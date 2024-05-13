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日職／山田哲人有退化疑慮 成養樂多重返榮耀的絆腳石

聯合新聞網／ Hiyan
養樂多主砲山田哲人已經兩次登錄抹消，深深困擾著監督高津臣吾。 擷圖自養樂多燕子隊官方推特
養樂多主砲山田哲人已經兩次登錄抹消，深深困擾著監督高津臣吾。 擷圖自養樂多燕子隊官方推特

中央聯盟的養樂多燕子隊今年還在奮戰中，目標是奪回相隔2年的聯盟優勝。因為他們可是2021-2022年的二連霸隊伍，去年原本要挑戰2016-2018年的廣島隊以來的三連霸，同時也是隊史第一次三連霸，卻沒想到不僅未能達成，還差一點掉到墊底，僅僅以0勝差、千分之一的勝率超越中日龍，避免了從連霸變成墊底的尷尬。

在守護神田口麗斗尚未回歸戰線、王牌中繼清水昇下二軍調整，堅強牛棚尚未到位的情況下，高津臣吾監督陷入嚴重苦戰，至5月12日為止養樂多隊以15勝18敗2和、勝率0.455戰績在中央聯盟墊底。不過畢竟戰績領先的阪神虎隊也尚未拋開各隊，養樂多與第五名的中日龍只有0.5場勝差，就連與第一名的阪神之間勝差也不過才3.5場，央聯暫時呈現亂集團局面。

不過比較會讓高津臣吾監督頭痛的恐怕是主砲山田哲人的身體狀況。4日對橫濱的比賽中山田哲人就退場休息，6日球隊將他登錄抹消，已經是剛開季之後的第二次登錄抹消。今年球隊35場比賽他僅僅出賽12場，0.265打擊率、1支全壘打、5分打點的成績，OPS0.716也不理想。以2021年之後近3年成績來看，出賽數（137→130→105）、全壘打（34→23→14）、打點（101→65→40），山田哲人成績呈現持續下滑，雖然他年僅31歲，但長年固定出賽以及征戰各項重大國際比賽所累積的身體疲勞與負擔，是否讓這名「大三元」強打者逐漸走下坡，甚至到了退化狀況，這會是養樂多團隊最擔心的地方。

畢竟才剛開季山田哲人就已經兩度脫離戰線，對養樂多隊的戰力衝擊不小，尤其是山田哲人與村上宗隆青木宣親塩見泰隆、以及雙洋砲歐蘇納（José Osuna）、桑塔納（Domingo Santana）合力組成的打線，是養樂多連霸的最大武器。如今不僅山田哲人打打停停，塩見泰隆也有一樣的問題，加上青木宣親已經高齡42歲，今年打擊狀況也不理想，撇開受傷狀況足以傲視全聯盟的養樂多打線，正面臨另一番戰力重整的問題。

洋砲桑塔納（左）以及去年陷入低潮的游擊手長岡秀樹（右）本季攻擊都有穩定表現，讓養樂多維持攻擊上的競爭優勢。 擷圖自養樂多燕子隊官方推特
洋砲桑塔納（左）以及去年陷入低潮的游擊手長岡秀樹（右）本季攻擊都有穩定表現，讓養樂多維持攻擊上的競爭優勢。 擷圖自養樂多燕子隊官方推特

山田哲人從2021年起與養樂多簽下7年5億日圓外加激勵獎金的總額40億日圓合約，不過在這個大型合約之下，他只有隨即的2021年繳出0.272打擊率、34支全壘打、101分打點成績符合這個身價。不過當年養樂多砸下重金留下已經取得FA資格的山田哲人，得以換來連續兩年的央聯優勝寶座，因此投資效果也不差。就看接下來這幾年山田哲人是否還有機會回春，打出過往的身手。

山田哲人缺陣這段期間，年輕選手必須要有辦法銜接上戰力，22歲的內野手武岡龍世以及29歲、職棒7年資歷的宮本丈都是關鍵。因為村上宗隆以及雙洋砲歐蘇納（José Osuna）、桑塔納（Domingo Santana）的狀況仍然相當火熱，加上去年陷入低潮的游擊手長岡秀樹也回復到前年的水準，只要有新生代冒出，目前全聯盟最高的得分能力，這項優勢還有機會繼續維持。

塩見泰隆 山田哲人 日本職棒 村上宗隆 棒球專欄 青木宣親 養樂多燕子 高津臣吾

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