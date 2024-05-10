尼克超強綠葉哈特盡情燃燒 有如真人版櫻木花道

今年的季後賽象徵著NBA已面臨了改朝換代，熱門的指標球隊如太陽、湖人、公鹿、快艇，甚至更早出局的勇士皆逃不過一輪遊的命運。其中，今年更是自2005年以來的第二輪季後賽中首度沒有詹姆斯(LeBron James)、杜蘭特(Kevin Durant)、柯瑞(Stephen Curry)的身影，意味著新一代球星接棒的日子已然到來。

今年的尼克雖然是東區第二種子，但在前場大將藍道(Julius Randle)缺陣的情況下一開始並不被看好。過去的紐約大蘋果客可是出了名的挑剔與難搞，今日卻紛紛為尼克打出一場場血脈賁張的球賽而感到振奮不已。被台灣網路球迷戲稱大頭森的一哥布朗森(Jalen Brunson)真的太罩，他個人強悍的得分與領導魅力在季後賽展露無遺，更在今年寫下季後賽總得分超過甜瓜安東尼在尼克時期的紀錄。

布朗森雖然身高不如人，但他紮紮實實的是個硬漢，他在次輪第二戰上半場就先因受傷打不到10分鐘，然而自動請纓上陣的他卻在三四節狂轟24分，率隊在系列賽取得2比0優勢持續朝東區冠軍賽邁進。當然尼克要打出這麼令人激賞的球賽，絕不是光靠布朗森連續上演40分紀錄之夜就能創造的。紐拉維瓦三劍客中的射手迪文森佐(Donte DiVincenzo)與萬用工具人哈特(Josh Hart)各司其職，超乎預期的傑出發揮更是他們重要的爭冠拼圖。

布朗森在季後賽大發神威，尼克很有機會打進東區冠軍賽。 影片來源：尼克 YouTube 官方頻道

七年職業生涯換過四件球衣的哈特，終於擺脫過去被當作是交易配菜小將包的角色球員之路，如今的他，是尼克凝聚團隊氣勢與戰力最重要的超級綠葉。截至目前，哈特在季後賽出征的總時數佔了尼克球賽的97.4%，在所有球員的跑動距離、場均出賽時間皆是聯盟最操勞的球員代表。他在第一輪面對76人的六場球出賽時間從未低於42分鐘，第五戰更因為有延長賽的關係一路打了53分鐘，進到第二輪對溜馬打完兩場，他更是沒有任何一分鐘是坐在板凳席上的。哈特格外操勞的季後賽之旅不僅令媒體、球迷朋友擔心，就連向來用人保守的席柏杜都關切過哈特的狀況。 然而，耐戰力超強的他卻堅持著他想打球，說他只有現在的滿腔熱血，除了形容他是從漫畫裡走出來的真人版櫻木花道外找不到其他形容詞。

哈特(3號)是拚盡全力在打季後賽，可以讓球迷感受到他的熱血豪情就像是真人版的櫻木花道！ 美聯社

哈特從以前就是個場上不貪功，不佔球權，被定位成3D的角色球員，況且以他6尺4吋二三號的位置來看，他已是相當會判斷籃板落點與卡位的搖擺人。但今年季後賽，哈特的表現完全不能用過去的規格來衡量他了。他就像櫻木花道一樣是個超強的籃板機器，就算對手比他高大，他一樣靠著異於常人的籃板敏銳度，在對手身旁搶下籃板。哈特已從缺人手得扛到四號位的課題中，解放了自己與團隊，重新定義他在球隊中的價值。截至目前的八場季後賽，他僅有一場籃板9個，其他七場籃板上雙外，首輪平均12.3籃板1火鍋、次輪14籃板1火鍋2抄截，可怕到根本就是頂級禁區長人的護框能力。

不僅如此，他的速度，持球與傳球技巧肯定比一般大個來得有優勢，由他作為策應點的成效十分突出。哈特第二輪場均21.5分14籃板7.5助攻，投籃命中率高達68%，溜馬在各方面都限制不了他的全能。哈特總是從防守做起、永遠都是拚勁至上的態度是教練團最喜歡的球員類型，他勇於卡位，善於肢體碰撞，判斷傳球路線與籃板落點的直覺又特別敏銳，他所帶來的硬派球風在季後賽是相當重要的球隊靈魂。哈特在今年季後賽示範了綠葉可不一定永遠就會被定位成綠葉，只要知道自己的優點，求勝企圖心夠強烈，拚勁充足，一定能發揮出有效幫助球隊的價值。

哈特的全能表現讓溜馬吃足苦頭，也大幅提高隊友的士氣。 影片來源：緯來體育台 YouTube官方頻道

想想哈特在場上這麼燃燒自我的同時，球團去年與他續約4年8100萬左右的合約價碼在這薪資通膨的年代根本超值。尼克不僅有布朗森，超級黏著劑哈特更是箇中的關鍵，在NCAA奪冠班底紐拉維瓦三劍客的合作下，這支球隊打出大學球隊的熱血，能否複製當年奪冠戲碼不得而知。可以想見的這會是條非常艱辛的圓夢之路，卻也會是尼克多年來最精彩的一年季後賽，接下來的球賽絕對值得場場關注。