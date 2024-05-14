溜馬防守變陣奏效 尼克神蹟恐難有續集

尼克整個季後賽打出所有不可思議，包括超狂三分命中率、超水準投籃命中率、超負荷體能、精英，五小陣容+5 out精采傳切，系列賽G4遇上溜馬全全部被打回原形。溜馬G4在主場121：89狠狠教訓尼克，2連敗後2連勝，七戰四勝系列賽雙方打成2:2平手。

系列賽天平正在倒向溜馬，因為尼克傷兵滿營，G5回到尼克主場，尼克主力前鋒阿努諾比傷停應該還無法上場，這是他連續缺陣第三戰，尼克鋒線面臨大缺口，這是雙方對陣、對位攻防最大戰力落差。

尼克vs.溜馬系列賽雙方五五波，誰都沒有太大優勢，尼克強在防守、身體對抗性、強硬球風，溜馬好在進攻點和選擇更多，板凳深度更好。勝利天平原本偏向尼克，因為尼克三名鐵打後衛布朗森、哈特、德文森佐這個系列賽打出超凡狀況和恐怖手感。

布朗森系列賽前三戰場均32.6分，三分球16投6中。哈特場均18分，三分5投3中。德文森佐場均28.5分，三分球32投18中，平均每場可以命中6記三分球，三分命中率5成6。尼克三名後衛每場可以用超過5成2命中率砍進80分，投出4成8三分命中率，手感和狀況之好，根本就是史上最佳三人組。

尼克新鐵三角在G2的表現現實在是太過夢幻！ 影片來源：尼克 YouTube官方頻道

G4溜馬修正防守戰略和細節，第一線提早對布朗森進行壓迫，不讓他順利進入擋拆戰術位置，第二步採取更繞掩護壓迫包夾，迫使布朗森必須外帶甚至停球，這兩招直接拆解尼克進攻發起點和節奏。第三防守戰略就是弱邊不要太多內縮協防，減少德文森佐的外線接應空檔，同時不給哈特移舒服空手突破切入接應空間。

溜馬並不是擅長防守球隊，但G4溜馬防守戰略和執行力非常成功，比賽一開局就有效限制尼克三名鐵衛手感和發揮，同時帶動反擊速度，溜馬主控哈利伯頓三分球一開賽就手感發燙，帶領溜馬打出系列賽最瘋狂勝利和進攻。系列賽場均可以砍進6個三分球，三分命中率5成6的德文森佐在G4全場13投3中，其中三分球6投1中只得7分，哈特6投1中只得2分，尼克三鐵衛被溜馬困住兩個，比賽就很難打下去。布朗森G4也陷入手感不佳和球運困境，17投6中只得18分，三分球5投0中，打出今年季後賽個人最差一戰。

溜馬改變策略的速度實在驚人，在G4就打出完全不同的風格。 影片來源：溜馬 YouTube官方頻道

G5回到尼克主場，尼克系列賽打出的各種無法防守「神蹟」是否還有可能重現？難度很高，尤其是尼克前鋒阿努諾比持續傷停缺陣，尼克鋒線對位、籃板、禁區都將受到最大折損。阿努諾比系列賽對溜馬前兩戰場均20.5分、6.5籃板，三分球14投7中，三分命中率五成，進攻無所不能，防守完美對位又能拉開空間，創造各種錯位優勢，幫助尼克打出今年季後賽最賞心悅目籃球和團隊合作。他缺陣之後，溜馬防守針對性奏效，有效封鎖尼克三衛進攻、持球和外線手感，G4尼克整場比賽只能一路挨打。

今年季後賽尼克一直保持「七人輪換」，尼克教練鍚柏杜用人一向精簡，能用六人就不用七人，過度操主力信任先發是鍚柏杜執教風格，德文森佐和哈特經常打滿全場48分鐘，布朗森季後賽上場時間也超過42分鐘。尼克現在傷兵滿營，中鋒羅賓森、前鋒藍道季後賽都無法上場，阿努諾比持續傷停缺陣，輪換主力體能體力都將受到最大考驗和檢視。

尼克少了前鋒阿諾努比(右)之前，不但戰力大受影響，而且全隊也明顯人手不足，對尼克邁向東冠之路相當不利。 美聯社

G5尼克還會打出超強競爭力和團隊表現，布朗森也會全力脫困帶領球隊前進，但體能負擔和溜馬全員齊發陣容深度都將成為尼克壓力。尼克神蹟還會有精采續集和更經典瘋狂表演？G5見真章。