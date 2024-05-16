幸運狀元籤是選人還是拿來換人？ 考驗老鷹高層智慧

NBA 2024年選秀會樂透抽籤已結束，獲得狀元籤的是亞特蘭大老鷹隊，這支籤能否成為球隊翻身的救命繩索，就考驗球團經理人的智慧，是拿來交易還是遴選新人都有學問。

NBA抽籤活動是選秀會前的重頭戲，讓各隊以抽籤方式取得挑選菜鳥的先後順序。今年，預計有70多位新人報名參加選秀，球團老早開始部署，深入挖掘適合補強陣容以及明日之星，高管和球探們忙進忙出，深怕看走眼日後成了聯盟笑話，也可能在後段班挖到寶，譬如三屆MVP約科奇（Nikola Jokic）是二輪末段新人，卻讓丹佛金塊隊逆轉命運，成為聯盟強隊。

也因為國際菜鳥充滿驚奇，即使專家評估今年是小年，各位置沒有一等一好手，仍有多位外籍小將備受關注，其中就包括來自法國的薩爾（Alex Sarr）及里薩徹（Zaccharie Risacher），上一屆狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）擦亮「法國製造」的招牌，如今在NBA法國貨炙手可熱。

由於溫班亞瑪表現出色，法國貨頓時炙手可熱，今年選秀有可能仍是外籍球員主導前三甚至前五的局面。 美聯社資料照片

當然，並非所有法國來的都是金童，終究溫班亞瑪是那種20年甚至30年一遇的頂尖好手。顯然地，這不是出現在2024年選秀會上，NBA球隊相信放眼本屆選秀會前十名中，多半是填補陣容並改善體系用途，不太可能誕生出全明星，尤其有長程火力的射手較匱乏，排名前段有側翼深度的有潛力成先發，還有一些高個子菜鳥分佈在首輪後段或二輪範圍，應該可成為替補。

但是，你不必為老鷹隊看似幸運卻無人可選的窘境感到扼腕，你排在第一絕對比排在第十順位的好，至少狀元籤拿出去交易，應該不至於乏人問津。走筆至此，你應該也猜到我認為交易比選秀更吸引人，只是問題還在於今年的狀元籤可以換到什麼球員？譬如紐奧良鵜鶘的英格倫（Brandon Ingram）、克利夫蘭騎士隊的艾倫（Jarrett Allen）？還是鳳凰城太陽隊的超級巨星杜蘭特（Kevin Durant）？今年夏天，交易市場可能會很熱鬧，這些現役的應該比新人更有影響力，而且是即時反映不需時間養成。老鷹隊最穩妥的操作，就是捆包這支狀元籤去換一位全明星，並讓他成為未來建軍的一部分，一種是換來搭配楊恩（Trae Young），另一種選擇是把楊恩跟狀元籤打包，去換來另一具主宰力的球星。

老鷹隊目前還是楊恩的球隊，因此在遴選幫手這部分，最快是直接透過交易狀元籤延攬現役的球員。如果想要徹底改變，不如把楊恩跟狀元籤一起捆包，看能否從市場換到另外一個大咖。 美聯社資料照片

假設最終談判破局，眾多新人中仍有可用之兵，條件最好的看起來就是法國球員薩爾，各界認定他是本屆實力前三的好手。身高7呎1吋、體重為216磅，今年僅有19歲，在澳洲聯盟平均每場9.4分、4.3個籃板、1.5次阻攻、投籃命中率51.6%、罰球命中率71%。球探報告中，薩爾有運動能力是一位強力防守者和阻攻大師，兩端都很有力量；擁有出色的手感，善於利用身體優勢，雖然投籃姿勢不漂亮，但也能得分。憑著長臂和敏捷的腳步，薩爾能在場上快速移動擴大防守端，類似的模板有曼菲斯灰熊隊的小傑克森（Jaren Jackson Jr.）、騎士隊的莫布利（Evan Mobley），和布魯克林籃網隊的克拉斯頓（Nic Claxton）等。

老鷹若換不到什麼出色的現役球員，應該會將薩爾納入陣容。年紀輕輕，薩爾需要雕琢的部份不少，尤其是投籃能力，但在這一屆新人中，薩爾的身高與潛力，符合老鷹的建隊需求，應該可成為聯盟數一數二的中鋒，圍繞楊恩（Trae Young）建立一支防守強隊。

薩爾在對G聯盟的比賽中獲得好評。 影片來源：National Basketball League YouTube 官方頻道

薩爾和歐康古（Onyeka Okongwu）是否位置有衝突？或者在場上合作無間？如果你有一支狀元籤的話，應該不會想太多去選薩爾，原因是考慮陣容已經有一位中鋒，萬一薩爾日後在他隊打出名堂，那可真的是顏面掃地。亞特蘭大高層需要果斷決定，上季該隊在防守端排聯盟倒數第四，而且卡佩拉（Clint Capela）合約將到期，至少從補人這角度來看，薩爾是最合理的選擇，雖說只是個選秀小年，但他的未來備受各界看好，這一點沒人懷疑。