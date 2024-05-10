金塊捕湖人、灰狼在後 但最後可能便宜了塞爾蒂克

灰狼vs.金塊七戰四勝系列賽，灰狼暫時取得2：0領先，但已經有人把灰狼視為西區冠軍，甚至開始討論「西冠灰狼vs.東冠塞爾蒂克」，灰狼有沒有可能擊退塞爾蒂克。很跳Tone，卻很真實又有趣的話題。目前灰狼防守、團隊和展現出來的氣勢，確實很有機會打下西冠，東區似乎也沒有球隊能真正威脅攻防一體五門齊的塞爾蒂克。

我的看法是：如果湖人vs.金塊出線的是湖人，那麼灰狼打湖人就沒有這麼痛快對位、攻防優勢。如果塞爾蒂克在總冠軍賽面對的是金塊或湖人，那塞爾蒂克運氣很不好，一旦西區出線的是灰狼，那麼恭喜塞爾蒂克，他們將順利摘下今年總冠軍，灰狼對位優勢和雙塔、三塔防守，都威脅不了塞爾蒂克。

塞爾蒂克會怕湖人、金塊，但塞爾蒂克一點都不怕灰狼。籃球就是會有這種球路相剋、一物剋一物的對位和定律，沒有絕對，但這種現象確實存在。

2022年NBA總冠軍賽，塞爾蒂克面對勇士，塞軍的身材、對位優勢，雙探花泰托姆、布朗合體優勢，都沒能在打勇士系列賽發揮出來，勇士「五小」布陣，柯瑞利用層層掩護、擋拆、空手跑動，就把塞爾蒂克防守玩弄股掌之間。

2023年季後賽第二輪，勇士遇上湖人就被湖人拆解。但西區決賽，湖人又被金塊拆解，一直拆到今年季後賽第一輪，湖人被金塊徹底打趴。灰狼應該要感謝金塊，因為灰狼如果第二輪遇上的是湖人，肯定難解。

湖人在季後賽首輪遇上金塊剛好被剋，實在運氣太差，如果是碰上灰狼，他們還有不小的贏面，甚至有機會拚進總冠軍賽。 美聯社資料照片

湖人怕金塊，勇士怕湖人，金塊可能又對勇士沒轍，這是過去這兩、三年我看見的西區生態。至於東區塞爾蒂克，他們在東區沒有敵人，西區不管面對的是勇士、湖人、金塊都會很麻煩，但打灰狼，塞爾蒂克可以。

灰狼戰力和團隊優勢有三

1、防守：灰狼靠防守、強度、完整體系展現真實力，再靠防守反擊，灰狼從一對一到二線協防，最終在禁區輪轉都非常有紀律化和強度，灰狼是聯盟最佳防守球隊。

2、鋒線：灰狼有五名輪換主力身高在206公分以上，先發就有三塔，場上隨時保持雙塔或三塔，展現身高、體型、對位和協防優勢。這也是金塊面對灰狼，進攻打得荒腔走板主因，金塊原本打湖人鋒線、對位、錯位都很難取得上風。

3、愛德華：灰狼後衛愛德華是「當代喬丹」，進攻熱區在中距離、各種突破和禁區內，愛德華現在表現是「無法防守，很難對位」。金塊如此緊密優質防守團和紀律性，以及總冠軍球隊經驗，都解決不了愛德華帶來各種進攻、突破挑戰。

灰狼的團隊優勢剛好能剋制金塊。 影片來源：灰狼 YouTube官方頻道

塞爾蒂克力和團隊優勢也有三

1、雙衛：塞爾蒂克「雙衛」哈勒戴、懷特兩人都是防守專家，身高都在193公分，是高規格防守型後衛，他們能有效限制持球員，進行第一線壓迫。

2、雙槍：塞爾蒂克「雙槍」泰托姆和布朗是聯盟進攻最佳二人組之一，進攻、單打、突破都有身材天賦優勢，擅於創造各種錯位，取得對位優勢，

3、高大鋒線：塞爾蒂克內線有220公分波爾辛吉斯長人，216公分中鋒柯奈特，208公分霍福特，板凳還有矮壯中鋒201公分提爾曼，加上球路全能「雙槍」都是可以打「五小」陣容完美打出各種對位球員，鋒線強度、對抗性、技術天賦都很可觀。

塞爾蒂克戰力整齊又很有季後賽經驗，遇上多數球隊都能有對位優勢。 影片來源：塞爾蒂克官方推特

如果今年總冠軍賽灰狼要對上塞爾蒂克，灰狼進攻會遇上極大麻煩，愛德華茲也會遭到各種包夾、圍堵限制。塞爾蒂克進攻武器夠多，身高、鋒線、對位和防守都不輸灰狼，灰狼更多時間是靠強硬防守打出反擊和創造出手空間打法，面對塞爾蒂克很難輕鬆。

灰狼最終真遇上塞爾蒂克，灰狼應該不是對手。