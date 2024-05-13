WBC資格賽中華隊選總教頭 曾豪駒是最適合人選？

世界棒球12強賽今年底開打，中華隊總教練由曾豪駒接任，WBC世界棒球經典賽資格賽預計明年3月開打，中華隊必須從資格賽開始打起，至於總教練是否為曾豪駒還是未知數。

今年3月中職召開領隊會議，推舉樂天桃猿二軍總教練曾豪駒，擔任今年底12強賽中華隊總教練，隨後聯盟與棒協舉行選訓會議通過，確認曾豪駒執掌國家隊兵符。

當時中職秘書長楊清瓏的解釋是，曾豪駒曾擔任職棒一軍總教練，也曾是中華隊教練團成員，對國家隊運作熟悉，每隊職棒一軍總教練都有很大的戰績壓力，由樂天二軍教頭曾豪駒來當，有比較多時間運作國家隊。

在世界棒球12強賽選訓會議中，確認由曾豪駒擔任中華隊總教練。 練。圖／中華職棒提供

曾豪駒是不是現階段最適合的國家隊總教練人選見仁見智，不過，明年經典賽資格賽重要性不亞於今年底的12強賽，如果資格賽都沒通過，就奢談後年經典賽會內賽，而中華隊是12強賽參賽隊伍當中，唯一需要打經典賽資格賽的球隊。

可以預期的是，12強賽和經典賽資格賽國家隊，應該有不少國手會重複入選，只是看旅外球員的比例，既然中職都推舉曾豪駒擔任國家隊總教練了，那麼12強賽打完，相隔不到半年的經典賽資格賽，就應該由曾豪駒續任，繼續帶領中華隊力拚經典賽會內賽門票，畢竟這是中職認為他是最適合的國家隊人選。

2008年8搶3奧運資格賽，洪一中臨危授命執掌兵符率隊打進北京奧運，洪總也理所當然成為奧運國家隊總教練；2012年底經典賽資格賽謝長亨帶隊打進會內賽，也理所當然地繼續帶領中華隊，結果一路打進八強，寫下史上最佳戰績。

曾豪駒(右)在帶完12強賽中華隊之後，是否繼續接任經典賽中華隊總教練？事關重大，最好能儘早確定，讓他或是其他人選有充足時間最好調整。 聯合報系資料照片

只是，經典賽資格賽真的好打嗎？恐怕未必，2026年經典賽會內賽確定有16支球隊，再從資格賽取4隊，而資格賽除了中華隊之外，還有尼加拉瓜、哥倫比亞等強權，巴西和西班牙等歐美國家，勢必會找大批小聯盟球員助陣，如果屆時中華隊卡在職棒春訓導致組訓不順，其實也不是那麼好打，並非百分之百有把握晉級會內賽。

令人好奇的是，當初中職在籌劃12強賽國家隊教頭人選，有沒有想到緊接而來的經典賽資格賽和會內賽，因為當初提出國家隊教頭人選，其中有一個條件竟然是「每隊職棒一軍總教練有很大的戰績壓力，由二軍教頭來當有比較多時間運作國家隊。」此例一開，往後一級國際賽事都要從二軍找國家隊總教練，然而這真的是合適人選嗎？

以經歷和近年戰功而言，味全龍總教練葉君璋應該是最適合的國家隊教頭人選，當然，台鋼雄鷹總教練洪一中也是，如果要以年紀或換血做考量，洪總或許不是首選，但絕對是前3名，統一獅總教練林岳平也是不錯人選，富邦悍將總教練陳金鋒一度是中職積極栽培的國家隊教頭，只是不知道什麼原因沒有在最終名單內。

由中職組訓的一級國際賽事國家隊總教練從來都不好當，去年林岳平帶隊打經典賽在分組賽墊底，導致下一屆要從資格賽開始打起，依現況來看，曾豪駒可能會扛起經典賽資格賽領軍重任，至於適不適任，成敗論英雄。