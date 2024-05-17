中職／黃勇傳遭開鍘 該被同情的不是球員而是從業人員

2008年5月21日新莊球場中信鯨對米迪亞暴龍之戰，現場只有339名球迷進場，但仔細一算，扣除啦啦隊和後援會成員，實際入場恐怕不到200人，比鯨龍兩隊加上相關工作人員還少，真的不知道在打給誰看。

結果，2008年底米迪亞暴龍和中信鯨解散，隔年底又爆發「黑象」事件，中職連5年假球案襲擊重創聲譽，連最後一塊神主牌兄弟象都倒下了，當時很多人都擔心，台灣職棒是否就此走入歷史。

還好，在許多棒球人的努力之下，中職延續幾乎就要熄滅的香火，選手和從業人員薪水偏低，但大家共同背負歷史的共業，咬緊牙根苦撐待變，終於等到2013年經典賽熱潮，中職谷底翻身，WBC紅利延續至今，然而，職棒看似熱鬧滾滾，卻有掩藏不住的隱憂，人富了，就忘了昔日貧苦的樣貌。

中華職棒本季有多達372位本土選手，目前正享受著名利雙收的美好環境，但不要忘記這是來自前人的辛苦耕耘、基層員工的努力、球迷的無悔支持。 中央社

平鎮高中出身的U18世界盃國家隊長黃勇傳，2022年高中畢業獲統一獅第一輪指名，簽約金高達500萬，18歲就賺進500萬，是很多大學新鮮人不敢想像的數字，然而黃勇傳卻因財務問題請假逾期未歸隊遭球團開除，職業生涯幾乎宣告結束。

如果黃勇傳在職棒好好打，退休前賺個幾千萬應該不成問題，若像江坤宇這樣的聯盟看板球星，生涯賺進逾億元都不是太困難的事情，但黃勇傳卻自毀前程，斷送大好前途，令人無限感慨，許多人覺得黃勇傳很可憐，為他感到惋惜。

然而，真正值得同情的，我覺得是辛苦的職棒從業人員，好比說裁判、聯盟紀錄播報、場務、球團翻譯、防護員、管理、公關宣推、行銷活動、商品、業務、球探情蒐、訓練員、大巴司機和媒體記者，他們多數都對棒球充滿熱情和憧憬，領的薪水不算優渥，工時和壓力卻超乎想像，付出這麼多卻眼見球員不斷出包，對職棒產業造成傷害，他們才是該被尊敬的那一群人。

除了球員以外，每天為職棒付出心血的人也很多，他們可沒有球員一樣的光環與待遇、他們的照片可沒有高掛在球場上。但球員行為不當對整個聯盟造成傷害時，卻沒有人想到要同情這些相關從業人員。 聯合報系資料照片

去年統一獅總教練林岳平就曾說重話，表示陣中球員李丞齡屢勸不聽，也不修正，不如把機會讓給新人，球季結束他遭釋出，現轉戰美國獨立聯盟；類似黃勇傳和李丞齡這樣自律不佳的職棒選手，其實在中職並非個案，只是有無浮上檯面，這次統一獅球團快刀斬亂麻的動作值得肯定，也顯示壯志斷腕的決心，展現球隊紀律在個人技術之上，任何人不得逾越。

統一獅日本籍教練玉木朋孝日前受訪時表示，職棒很現實，台灣職棒選手卻缺乏競爭意識，危機感太薄弱，感覺不到有危機意識在做每次練習準備，其實面臨現實挑戰，他們身為職業選手，應該要有自覺才對，放眼中職6隊都有這樣的通病，基礎心態和行為不改善，台灣整體基礎戰力要再提升，需要更多時間。

玉木教練可謂苦口婆心，話說的不中聽卻十分中肯，台灣職棒選手領高薪者大有人在，但卻普遍缺乏職業意識，視野也不夠寬廣，光是基本的球隊集合都能遲到，還有其他違反球團規定的事件所在多有，國內職棒整體環境有在進步，但球員的「心」卻原地踏步，特別是高中球員進職棒出狀況的比例偏高，某前職棒總教練就曾說，「如果是我操盤選秀，盡量不會去選高中球員，心態是很大的考量因素。」

日籍教練玉木朋孝(右)一下就能發現中華職棒的大問題，但言者諄諄，聽者藐藐，一些球員的態度還是我行我素。五星球評麥克阿瑟就表示500萬簽元金只能撐一年，那他應該好好學外文去當大谷翔平的翻譯。 圖／統一獅隊提供

世界全壘打王「OH桑」王貞治先生說過一句名言 ：「如果不斷苦練，運氣也會站在你這邊！」如果台灣球員做不到苦練，自律性也不足，態度和競爭意識讓日本教練看了直搖頭，平常累積的東西自然會反映在國際賽成績，下一屆經典賽我們要從資格賽開始打起，不就是警訊嗎？