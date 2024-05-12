金塊進攻變招找回王者尊嚴 灰狼須收拾傲慢重新武裝

金塊灰狼第3戰，退無可退的丹佛軍，攻防強度都明顯提升，進攻端的變陣尤其精彩，反觀灰狼手感冰冷且有些驕兵心態，也輸掉了首個主場。目前系列賽3戰全部都是客隊贏球，關鍵第4戰會是如何？讓我們從第3戰的分析說起

休息日的兩樣情

先撇開雙方攻防對弈，此戰最鮮明差異，就是同樣中間間隔三天，雙方截然不同的此消彼長。

傷兵問題相對嚴重的金塊，三位後場傷兵穆雷（Jamal Murray）、凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）與傑克森（Reggie Jackson），盡皆繳出系列賽最佳表現。

尤其是穆雷，找回了速度與那手橫移跳投，整個季後賽至今的第一次超過五成命中率（也幫助本場球隊的擋拆持球得分，遠高出系列賽平均），凱威爾波普亦是系列賽首次得分上雙。

反觀灰狼，卻彷彿像是回到第一戰般，首輪橫掃太陽後休息太久手感之冰冷；不同的是，該戰下半場里德（Naz Reid）大爆發幫助球隊逆轉勝，這一回卻是整場雷。

領取最佳第六人獎座的里德，第3戰卻是打得寂靜。 美聯社

兩大得分手愛德華（Anthony Edwards）與唐斯（Karl-Anthony Towns）之外，其他人三分球僅20投3中，應該扛起3、4號得分手的里德與康利（Mike Conley）分別以27%與33%命中率，拿下10分與7分，不只是命中率低，各種放槍更幫助對手打出想要的攻守轉換，比帳面上傷害球隊更甚。

金塊防守的強度大增

第二戰灰狼防出史詩級強度的防守，儘管金塊陣容沒有辦法複製同等強度，第3戰也明顯是有所回應，主要策略重點有二。

首先是第一線更積極主動的迎防，前兩戰丹佛軍往往就是在三分線附近等對手準備進攻，再被動防守，此戰更多是改以主動上前壓迫與身體對抗（這點也從較前兩場大增的犯規次數，可見一斑），力求讓對方從下球就不舒適，特別是針對大個子的唐斯，別讓他那麼快就進入三分線內。

另一重點則在加強對唐斯與愛德華的圍剿，前者葛登（Aaron Gordon）幾乎是過了半場就主動身體碰撞，持球時積極壓迫，灰狼此戰就算想重演錯位後衛，葛登多半也是直接Hedge協防夾擊，愛德華則是要面對各積極且緊縮內線的輪轉防守，減少他的切入空間。

唐斯仍要避免進攻打得過於費力。 路透社

防守的成效很鮮明，唐斯下滑到僅14分，再沒什麼錯位可以讓他打，也很難再強攻籃框，所有命中都是三分球；愛德華同樣繳出季後賽最差得分表現，其中還超過一半是想便宜行事的幹拔三分，顯見切入被圍堵的情況。

嚴格說來，本戰金塊防守成功，並不代表防守策略就是多麼高明，僅是判斷要優先守住兩大得分手，寧放其他綠葉，這在前兩戰也是採用過的方法，差別就差在此戰灰狼的綠葉支援實在太糟，否則灰狼並不乏讓對手險象環生的空檔。

這場比賽灰狼Wide Open跟Open三分，分別為9投2中與18投7中，空檔都出來了，甚至球都傳到了，就是進不了，那當然會導致對手更專注在封鎖主力得分手，從而讓灰狼進入更加貧攻的窘境。

本戰金塊真正的精華：進攻變招

防守當然也是成功，只是多少要看對手吃飯。但在自己幾乎能主動掌握的進攻端，更是金塊本場獲勝的關鍵主因，大體上而言，正如筆者第3戰後分析《「無戈狼」小球變陣攻守奇效 金塊無路可退如何反擊》所言，金塊一定要回到本身團隊籃球的進攻本色。

金塊做到了，而這一切從王牌約柯奇（Nikola Jokic）的角色切換開始。約柯奇在本戰讓出了許多持球權與進攻主導權，扮演更像工具人的角色，但另人想鼓掌的是，他同時扮演兩種面貌，從而同時破解了灰狼的大小球兩套陣容。

當面對雙塔或戈貝爾（Rudy Gobert），約柯奇會以掩護與中傳角色為主，此戰比以往更提前於三分線外就進行超高位擋拆，搭配速度回春的穆雷，一則把大個子拉出禁區，二則倚靠他超胖的扎實掩護，轉瞬間穆雷就能靠著突破切入，逼迫出灰狼一定得錯位的局面，此戰屢試不爽。

約柯奇(左)角色變化同時破解對手大小球陣容。 路透社

之後約柯奇會繼續幫忙做各種掩護，金塊此戰在掩護方面的戰術設計，本已比前兩場精巧且耐心，並會積極往籃下Roll In，製造無球吸怪威脅同時準備爭搶籃板，一旦接獲傳球，則會明快地立刻外分給大空檔或開後門的隊友，成效斐然。

但一旦戈貝爾下場，無論是面對里德或安德森（Kyle Anderson），約柯奇會直接切換成「Finisher」模式，不是接傳球後就快速下球硬打，就是打無球同樣接到傳球後就是要強攻，目的都是不要再給狼群圍上來協防的時間。

這就是為什麼今天灰狼小球陣防守失效的其中一個原因，千萬別再以訛傳訛是戈貝爾上場才讓灰狼由勝轉輸，實則是約柯奇自己已經拆掉了灰狼的小球，否則戈貝爾的正負值不會是全隊最佳，明尼蘇達也不會是在法國人下場後的首節末段到二節中段，被迅速拉開分差。

與此同時，不只是靠塞爾維亞大哥的角色轉換與球權犧性，以及加拿大二哥的狀況回暧，本場金塊終究是靠著全體團隊籃球，才能群策群力大敗對手。

首先，葛登不僅延續上一戰被放投能懲罰的外線準度、更積極的空切，還確實更跳出來一點地幫忙分擔穆雷帶球過半場任務，此時對位的唐斯，就無法用死亡纏繞等級防守全場盯人，從而幫助穆雷節省半場進攻體能，也減少受迫失誤。

葛登積極空切跑動進一步破壞灰狼防線。 美聯社

其次，幾個數據都在在彰顯了全隊上下對於團隊籃球的努力：季後賽金塊場均碰球403.6次，此戰高達458次；傳球場均284.9次，此戰338次；場均進攻弈跑距離8.97英哩，此戰9.55英哩。

結合起來的輪廓，第3戰的金塊，就是支全隊更積極無球跑動、互相傳球接應的球隊，既然「唯快不破 」跑不赢對手，那麼我就用更快速的團隊切傳分球，讓你難以對點施壓、無從圍困，並跑出更多漏人空檔。

再加上此戰吹哨尺度不若前一場般寬鬆，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）第二節初就已3犯，自然在強度上會有所投鼠忌器，不敢若前一場侵略，金塊進攻端也更有餘裕。

結果就是金塊打出系列賽最多26次助攻的一戰，加上綠葉頻頻發砲把握空檔，本場定點跳投「Spot up」大增至32分，空切（Cut）分數16分也明顯高於平均，全場「Wide Open」三分投射質量之佳，更達到20投12中的6成命中率，三分受助攻率兼且高達92.9%之譜。

簡單說，這些都是靠彼此信任，空檔時分球而得到的分數，金塊真正引以為傲的圖隊籃球！

灰狼捍衛主場第4戰，找回求勝心

第3戰的灰狼，顯然有些驕兵心態，關於身體對抗的意願與耐心不若對手，同樣也不如自己前兩戰，這點從整個季後賽佔比最高的三分出手就可一窺，明顯手感冰冷，卻有超過46%的出手是靠三分外線，而他們例行賽三分出手次數僅是聯盟後段班的第23名，根本就是面對對手提高的防守強度，卻只想輕鬆賭手氣翻轉來追趕，但這絕不是整季乃至整個季後賽，灰狼的進攻強項與樣態。

想突破衛冕軍的封鎖，愛德華必須打得更侵略性。 路透社

愛德華須要找回那個就算前路險阻，也要努力殺進殺出，為隊友吸引防守的強勢得分手，球隊也要幫助唐斯更有耐心的在禁區接球，而不是總得自己從外圍運球辛苦地突破。

當然，康利、亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）與里德，也都得至少找回平均水準的外線準頭，這系列灰狼要贏，同樣也是要看對手捉放下，你能有多好的外線空檔把握度。

始終這是一場團隊VS團隊的較勁，特別是灰狼從例行賽本就是相對貧攻球隊，綠葉不跳出，又如何能再度逆襲？

另一方面，吹判尺度不是自己能決定，但防守的佈陣與重心可以。第.戰灰狼等同是善於盯人壓迫，卻被金塊用流暢傳導跟目不暇給跑位，導致常常被傳出、跑出「Easy Basket」，無論第4戰裁判怎麼吹，灰狼眾將的防守目光，多少都還得從持球主將身上，分散到一些非眼前球員的無球掩護與跑動。

這仰賴更積極的跑動與體力消耗，但既然對方都提升積極度與強度了，本身輪替又比較深，更年輕的灰狼沒有理由不跟上，打的同等甚至更加賣命。預期會更加白熱化、碰撞更激烈的第4戰，究竟灰狼能否作出回應呢？明日揭曉！