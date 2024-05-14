中職／選秀高順位貢獻度低 悍將今年會再出現謎之二輪？

選秀會是補強最直接的方式，選到優秀的素材能確保球隊的未來性，選到良好的即戰力更是能馬上對球隊戰績有所反應，但如果球隊的眼光不是那麼精準，甚至用高順位選進被高估的球員，那不但對自己球隊的實力沒有幫助，反而將機會讓給別隊，等於是雙重傷害，近幾年戰績大多在後段班或是墊底的富邦，就屢次發生這種現象。

富邦在16年底接手義大，17年到23年總共參與了7次選秀會，這7年來的首輪選秀並沒有太大的問題，17年富邦選進高苑工商的內野手楊晉豪，因為傷勢及狀況不佳，使得他成為這些年來在一軍出賽場次最少的首輪球員，19年首度在一軍亮相，22年中被交易至樂天，在富邦5年共出賽62場，打擊率約2成，到樂天後的表現也不理想，今年1月宣布引退，中職僅短短7年生涯，是近幾年最失敗的首輪球員。

自此之後富邦在首輪選進的球員對球隊都有一定的貢獻度，18及19年的戴培峰及江國豪，雖都曾經過開刀復健過程，不過本季都是一軍主力球員，戴培峰是近年來的主力捕手，22年蹲捕103場，成為為史上第5名，也是最年輕的蹲捕百場捕手，打擊仍有進步空間，不過捕手技能表現優異，相信會是未來國家隊的常客；江國豪19年季中加入，當年就出賽11場，隔年首個完整球季，拿下9勝8敗，21年因傷僅出賽1場，22、23年無論在後援、先發都對球隊有所幫助，今年出賽6場，先發後援各半，尤其在2場突破僵局都力保不失分且拿到勝投，對球隊有很大的貢獻。

接下來兩年富邦都選擇旅美歸國球員，分別是張進德及江少慶，2人加入後因傷勢影響，雖有表現但仍未交出符合身價的成績，張進德這4年半來只出賽247場，前4季只有17轟，打點還不到100分，今年出賽5場，14個打數仍未出現首安；頂著百萬月薪頭銜的江少慶前3年也僅先發46場，只有12勝21敗3.82防禦率的成績，今年甚至因傷尚未出賽，何時能重回一軍也是未知數，至於近兩年的黃保羅及王念好，目前都在一軍，是球迷期待的未來。

即使7名首輪選秀球員的發展及貢獻度各異，但富邦在首輪選秀時都算是秉持著挑當年該順位能夠選到的最好人選這個原則，不過在也算是高順位的第二輪新秀，選進的球員與他隊相比就有較大的差距。

17年富邦在楊晉豪之後選進旅外歸國的陳品捷，18年則是選進王正棠，陳品捷在前兩季的打擊表現不錯，是球隊的主力外野手，18年打出122支安打是個人單季最高也是唯一破百的一年，19、20年因狀況不佳而出賽數減少，20年在季後的擴編選秀被味全選走；王正棠就不用說了，直到現在仍是富邦的主力，今年正式從二壘移防外野表現不俗，3成51打擊率排聯盟第2名，是富邦接手後最有貢獻度的第二輪球員。

王正棠是目前表現最優異的富邦第二輪選秀球員。 聯合報系資料照片

19、20年富邦在第二輪選的都是投手，19年的朱益生傷病不斷，連在二軍都只出賽13場，一軍當然沒有出賽紀錄，去年季後被釋出；20年富邦在第二輪選了剛開完右手肘韌帶置換手術的郭俊麟，他在隔年的季末才上場投球，之後兩年的成績不若以往旅日歸國的前輩們，23年季後的擴編選秀被台鋼選走，前4年的第二輪目前僅剩王正棠1人還在隊上。

近3年富邦的第二輪分別是王苡丞、潘奕誠及陳聖文，王苡丞過去3年都有在一軍出賽的紀錄，去年出賽37場打出3轟，是富邦打線未來可期待的主力，只不過因守備位置的關係而侷限了上場時間，今年專心改守外野，相信之後會有更多在一軍出賽的機會；另外，照理來說，如果在選秀會上選進大學或業餘的球員，自然是希望能成為即戰力，畢竟他們比高中生多了幾年在成棒的歷練及經驗，但潘奕誠及陳聖文進入職棒後的成績就讓人對富邦的眼光感到懷疑。

2021年選秀第二輪新秀王苡丞，前3年都有一軍出賽紀錄。 聯合報系資料照片

23歲的潘奕誠來自臺體大，進入職棒後尚未有在一軍出賽紀錄，在二軍共出賽20場，11場先發、9場後援，只有3勝6敗，防禦率高達5.49，WHIP也是偏高的1.74，57又1/3局就被打出69支安打，有33次保送，三振卻只有22次，今年甚至投了10局都還沒有三振；尚未滿21歲的陳聖文，因手肘傷勢在大一時沒有任何出賽，大二復出投得不錯，參加選秀會被富邦以第二順位選進，去年季末馬上獲得一軍出賽機會，出賽2場，後援1又2/3局就被打出3支安打，失掉2分，防禦率高達10.80，而這兩年在二軍的表現也不理想，23年後援出賽9場，24年多以先發出賽5場，但首勝未進帳，防禦率都在9左右，依兩人目前的狀況看來，要上一軍增加球隊戰力還有很長一段路要走。

今年選秀會將在6月28日舉行，擁有狀元籤的富邦，首輪應該不會有太大的意外，就是選屆時最強的球員，至於在今年有不少高中生野手良材的情況下，第二輪會不會繼前兩年同樣出人意料選進無法成為即戰力的大學生投手，延續「謎之二輪」的失敗路線，是另一個值得關注的焦點，也是富邦球迷最想避免的惡夢。