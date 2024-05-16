青少棒也要防護！ 高醫造福高雄五校 忠孝國中當先驅

三級棒球資源少，高中科班球隊配置防護員較為常見，國中小球隊則很少見到有防護員，雖然沒有正常編制，不過高雄醫學大學在10幾年前就與高雄市忠孝國中合作，讓學生利用課餘時間協助球隊防護，甚至會跟著出外比賽，讓選手得到第一時間照顧，高醫更將這份資源分享到高雄其他四所國中學校，包括大仁、前金、七賢、五福，都有這群防護尖兵的身影。

基層棒球防護觀念隨時代變遷進步，民國103年，教育部體育署補助各級學校約用運動防護員巡迴服務計畫，讓層級較高的高中端先試行，部分學校設有國、高中部，國中端得以「順便」受惠，但整體來說，國中球隊普遍沒有防護員，但眼尖球迷可能會發現忠孝國中「好像」有防護員？

忠孝國中總教練倪國展表示，高醫學生10幾年前詢問是不是能來球隊實習？由學長姊帶領學弟妹，就一直沿用到現在，「我們全隊有50幾人，他們來幫助不小，可以即時給選手一些防護觀念。」

目前就讀高醫碩士班一年級的江元佑在忠孝協助近4年，時間待得最久，他說，通常是大二、大三生會到學校幫忙，國中生受傷部位以肩膀、手肘最多，「國中生滿熱血，我也在學習如何在這種團隊氣氛中做好防護工作，畢竟學生時間沒辦法百分百照顧到，每週兩天，希望有效率處理好，培養選手及早養成防護觀念，防止傷害發生。」

高雄醫學大學運動醫學系10幾年前就開始與忠孝國中合作。 江元佑／提供

江元佑本身對棒球有興趣，還參加校隊，自小半夜看王建民在大聯盟出賽成為最美好的回憶，高中就讀建中的他，沒像同學往醫生、律師等行業邁進，而是選擇了運動醫學領域，也得到家人支持，近期他還寫了《運動科學支援競技運動計畫─台灣青少年棒球選手運動傷害預防計畫》，呼籲外界重視青少棒防護。

江元佑說，平時隨隊會用聊天方式跟選手拉近距離，了解他們身體上的問題，「我們跟選手年紀相近，可以成為教練跟選手之間的橋樑，跟教練討論怎麼調整，很幸運，忠孝教練願意信任我們，讓我們累積處理傷害的經驗。」

把專業知識清楚化為很簡單方式是重點，也曾經遇到比賽輸球，賽後選手不想冰敷、伸展，江元佑換另一種方式讓選手完成，「請隊長、副隊長集合大家伸展，把他們從輸球情緒拉出來。」

江元佑為選手包紮防護。 江元佑／提供

「為什麼你們球隊(忠孝)有防護員？」這是許多家長的疑問，看到忠孝為主的高雄市聯隊有防護員，讓其他學校也想要有這項「服務」，因此，高醫將範圍再擴大，現在已有五校受惠。

「高雄青少棒算是走在前面」，江元佑說，會選擇防護這條路的人通常是喜歡運動的人，一定要有熱忱，當選手最佳後盾，自己也希望在國中端能夠推廣防護觀念。