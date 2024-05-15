中職／桃猿力挺洪總打造傳奇 雄鷹依樣畫葫蘆未來可期

2023年1月16日中華職棒新軍台鋼雄鷹宣布延攬洪一中擔任隊史首任總教練，2024年4月3日在台北大巨蛋迎來隊史首戰，也正式宣告生涯991勝的常勝冠軍教頭重返一軍，並在今年將挑戰千勝榮耀。雖然雄鷹前6戰就取得4勝，看似榮耀近在咫尺，但隨之而來的7連敗及6連敗，讓洪總只能在場邊苦笑。

早在1985年中華職棒還未成立之前，洪一中就加入了兄弟飯店棒球隊，隨後在1990年隨隊加入兄弟象，是象隊創隊元老。在黃衫軍的7年時光，他都是陣中鐵捕，跟著球隊拿下三連霸，個人還榮獲總冠軍賽MVP、最佳九人獎、金手套獎等多項獎項，是一代象中的名將之一。

1997年台灣大聯盟成立，大張旗鼓招兵買馬，又急需名將加持。洪一中成為網羅的目標，加上父親提出「一樣是打球，為何不回到高雄？」為了多陪家人，於是他選擇離開兄弟，轉戰當時的高屏雷公。雖然同為黃衫軍，但已截然不同，他更被中華職棒列入封殺名單。

2003年兩聯盟合併，洪一中已是超過40歲的沙場老將，但在前一年仍是球隊主力鐵捕，仍是即戰力球員，可惜受制於叛將條款限制，只能黯然引退。2004年中職通過「轉檯球員回饋金方案」，繳交當初在台灣大聯盟簽約金的一半，交由聯盟統籌運用，方可解禁重新加入中華職棒。高屏雷公二度變身後的La New熊，決定幫他代繳回饋金，正式網羅他成為教練團成員之一。

2004年La New熊接手前一年勝率僅有0.22的第一金剛，可謂百廢待舉，球團力圖振作，網羅日籍大田卓司為首任總教練，洪一中為投捕教練。同年6月大田卓司請辭，洪一中正式升任總教練，開啟他的傳奇教頭生涯。帶兵前兩年，受制於陣中無大將，150場僅拿下64勝81敗5和，勝率0.441是他領軍最差的成績。

不過2005年球團開始建構二軍練兵，加上陸續進補林智盛（現改為林智勝）、陳金鋒、黃俊中、吳偲佑等即戰力球員，2006年洪一中就迅速帶隊拿下冠軍。洪總的執教能力大受肯定，成為北京奧運總教練。只是球隊受到洋將戰力、黑熊事件影響，無緣挑戰連霸，加上後續戰績不振，最後他扛下責任，於2009年季末請辭，與蔡榮宗互換職位，依然留在球隊。

2011年La New北遷至桃園，並改名Lamigo桃猿，洪一中再度回任總教練，開啟第7年執教。球隊勢如破竹，取得開季6連勝佳績，原本已經295勝的洪總，輕鬆取得300勝，成為繼徐生明之後第二人。球團給予他極大的支持及資源，讓他在有源源不絕好手的支援下，帶領球隊在2012年至2019年8年間，6度拋下封王彩帶，創立桃猿王朝。

Lamigo時期是洪一中最輝煌的時期，球團老闆劉家父子給他非常多的支持，加上他帶兵越來越神機妙算，打造出輝煌的桃猿王朝。 聯合報系資料照片

然而桃猿轉賣給樂天集團後，洪一中因未能簽下想要的複數年合約，決定轉隊到富邦悍將。不過富邦雖然給他不錯的待遇，但少了許多調度權力，連續兩年發生球員、教練不合的茶壺風暴，讓他合約還未能走完就黯然下台。直到2023年他再次受到台鋼青睞，回到故鄉高雄，在港都重起爐灶。

洪一中執教評價不一，在球隊經營層面上，他是相對強勢的教練，甚至有點像領隊，他需要手握眾多權力主導球隊的組成。訓練上他則是偏向日式嚴謹球風，倚靠教練團及資深球員，藉由更多的調整及教學相長來提升球隊戰力。臨場上他則是機關算盡，無論戰術或是各種打亂對方士氣的方法都有可能出現，讓他獲得諸葛紅中的稱號。

就因為他在經營、訓練及臨場調度上都有很多想法及作法，讓他成為一名手握7座冠軍杯的最強教頭。總計他在La New及Lamigo時期拿下884勝，富邦時期則拿下107勝，目前台鋼僅貢獻8勝。他領軍交戰的對手，最佳的是對中信鯨，有超過6成的勝率，對上富邦悍將（含興農牛、義大犀牛）、中信兄弟（含兄弟象）、統一獅、誠泰Cobras（含米迪亞暴龍）勝率都差不多，約0.53~0.55間。對戰最差的則是樂天桃猿及味全龍，主要是這兩隊是他離開Lamigo後才有機會對戰，此時他手中已非握有百戰雄兵。

台鋼雄鷹成軍後正式的一軍比賽必定在戰力上吃虧，讓洪總好事多磨，無緣在生日當天以千勝慶祝。不過台鋼集團目前給予他非常大的空間，讓他有很多主導權力，在小鷹成長茁壯之後，未來一大群年輕有活力的球員讓洪總有更多發揮空間，勢必有很機會帶隊成為勁旅，甚至再建立新的王朝！