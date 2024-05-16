十大高CP值日職出產球星 大谷、一朗與殷仔皆入列

今年由日職轉戰大聯盟的今永昇太持續演出驚奇，目前主投8場先發、46.2局僅失5分自責分，繳出5勝0敗、0.96防禦率的完美成績，更是目前全聯盟的防禦率王。小熊隊僅以4年5300萬美元的合約就簽下今永，另付橫濱982.5萬的入札金，因此被認為物超所值。儘管大聯盟有不少投資日職球星失敗的經驗，但過去像今永昇太一樣超高CP值的案例也不少。本文以日職球星加入大聯盟的第一份合約、入札金及簽約金來衡量其價值，依照年代由近到遠，帶您回顧10大高CP值的日職出產球星。

大谷翔平 2022年Highlights 影片來源：美國職棒 YouTube 官方頻道

由於大谷翔平挑戰大聯盟時還不到25歲，這讓他適用於國際球員簽約規則，只能以小聯盟合約加入天使隊，並在第一年領最低薪資54.5萬。天使隊另付2000萬的入札金給日本火腿，也給了大谷231.5萬的簽約金。之後的故事相信球迷都相當耳熟能詳，大谷第一年就以二刀流的身份拿下新人王，並於2021、2023年摘下MVP，現已是大聯盟的頭號看板球星。本季成為自由球員的他以10年7億的合約加入道奇隊，成為大聯盟史上身價最高的球員。大谷2021年的年薪僅300萬，2022年拿下MVP第2名也才領550萬，2023年才被天使隊加到3000萬。總計天使這6年在大谷身上僅花6271萬(包括年薪、入札金、簽約金)，平均一年僅需花1045萬就得到這位2屆MVP及新人王得主，難怪台灣球迷經常戲稱大谷為「勞工之恥」。

前田健太。2016年加入道奇隊，8年花費7135萬美元

前田健太大聯盟初登板 影片來源：美國職棒 YouTube 官方頻道

前田健太貴為日職三冠王及2度澤村賞得主，當年只獲得道奇隊給予8年2500萬、年均薪312.5萬的保證合約，身價比三年前以6年3600萬加入的柳賢振還不如，讓不少球迷替他抱屈。道奇當年付給廣島的入札金2000萬雖然也所費不貲，且前田的合約還有不少激勵條款，但道奇花在前田身上的錢依舊不算多。前田第一年就拿到國聯新人王第三名，後三年因為道奇兵多將廣，只能在先發與後援間遊走，但仍表現穩定。2020年前田被交易到雙城隊，該年他展現王牌身手，在縮短賽季拿下塞揚獎第2名。前田在這份合約的8年待在道奇與雙城各半的時間，加上入札金、激勵獎金共花費7135萬左右，平均一年花費892萬，絕對稱得上划算。

陳偉殷大聯盟初登板 影片來源：中天新聞 YouTube 官方頻道

雖然陳偉殷在馬林魚時期的表現並不符身價，但別忘了他剛進大聯盟時也是CP值相當高的投手。當年金鶯隊與他簽下3年1133.8萬、第4年475萬球團選擇權的合約，且不需用入札制度。起初陳偉殷受到的關注度並不高，僅被視為輪值中後段水準，但他的表現卻遠超預期，第一年拿到新人王票選第4名，2014年拿下16勝、2015年則以3.34的防禦率名列美聯第7。他在金鶯的4年總計累積了9.4的fWAR，無疑是這段期間金鶯隊貢獻度最高的投手，其投球局數、防禦率、先發場次、三振數等數據也都是隊上之冠，這也是為何他能夠在成為自由球員後得到5年8000萬的合約。陳偉殷在金鶯隊的4年期間共領到1608.8萬的薪水，平均一年只有402萬左右，但卻投出金鶯頭號先發等級的成績。

岩隈久志大聯盟初登板 影片來源：美國職棒 YouTube 官方頻道

岩隈久志在加入水手隊的前一年其實就有機會加入運動家，當年運動家先以1910萬的入札金取得交涉權，但所開出的4年1525萬合約並不符岩隈的期待，因此先回到樂天。隔年岩隈僅以1年150萬，外加340萬的激勵獎金加入水手隊，並與鈴木一朗當了半季的隊友。起初他是以後援投手身份出發，季中轉任先發後越投越好，最終以3.16的防禦率坐收。岩隈的好表現讓他隔年得到2年1400萬的合約，並在2013年得到塞揚獎票選第3名，僅次於薛則(Max Scherzer)與達比修有。他在水手的第一年拿到多少激勵獎金不得而知，但即便獎金全拿對水手來講還是相當划算。

岡島秀樹。2007年加入紅襪隊，3年花費425萬美元

岡島秀樹2013年世界大賽關門 影片來源：美國職棒 YouTube 官方頻道

岡島秀樹在日職時期甚至連終結者都不是，沒想到在大聯盟能夠繳出比日職時期更出色的數據。他當年與松坂大輔同時期加入紅襪隊，由於松坂當年5111萬的天價入札金震撼了大聯盟，焦點自然都在松坂身上，沒什麼人注意到以2年250萬、第三年175萬球團選擇權合約入隊的這位岡島秀樹。結果岡島成為紅襪隊相當倚重的佈局投手，他第一年就入選明星賽，且幫助紅襪拿下該年的世界大賽冠軍。紅襪隊給岡島的3年425萬合約，顯然比簽下松坂大輔共付出的6年1億310萬划算許多。

齋藤隆。2006年加入道奇隊，3年花費333萬美元

大概是挑戰大聯盟的日職球星當中最令人出乎意料的一位。齋藤隆曾經是橫濱的王牌，也曾擔任終結者角色，但他在挑戰大聯盟的前三季都表現不盡理想，因此只能在36歲之齡以小聯盟合約加入道奇隊。沒想到他在大聯盟大殺四方，第一年接替岡尼耶(Eric Gagne)成為道奇終結者，並拿下24次救援成功。第二年齋藤隆更取得39次救援成功、1.40防禦率的成績，並入選明星賽。他在道奇隊這三年繳出1.95防禦率與81次救援成功的頂級終結者數據，但總共只領了332.7萬的薪資，平均一年僅111萬左右。

大塚晶則。2004年加入教士隊，3年花費355萬美元

教士隊當年以30萬的入札金取得與大塚晶則的交涉權，雙方簽下2年150萬、第三年175萬球團選擇權的合約。大塚第一年的防禦率僅1.75，且以34次中繼成功拿下國聯中繼王，並拿到新人王第三高票。2006年他被交易到遊騎兵隊後成為陣中的終結者，並繳出2.11防禦率、32次救援成功的成績。

松井秀喜大聯盟首安和最後一支安打 影片來源：美國職棒 YouTube 官方頻道

松井秀喜當年加入洋基隊雖然相當轟動，但實際上洋基網羅他的代價並不算太高。由於松井並非用入札制度挑戰大聯盟，因此洋基隊僅以3年2100萬的合約就得到這位日本巨砲，除了少了入札金的負擔外，洋基給的合約甚至比讀賣巨人當年開給松井的6年6400萬少了許多。而松井這三年完全沒愧對這份合約，他入選兩次明星賽，且連三年打點都破百，此外還每年都全勤出賽。有鑑於此，洋基隊在合約到期後又給了松井一紙4年5200萬的合約，當時打破了日本球員的最高薪紀錄。

鈴木一朗。2001年加入水手隊，3年花費2700萬

鈴木一朗超夢幻的大聯盟菜鳥球季 影片來源：美國職棒 YouTube 官方頻道

鈴木一朗是首位以入札制度挑戰大聯盟的球員。當年他以3年1400萬的合約加入水手隊，水手另付給歐力士1300萬的入札金。儘管鈴木一朗自己領到的467萬年均薪並不算多，但若加上入札金共2700萬，等於水手平均一年花900萬在一朗身上，已經接近當年美聯最高薪第10名克萊門斯(Roger Clemens)的1030萬。但鈴木一朗這三年的價值遠高於2700萬，他第一年就拿下MVP、打擊王、盜壘王及安打王，且每季皆獲得金手套殊榮及入選明星賽，是名符其實的超級巨星。合約到期後，水手隊與一朗簽下4年4400萬的合約，而一朗生涯最大約是2008到2012年的5年9000萬。

野茂英雄。1995年加入道奇隊，4年花費641萬

野茂英雄1996年出戰馬林魚單場狂飆17K 影片來源：美國職棒 YouTube 官方頻道

講到挑戰大聯盟絕對不能不提野茂英雄這位先驅。當年他因與近鐵的合約爭議才選擇大聯盟這條路，並與道奇隊簽下小聯盟合約，外加200萬的簽約金，當時大聯盟球員的底薪只有10.9萬。然而野茂的表現遠優於新人球員的水準，那年他拿下新人王、三振王，且榮膺明星賽先發投手，並掀起野茂熱潮。他在道奇隊的四年總共只領到641萬的薪資，然而他前三年每季都投超過233次三振，對道奇來講相當夠本。

遺珠：上原浩治、千賀滉大

可能會有球迷發現上原浩治並不在這份名單內。由於本文是以第一份合約為基準，而上原的第一份大聯盟合約是與金鶯隊簽下的2年1000萬，但上原在金鶯第一年僅先發12場，第二年轉任後援也只投44局，因此稱不上物超所值。他在大聯盟的巔峰期是在紅襪隊，這已是他的第三份合約了。而以5年7500萬加入大都會隊的千賀滉大，去年取得新人王第二高票並入選明星賽，絕對稱得上是高CP值的表現，但由於離合約走完還有很長一段時間，因此無法提早下定論，也讓千賀成為本文的遺珠。