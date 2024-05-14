湖人開始選新主帥 前教頭史考特推薦詹姆斯球員兼教練

洛杉磯湖人隊與漢姆（Darvin Ham）結束關係後，選拔新任總教練的工作正式開始。美國媒體的追蹤，湖人高層將面試多位候選人，包括阿特金森（Kenny Atkinson）、瑞迪克（JJ Redick）、阿德爾曼（David Adelman），以及波雷戈（James Borrego）。至於之前民間謠傳，湖人有意讓詹姆斯（LeBron James）球員兼教練，目前並未獲得官方證實，但有人相信憑詹皇的球商任教綽綽有餘。

幾位候選人中，阿特金森是布魯克林籃網隊的前任教練，以球員發展技能和謀略獲得高度評價。至於曾活躍場上的射手瑞迪克，擁有NBA征戰多年的經驗，對比賽有深入理解，生涯中帶來了不少新鮮的話題。阿德爾曼目前是丹佛金塊隊的助理教練，出身自教練世家，父親是NBA老牌教練阿德爾曼（Rick Adelman），執掌兵符生涯累計超過千勝。他的洞察力，和籃球知識被湖人隊的高層注意到。

至於波雷戈是紐奧良鵜鶘隊的教練班底，曾流轉於聖安東尼奧馬刺隊和奧蘭多魔術隊的體系。擔任夏洛特黃蜂隊的總教練時，展示出領導和創造贏球文化的能力。

湖人隊對聘請過程的處理一如以往，納入考慮人選的名單頗為多元，涵蓋沙場老將和明日之星，能為湖人隊特別是詹皇效力，更是一種直得跟後代說嘴的經驗，只是主角本人亦是頗為挑惕的教練殺手，生涯21年換了九位總教練，所以才有另一種說法是，唯有詹姆斯才能擔任自己和球隊的教練，其他都不夠格。

湖人隨隊記者布瓦（John Buva）的觀點，瑞迪克在這些人選中，成為下一任總教練的機會最大，一些NBA球迷也屬意這位白人退役球員接兵符，在民間掀起相當大的辯論熱度。布瓦的分析，是瑞迪克出色的籃球智慧以及領袖氣質，而且他跟詹姆斯和戴維斯（Anthony Davis）均有交情，他說：「如果要我現在猜誰是下一任湖人的總教練，我想會是瑞迪克，不少人拿他與科爾（Steve Kerr）相提並論，兩人確實有不少相似之處，不僅是白人射手出身，背後還有更多雷同，譬如都很機智和聰明，擁有讓人輕鬆的隨和個性，但他們也熱愛競爭，科爾常在更衣室讓球員們凝聚士氣，這部分相當成功。」

湖人隊已經開始在市場物色新的總教練人選，多位候選者都受到看好，包括前ＮBA射手瑞迪克(左)，他目前是相當活躍的網紅球評。 美聯社資料照片

布瓦還提到：「他（科爾）會在場邊發脾氣，對裁判提出異議拿技術犯規，當有必要時會狠狠地責備球員，對球隊產生影響。我認為，瑞迪克也是這樣，他曾在10歲兒子的球賽被裁判趕出場，你看到他熱情一面，就像在播客（Podcast）中說的有些火爆。我想這對詹姆斯和AD（戴維斯）對比賽負責會有好處。」

另外一點布瓦坦承是觀察瑞迪克與詹姆斯的節目互動，兩人在很多事情上有所共識。這一切的安排非常有趣。JJ（瑞迪克）是一位出色的候選人，布瓦説如果必須選擇，會傾向於讓JJ接任。

不過，瑞迪克相較於其他候選人也有弱勢，那就是缺乏教練實戰經驗，有鑒於NBA近年來在聘任教練偶爾的不按牌理出牌，湖人獨排眾議挑上瑞迪克並非不可能，主要是個人魅力、謀略和與球員的關係建立，他或許可借此機會成為獨當一面的教練。

原則上，詹姆斯強調不會干預球隊遴選總教練，但歷屆換帥過程中，詹姆斯與當事人的互動，絕對是促成球團開鍘的主因。可能的演進情況是詹皇只打兩個球季，湖人用第二輪選秀權延攬小詹姆斯（Bronny James），找一位詹姆斯的指定人選再拼最後一把，所以無關領導力以及球隊願景，甚至是球隊文化，新教頭就是要輔佐詹皇奪冠。

湖人新任總教練的最重要任務，就是想盡辦法幫助詹姆斯再拚得一次總冠軍，球隊未來的重建及發展並不是現階段重點。 美聯社資料照片

詹皇最喜歡的人是誰呢？前湖人隊總教練史考特（Byron Scott）拋出一個有創意的說法，他在福斯體育（Fox Sports）頻道的節目《Undisputed》建議，讓詹姆斯球員兼教練執教自己最後兩年，順帶解鎖個人成就另一章，史考特說：「下一任湖人總教練是誰，在我聽到的八到九個名字裡都不對，球團應該讓詹姆斯成為總教練……聽著！我對他沒有任何不敬，我愛他！他是有史以來最偉大的球員之一。但對我來說，明顯的詹姆斯經常從教練角度，做出一些判斷和決定，這是顯而易見的。」

至於瑞迪克成為總教練，史考特卻是嗤之以鼻的說：「我笑了！只因為他們兩人一起上播客節目，所以你們都感到舒服和自在，認為都是好朋友就可以一起打球嗎？就我而言，詹姆斯唯一信任的人是他自己，既然過往都已經在場上做很多決定了！為什麼不直接擔任總教練呢？」