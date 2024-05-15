與天才小史比美的超級新秀 史肯斯球速太快反成隱憂

今年大聯盟最關注的兩位新秀，一是2022年選秀狀元、金鶯的內野手哈勒戴（Jackson Holliday），另一位就是去年的選秀狀元、匹茲堡海盜的超級新秀投手史肯斯（Paul Skenes）。21歲的史肯斯在上個週末被海盜從3A拉上大聯盟，初登板以先發身份對戰芝加哥小熊，總計投了4局，被打出6支安打失掉3分。帳面成績看似不出色，但他完全展現了剛猛的投球風格和超強的球威，送給小熊打者7次三振，而且全場共有17球的球速超過了100英哩，最快球速達到101.9英哩（163.9公里），「開箱」表現沒有讓大家失望。去年史肯斯成為選秀狀元之後，不少球評專家就已經將他視為劃時代的投球天才，與2001年的選秀榜眼普萊爾（Mark Prior）、2009年選秀狀元「天才小史」史特拉斯堡（Stephen Strasburg）等具時代意義的超級新秀相比較，被認為是史特拉斯堡之後，十幾年來最受期待的投手大物。史肯斯的投球有何特別之處？他會是戰績沉淪多年的海盜救世主嗎？

普萊爾2002年大聯盟初登板精華剪輯 影片來源：MLB Vault YouTube官方頻道

同樣作為美國本土出產的大學投手，史肯斯和「天才小史」確實有許多相似之處。首先，兩人都在大學時代投出完全宰制的成績，史肯斯在最後一個大學球季，為路易斯安那州大（LSU）先發了19場，拿下13勝，防禦率僅1.69，122.2局就送出209次三振，K/9值高達15.3。至於「天才小史」史特拉斯堡在大學最後一年的成績，同樣是13勝、防禦率1.32，109局的投球送出195次三振，K/9值是更為優異的16.1。兩人以選秀狀元的身份進入職業之後，都在小聯盟只待了不到一年，小史在小聯盟先發11場、投了55.1局就被國民拉上大聯盟，而史肯斯在小聯盟先發12場，但在嚴格控管投球量的考量下，局數只投了34局。兩人在小聯盟數據同樣鬼神，小史防禦率1.30，比史肯斯的1.85好上一些，但史肯斯的三振能力更強，34局就送出55 Ｋ，也就是每面對十位打者，有超過四位會被他三振掉，以球威壓制打者的能力比小史還要更勝一籌。

史特拉斯堡2010年大聯盟初登板精華剪輯 影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

以投球型態來說，史特拉斯堡和史肯斯都是身材高大的投手，也都有絕頂的剛速球和高水準的變化球。年輕的小史速球均速約在96到99英哩之間，在那個時代的先發投手中，已是頂級中的頂級。史肯斯生在在這個投手球速更快、更猛的時代，他的球速則是更為誇張。除了可以輕鬆投出時速102英哩的超快速球，根據大聯盟官網的Statcast數據，史肯斯今年在小聯盟投了198顆四縫線快速球，均速高達99.9英哩，在所有Statcast追蹤的小聯盟數據中排名第一，如果和所有大聯盟先發投手相比，也是第一快。直球之外，他還有橫掃球、變速球、曲球，以及一顆混合伸卡和指叉軌跡的「伸卡指叉球」（splinker），這顆今年新練的球種，也可以投到95英哩。幾乎三位數的直球均速，再加上優異的控球和高水準的變化球種，也難怪許多球探認為，史肯斯職業生涯的天花板根本不知道會在哪裡，而單就他的球路威力而言，現今的大聯盟也少有可以拿來比較的對象。

史肯斯不只球速超快，多種變化球也很犀利！ 影片來源：大聯盟YouTube官方頻道

儘管如此，史肯斯的初登板成績，跟2010年季中小史的初登板相比，卻是遜色許多。當年六月，史特拉斯堡在國民主場對戰海盜，主投七局只失兩分，狂飆14次三振，一舉打破了國民隊史的先發投手單場奪三振紀錄，並取得生涯首勝。史特拉斯堡在初上大聯盟的第一個月就投了五場先發，防禦率2.27，31.2局就送出48次三振，可以說一上大聯盟就頂上了國民的前段輪值，高調宣告他的時代已經到來。

相較之下，海盜隊對於史肯斯的手臂非常保護，對於他的投球量極為小心。他在升上大聯盟之前的小聯盟先發出賽，局數投得都不長，通常投到第四、第五局左右就退場，只有一場投滿六局。在大聯盟的初登板，他以84球完成四局的投球任務。史肯斯去年才在大學生涯的最後一年投了一百多局，海盜必須小心呵護史肯斯的手臂，嚴格控管他的使用量以避免疲勞、甚至受傷，完全可以理解，但是相較於史特拉斯堡在2010年六月的獨當一面、橫空出世的霸氣，史肯斯的處女秀，確實感覺少了一些什麼。

有了普萊爾和史特拉斯堡的前車之鑑，海盜對史肯斯的手臂保護是特別小心。 路透社

當然，國民球迷一定記得，史特拉斯堡初登板兩個月後，就因為手肘傷勢進廠維修，動了韌帶置換手術，一直到2012年球季才復出。所幸，「天才小史」的生涯前期完全兌現他的投球天賦，戰績輝煌，還帶領國民於2019年拿下世界大賽冠軍。但是，他在30歲左右就開始傷病不斷，去年八月、年僅34歲，就因為健康因素不得不宣佈退休，留下一個璀璨卻有點遺憾的大聯盟生涯。和史特拉斯堡為型態類似的強力投手，史肯斯球速摧得甚至更快，他的手臂能不能負擔長期的先發投球任務，會不會步上史特拉斯堡傷病纏身的後塵，也是各方專家擔憂的重點。

戰績低迷多年的海盜，今年不只有史肯斯，還有已經在大聯盟投了八場先發、表現不錯的菜鳥投手瓊斯（Jared Jones），再加上天份不錯的年輕野手如克魯茲（Oneil Cruz）和聯盟排名前段的農場（包含史肯斯、瓊斯在內，海盜農場中有四名投手名列聯盟百大新秀，今年從2A出發的台灣好手鄭宗哲，則名列海盜新秀第八名），未來幾年，海盜確實很有機會在國聯中區有一番作為。