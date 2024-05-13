光芒內野亂成一鍋粥 張育成上位機會來了？

提到公牛隊，一般球迷首先想到的肯定是大名鼎鼎的芝加哥公牛。其實在美國人心目中還有另一頭牛也是赫赫有名，甚至還曾登上大螢幕——那就是電影《百萬金臂》（Bull Durham）中的德倫公牛隊（Durham Bulls）。

目前隸屬於光芒3A的公牛多年來一直是最受歡迎的小聯盟球隊之一，單論人氣甚至可能超過坦帕灣市民不疼佛州人不愛的母隊光芒。除了好萊塢大明星凱文．柯斯納（Kevin Costner）在《百萬金臂》中飾演的老捕手戴維斯（Crash Davis，公牛後來還永久退休他的背號）外，出身公牛的名人還有前勇士名人堂三壘手瓊斯（Chipper Jones）、讓公牛二次登上大螢幕的「心靈投手」莫瑞斯（Jim Morris）以及目前正在公牛打拼的張育成（身為台灣球迷不得不私心自肥一下）。

來到公牛對張育成來說當然不算好事。雖然他在春訓期間跟光芒簽下的只是小聯盟合約，但守備不錯的他確實有機會在開季擠進大聯盟名單。在他五年歷經四隊的大聯盟生涯中打擊成績最好的時期就在光芒（雖然時間只有短短不到兩個月）。如今舊地重遊，原想說不定又會有另一番契機，偏偏熱身賽開打不到一週，首戰轟出全壘打的張育成卻拉傷了腹肌，不得不為此休養將近兩個月，直到四月底才出現在公牛的球場上。

張育成目前正在光芒3A公牛隊奮戰，打擊率.259，有1支全壘打、3分打點。 美聯社資料照片

對光芒來說，少了被定位為內野工具人的張育成自然不算什麼太大損失，但今年光芒開季卻是異常不順。猶記得去年光芒開季打出平大聯盟紀錄的13連勝，本季他們足足打了兩倍場次才追上這勝場數。去年入選明星賽的兩大強打阿羅薩雷納（Randy Arozarena）與狄亞茲（Yandy Diaz）雙雙陷入大低潮不說，二壘手洛伊（Brandon Lowe）竟也追隨張育成的腳步拉傷腹肌。頓時間光芒陣腳大亂，一下子從常勝軍變成在谷底掙扎的球隊。

於此同時，上個月底傷癒復出的張育成則開始固定擔任公牛先發游擊手，並且從前年還在大聯盟的釀酒人投手阿什比（Aaron Ashby）手中擊出本季首發全壘打。反觀光芒現階段內野手不論攻防都大為走樣，其中一、二壘及游擊位置的勝場貢獻值（WAR）不僅低於平均，洛伊缺陣的二壘更出現負值（-0.2），顯示代班的米德（Curtis Mead）及羅沙里歐（Amed Rosario）表現並不稱職，也讓人產生張育成有望在近期升上大聯盟的遐想。

現階段張育成的最大本錢自然還是守備，而且是一二三游四個位置都能守的多功能守備。從進階數據來看，過去張育成不論守哪個位置都有不錯的成績，這也是年初光芒看上他並且讓他在3A擔任先發游擊手的原因。在光芒內野打擊貧弱、守備尤其二壘特別糟糕（進階守備數據OAA以-4位居全大聯盟倒數第二）的當下，張育成確實有機會進入光芒高層的視野，成為他們的選項之一。

光芒目前二壘位置球員守備和打擊都差，這正是張育成有機會突破的缺口。 美聯社

不過光芒的二壘以及內野工具人位置也不是非張育成不可。首先原任先發二壘手洛伊的腹肌傷勢也接近痊癒，此刻正與張育成並肩作戰在公牛打復健賽。但上週傳出洛伊舊傷復發，想回到光芒或許還嫌過早。除了洛伊之外，張育成的最大競爭對手羅沙里歐正巧也是他過去在守護者的隊友兼競爭者。前面提到的米德被下放小聯盟後，光芒改以羅沙里歐及帕拉西奧斯（Richie Palacios）輪流守二壘，但前者的守備一向是個大洞（去年兼守二游的OAA是-14，幾乎是全聯盟最糟），後者自打2A後就鮮少守二壘。不論由誰繼續出鎮二壘顯然都不是長久之計，而他們所欠缺的守備正好是張育成的強項。

當然也別忘了，就在公牛還有一位超級新人內野手卡米奈羅（Junior Caminero）也正等著上位。已經進入40人名單的卡米奈羅其實去年九月就已被拉上大聯盟，還打了兩場季後賽。儘管今年春訓又被送回農場磨練，一般普遍認為名列MLB官網新秀榜第四位的卡米奈羅重返大聯盟只是時間問題。不過由於守備非卡米奈羅所長，而且光芒高層並不急於拉拔年僅20歲的卡米奈羅，以免重蹈兩大超級新秀哈勒戴（Jackson Holliday）與喬里奧（Jackson Chourio）如今顯得揠苗助長的覆轍，因此卡米耐羅現階段與張育成的「升遷」路線並不衝突。

眼見今年有不少超級新人挑戰大聯盟失敗，光芒應該會讓他們的農場第一號大物卡米奈羅在小聯盟有更多磨練時間。 美聯社

原被視為季後賽熱門的光芒如今已落後分區一二名的金鶯跟洋基分別有7場及5.5場勝差，就連暫居外卡榜尾的雙城也領先光芒3場。雖說少了王牌投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）的投手們表現亦不算太好，但主要問題還是出在與去年判若兩隊的打擊及糟糕的守備上。光芒高層如不及早做出改變，連續五年打進季後賽的紀錄恐就此中止。反之，球隊的危機往往就是球員的轉機。從張育成的角度出發，只要能在3A健康出賽，相信不久的未來絕對有機會看到他在大聯盟的演出。