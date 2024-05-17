塞爾蒂克進東區決賽像走灶跤 這次離總冠軍還有多遠？

塞爾蒂克4:1淘汰騎士，連續第三年打進東區決賽，八年內六度打進東決。塞爾蒂克曾在2021-22年拿下東冠，但NBA總冠軍賽輸勇士。塞爾蒂克是過去八年東區最好球隊，但他們一直沒能成為總冠軍球隊。

擁有聯盟最好戰績，季後賽前兩輪都以4：1相當明顯優勢淘汰熱火、騎士，塞爾蒂克兵強馬壯，晉級之路幾乎沒有遭遇太多抵抗，被視為今年爭冠最熱門球隊之一。即使塞爾蒂克一哥泰托姆某些比賽手感失溫，但憑著陣容深度和完美天賦，塞爾蒂克還是輕鬆打進東區決賽。

除了聯盟一線球星泰托姆，塞爾蒂克還有另一個季後賽場均24分球星布朗，先發後衛哈勒戴、懷特是聯盟最頂尖防守專家組合，能適應各種對位，創造錯位優勢，懷特正打出生涯最好季後賽表現，場均18.2分，三分命中率4成35。塞軍中鋒220公分長人波爾辛吉斯變得更成熟也更融入團隊，替補208公分中鋒霍福特經驗老到，擅長防守、能拉開空間，為塞爾蒂克建構近乎完美攻守均衡核心陣容。

進攻有超級雙核泰托姆、布朗一搭一唱，後衛哈勒戴、懷特都是高規格防守專家，也都有組織、外線火力，波爾辛吉斯預計可以在東決傷癒歸隊，提供球隊第三得分火力和禁區防守、高度，板凳替補和角色球員都很齊全，塞爾蒂克今年不但具備爭冠實力，整體性和關鍵球都比上季更有競爭力。

為了拿下總冠軍，塞爾蒂克這次已經做好充足的準備。 影片來源：塞爾蒂克 YouTube官方頻道

但塞爾蒂克東決還得通過尼克或溜馬考驗，總冠軍賽很可能要對上的是衛冕軍金塊，或是西區另一組獨行俠vs.雷霆勝隊。塞爾蒂克究竟有多少爭冠實力，距離NBA總冠軍又有多遠？不管對手是誰，球隊實力、球星檔次和教練應變出招，永遠是終極決勝最重要因素。

泰托姆不是金塊中鋒約柯奇那種「神仙」等級，幾乎不會失常，泰托姆甚至沒有金塊後衛墨瑞那種生死之間都能屢屢投進關鍵球神乎其技。今年季後賽對熱火系列賽泰托姆場均21.8分，三分命中率2成9，投籃命中率也只有4成16，都遠低於例行賽場均26.9分，投籃命中率4成7，三分命中率3成7。泰托姆對騎士系列賽場均26.8分，得分有所回升，但三分命中率掉到2成7，投籃命中率仍只有4成4。

做為塞爾蒂克老大，泰托姆必須要打出像約柯奇那種堅如磐石的穩定，至少也要有墨瑞屢屢投進關鍵球神來一筆，塞爾蒂克才能通過總冠軍賽最嚴厲挑戰。關鍵球星決定球隊最高上限，勢均力敵比賽更需要關鍵球一擊定江山，泰托姆和布朗做為塞爾蒂克雙核，他們都需要在東決和總冠軍舞台上證明自己。

泰托姆(左)雖然已是聯盟中的球星，但在季後賽還是無法打出像金塊隊約柯奇(右)那樣的穩定性，以及在關鍵時刻的神仙球表現，今年的季後賽正是他證明自己地位的時候。 美聯社資料照片

除了關鍵球星，塞爾蒂克除了核心六名主力之外，角色球員的發揮和定位，也會決定比賽走向，這部分就是教練執教功力和用人的能量展示。塞爾蒂克教練馬祖拉連續第二年把球隊帶進東決，去年輸給東區老八熱火，今年馬祖拉需要把球隊和自己拉升到另一個層次。

馬祖拉手裡有幾張角色球員都是好牌，豪瑟是201公分純射手，186公分替補控球普里查德擅長改變比賽節奏，外線得分突破技能包非常出色，217公分長人柯納特在防守+站位+籃板方面也有相當作用，就看教練如何出牌、定位，給角色球員最大信心。

今年很可能是塞爾蒂克距離ＮＢＡ總冠軍最近的一年。