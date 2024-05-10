「無戈狼」小球變陣攻守奇效 金塊無路可退如何反擊

金塊灰狼第2戰，戈貝爾（Rudy Gobert）臨時因生子缺賽，但更令人意外的是，少了DPOY的狼群卻以更猛烈的軍勢瘋狂噬咬衛冕軍，終場遍體麟傷的金塊，就以26分之差大比數落敗。

連續輸掉主場兩戰的丹佛軍，已然退無可退，來聊聊第2戰的幾個攻防重點，以及下一場金塊的機會在哪裡？

小球變陣的防守奇效

戈貝爾缺陣，灰狼以安德森（Kyle Anderson）頂替先發，幾乎就讓他完全比照戈貝爾的防守工作，優先於籃下護框，外圍單防約柯奇（Nikola Jokic）則仍以唐斯（Karl-Anthony Towns）為主。

安德森雖然速度不快，足夠的身高對於防守底線遊走的葛登（Aaron Gordon）還夠用，就算約柯奇到油漆區背框，也還稍微能一阻，特別是比戈貝爾更擅於下三路下手，本場就多次破壞約柯奇的持球攻勢。

安德森的先發頂替帶給灰狼更多攻防變化。 美聯社

但最主要還是，其腳步仍然比戈貝爾更輕盈移動於到處輪轉，再加上一票身高手長有速度的後場，本場防守端更是比首戰更具侵略性，從而讓我們看到近年最具壓迫感的一場防守，一時間彷彿看到熱火三王與勇士王朝時代的強大輪轉協防重現。

這兩支強隊當年都是以小球之姿，無懼外界以為能將他們打爆的大長人球隊，只因唯快不破輪轉所能創造的局部多圍少優勢，縱使長人再強，連下球都困難，這就是今戰約柯奇遇到的困境。

同時間，第2戰的灰狼還讓我們有04年活塞身體對抗焦土戰的既視感，遑論他們還多數位置都偏高大，簡直是在打一套超大型小球，更顯防守端的密不透風；特別在後場部分，外國媒體甚至將他們與96年公牛羅德曼（Dennis Rodman）、皮朋（Scottie Pippen）、喬丹（Michael Jordan）與哈波（Ron Harper），包含三位防守第一隊的防線相提並論，無疑是最高等級的恭維。

透過後場球員普遍優異的機動力，灰狼且進一步強化防守策略，讓整體效果更積極。比對手更佳的深度，從愛德華（Anthony Edwards）、麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）到亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker），無論誰守，都是從後場就開始對穆雷（Jamal Murray）全場盯人，甚至對所有金塊球員，都是甫過半場就於三分線外一大步開始主動對位，這點比較金塊，後者防守圈真的小了不少且相對被動。

灰狼展現超大型小球攻防威力，讓金塊一時難以破解。 路透社

而不斷製造穆雷處於運球受迫窘境，目的也是要逼約柯奇上到甚至三分線外掩護，如此一來，對手兩個最強點都遠離籃框，就算接獲傳球，不是得直接在對位下投三分或者急停Long 2，就是還要花時間運球突破，才能殺到籃下。但這中間的時間差，已經足夠一票狼群輪轉過來圍困約柯奇了。

縱使你單人無雙多麼強大，以寡敵眾還對你上下其手，總是有志難伸，也讓上一戰才創下季後賽出手最多的約柯奇，本戰隨即打平出手最低-命中率更創新低。穆雷同樣身陷這般輪轉強度，加上貼身防守者的死亡纏繞，全場18投僅中3得到8分，被對手狂轟的上半場甚至只有10投中1僅2分。

不僅如此，更快速的小球與輪轉，隨之而來的正向副作用，也包括了對波特（Michael Porter Jr.）更好的箝制。

當灰狼防陣更積極於四處輪轉、隨時準備撈球，導致波特選秀身價下滑的背傷問題，也因此被放大；正因背傷影響了波特的下腰動作，讓他運球總是受限偏高，在第2戰協防強度下，持球不夠好的隱憂從而浮現，儘管還是賣力跑位投射，但也就僅此而已，再沒有首戰能讓他持球突破的多少機會。

當球隊三大得分主力，都投出季後賽新低命中率，合共只拿下33分，我就問：金塊怎麼贏？

小球變陣的進攻驚喜

灰狼此戰小球的驚喜，不只是大家較能直接看到的高強度防守，進攻端的微妙化學變化，也是擊潰金塊的底蘊。

雖然安德森在場一度迷航，但他確實如約柯奇所稱讚，作了許多有用的小事，儘管戈貝爾本季策應已進步不少，跟本身還能代打控衛的安德森比，還是差了些火侯。

約柯奇(中)受制於灰狼人高手長的快速輪轉防守，打來倍感吃力。 法國新聞社

當金塊把防守焦點放在愛德華的切入與唐斯的錯位單打上，甚至是不得不外擴防守里德（Naz Reid）三分線時，本戰認份擔當大前鋒、多半充當Roller的安德森，扮演了很好的居中策應二傳角色，全場最高8助攻，幫助球隊打了不少空切配合（團隊本戰多達28助攻），攻守兩端幫助球隊的方式，儼然像是個防守較弱版的格林。

同時間雖然筆者認為無須對本季三分命中率僅22.9%的安德森如此提防，當然也多少是對愛德華的忌憚，但實戰上掩體從戈貝爾變成他，約柯奇在防守擋拆時往往改守到相當外圍，這同樣是導致灰狼本場空切配合機會多多（畢竟球比人快，約柯奇又更慢），或者外圍一個加速突破，金塊內線就鬧空城的主因；加上替補綠葉里德與亞歷山大-華克合共15投中8的神準三分，復得以持續打擊約柯奇外出協防而不及輪轉的速度問題。

與此同時，戈貝爾缺席騰出的禁區空間，我們也看到灰狼順水推舟地讓唐斯更靠近籃框接球，設計他更多錯位單打，尤其是有計畫性的找穆雷麻煩。

這兩戰根據統計，穆雷對位唐斯僅3分26秒，就被以11投9中狂轟21分，簡直予取予求，在葛登不時被叫去盯防愛德華情況下，金塊彷彿沒半個適合對位唐斯的球員，也讓他以66%命中率砍下全隊最高27分；加上同樣無人能跟上的愛德華27分以及被包就懂傳的7助攻，灰狼此戰連在進攻端小球都能痛擊金塊。

唐斯的發揮與否牽動著灰狼的贏球上限。 路透社

第三戰金塊的質變關鍵

雖然第三戰依照外電消息，戈貝爾沒有理由不歸隊重回先發。缺席球隊還大勝的確尷尬，但主帥芬奇（Chris Finch）特別提及，正是他整季為球隊奠定力拚防守的決心與基調。對此金塊還是得備戰對手兩套不同的面貌，才不會像第2戰那樣措手不及；一般咸認，馬龍做了針對首戰檢討後的調整，對「無戈狼」卻無用武之地。

無論是面對哪一套，筆者都認為，葛登需要再跳更出來一點。

第2戰確實如同首戰筆者賽後分析，金塊必須先解決他被棄守的問題，這位體能前鋒也確實作出很好回應，三分球5投3中、全隊最高20分。但這樣還不足，他只是把握住該把握的，但在灰狼防守策略明顯衝著三大得分手時，葛登需要喚醒他以往一度身為二號得分手的野性。

事實上全隊現在在約柯奇之外，也只有他有機會打持球而對面無人能有效單防，球隊需要葛登積極主動在對方防守不針對自己情況下，更激烈的衝擊籃框，以打破灰狼現有防守陣型，幫助其他隊友脫困。

攻守俱佳的愛德華，對金塊是非常困難的防守對象。 歐新社

另外就是如何應對上述金塊有計畫性透過唐斯打點後場的問題。愛德華已成丹佛軍眾矢之的，但一旦對他協防包夾，加上灰狼這兩戰的三分火力與擋拆配合，實難阻止唐斯錯位情況發生。

以第2戰來說，金塊往往直接選擇換防，繞擋拆不夠積極，讓穆雷不得不頻繁對位7呎狀元，這一點在第三戰絕對要盡力減少，始終筆者從系列賽前的觀點之一就是：唐斯能有多好的發揮，將決定此輪勝負風向。

最後，最重要的關鍵，還在丹佛軍團本身的心態。

灰狼的防守固然兇猛，但下半場並沒有多少鬆懈，對手都進入垃圾時間了，還放4個先發在場上，不過雙方事實上在下半場確實是打平，代表金塊中場後確實有一些有效變招：如更積極爭搶籃板（下半場籃板26：20，10記進攻籃板/16記防守籃板），提速打更多的Early Offense，盡可能幫約柯奇減少被圍困情況，以發揮最強單點優勢。

除此之外，哈勒戴（Justin Holiday）的3投2中三分火力支援，也幫助球隊提高空檔執行度與拉開空間。種種都代表，金塊很大程度真的是面對戈貝爾缺席後的對手變招，臨場應變不及，差距真的不是帳面上那麼大，等到下半場心神稍定，仍舊有周旋之能。

但開場受到的震撼教育，陰影依舊壟罩全場。面對灰狼那麼多的輪轉協防與包夾，理應會有隊友空檔，傳出去隊友不敢投是一回事，但這場比賽甚至連約柯奇與穆雷兩位主將，都不時充血地無視貫徹空檔分球的球隊本色，只想一打多。

面對三大得分手的困境，葛登(右)須找回進攻侵略性。 美國聯合通訊社

此外，許多漫不經心的非受迫失誤，創下團隊季後賽失誤新高16次，被灰狼光靠失誤得分就拿下19分、快攻得分18分（還全部都在上半場），這些細節的堆積，或許更是上半場崩潰背後的真相。

無論如何，2連敗已是既定事實，輪替深度也確實不如對手，特別是連傑克森（Reggie Jackson）傷況又加重，金塊還能一搏的本錢，就是王者的尊嚴以及主力更多年配合默契，能否反映在場上五人更高效的執行度上。

復仇心切的金塊與馬龍主帥，能帶給我們客場的逆襲驚喜嗎？而這第三戰的吹判尺度，又能否繼續如灰狼所願呢？