇(右)那樣的穩定性，以及在關鍵時刻的神仙球表現，今年的季後賽正是他證明自己地位的時候。 美聯社資料照片
泰托姆(左)雖然已是聯盟中的球星，但在季後賽還是無法打出像金塊隊約柯奇(右)那樣的穩定性，以及在關鍵時刻的神仙球表現，今年的季後賽正是他證明自己地位的時候。 美聯社資料照片

除了關鍵球星，塞爾蒂克除了核心六名主力之外，角色球員的發揮和定位，也會決定比賽走向，這部分就是教練執教功力和用人的能量展示。塞爾蒂克教練馬祖拉連續第二年把球隊帶進東決，去年輸給東區老八熱火，今年馬祖拉需要把球隊和自己拉升到另一個層次。

馬祖拉手裡有幾張角色球員都是好牌，豪瑟是201公分純射手，186公分替補控球普里查德擅長改變比賽節奏，外線得分突破技能包非常出色，217公分長人柯納特在防守+站位+籃板方面也有相當作用，就看教練如何出牌、定位，給角色球員最大信心。

今年很可能是塞爾蒂克距離ＮＢＡ總冠軍最近的一年。

NBA季後賽 NBA專欄 塞爾蒂克 波爾辛吉斯 泰托姆 熱火 金塊 騎士

相關新聞

中職／黃勇傳遭開鍘 該被同情的不是球員而是從業人員

2008年5月21日新莊球場中信鯨對米迪亞暴龍之戰，現場只有339名球迷進場，但仔細一算，扣除啦啦隊和後援會成員，實際入場恐怕不到200人，比鯨龍兩隊加上相關工作人員還少，真的不知道在打給誰看。

塞爾蒂克進東區決賽像走灶跤 這次離總冠軍還有多遠？

塞爾蒂克4:1淘汰騎士，連續第三年打進東區決賽，八年內六度打進東決。塞爾蒂克曾在2021-22年拿下東冠，但NBA總冠軍賽輸勇士。塞爾蒂克是過去八年東區最好球隊，但他們一直沒能成為總冠軍球隊。

無解進攻手段搭配恐怖傳導 灰狼該如何對付超級約柯奇？

金塊灰狼第五戰，丹佛軍終於拿下系列賽第一個主場，反向讓「真正的季後賽」終於開始，而且也把灰狼逼到了淘汰邊緣。這一戰雙方的變陣較少，筆者換個方法來談：從約柯奇這一戰到底有多好，到聊聊到底一支球隊要怎麼擊

青少棒也要防護！ 高醫造福高雄五校 忠孝國中當先驅

三級棒球資源少，高中科班球隊配置防護員較為常見，國中小球隊則很少見到有防護員，雖然沒有正常編制，不過高雄醫學大學在10幾年前就與高雄市忠孝國中合作，讓學生利用課餘時間協助球隊防護，甚至會跟著出外比賽，

幸運狀元籤是選人還是拿來換人？ 考驗老鷹高層智慧

NBA 2024年選秀會樂透抽籤已結束，獲得狀元籤的是亞特蘭大老鷹隊，這支籤能否成為球隊翻身的救命繩索，就考驗球團經理人的智慧，是拿來交易還是遴選新人都有學問。 NBA抽籤活動是選秀會前的重頭戲

十大高CP值日職輸美球星 大谷、一朗與殷仔皆入列

今年由日職轉戰大聯盟的今永昇太持續演出驚奇，目前主投8場先發、46.2局僅失5分自責分，繳出5勝0敗、0.96防禦率的完美成績，更是目前全聯盟的防禦率王。小熊隊僅以4年5300萬美元的合約就簽下今永，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。