中職／年度個人獎項魔咒大蔓延 中信、樂天投打受害最深

最佳進步獎堪稱中職得獎魔咒的代表性獎項，去年之前10個球季的得主除了陳仕朋，其他曾獲得此獎項的球員，隔年或是之後的表現都不盡理想，富邦的李宗賢去年出賽104場，以3成18打擊率、117支安打、41分打點及17次盜壘的成績拿到最佳進步獎，本季至今出賽24場，打擊率卻僅有2成07，成為最佳進步獎的最新受害者。

今年這現象不只發生在最佳進步獎而已，無論在打擊或是投手方面，幾乎所有去年的得主都陷入得獎者魔咒中。

首先是打擊部門，去年5座個人獎項由味全及樂天2隊包辦，安打王由打出136支安打的劉基鴻獲得，全壘打王則是23轟的吉力吉撈．鞏冠，不過2人本季的表現都與去年有些許落差，其中劉基鴻較明顯，他今年出賽24場，打擊率目前僅有2成53，長打率是3成33，且本季首轟尚未出爐，打點也只有9分，與去年2成91打擊率、4成50長打率、16轟及80分打點的成績有不小差距，有點回到22年球季的感覺，即使那年的打擊成績並不算太差，但就一個天份屬聯盟頂尖的打者來說，去年拿到安打王才是他應有的表現。

去年以21轟完成全壘打王2連霸的吉力吉撈，本季出賽25場，打出4轟，不過他這幾年都是下半季全壘打產量多於上半季，上半季才進行一半，或許還能追趕上去年106場23轟的進度，但2成47打擊率、長打率及上壘率都不若去年，也是小小中了得獎者魔咒。

上季再以22次盜壘成功在4年內3度拿到盜壘王的樂天陳晨威，是打擊部門中唯一沒有陷入魔咒的球員，本季打擊率高達3成23，首轟也開張，而且出賽23場已有6次盜壘，有望再繼22年球季跑出30次以上的盜壘；但隊友梁家榮及廖健富就不一樣了。

13年加入中職的梁家榮，好不容易在生涯第10個完整球季開花結果，去年以3成38打擊率拿下打擊王，上壘率及長打率則分別在4成及5成以上，達成345打擊三圍的紀錄，也打出生涯最多的8轟，不過開季至今打擊率僅有2成41，上壘率及長打率也都在3成左右而已；在去年首次達到規定打席數並以83分打點拿下打點王的廖健富，今年因打擊狀況不佳及重感冒，因此出賽數僅有17場，打擊率更是不到2成，打點只有4分。

廖健富去年生涯首次達到規定打席數，就以83分打點奪下打點王，但今年成績不理想。 聯合報系資料照片

投手方面則因防禦率王布里悍未續約，今年能比較的就是同時拿下勝投及奪三振王的鋼龍、中繼王吳俊偉及救援王呂彥青3人，鋼龍因落枕壓迫頸部神經，直到5日才首度先發，投球內容仍相當不錯，但在勝投及三振數已落後給領先者不少，不過他還算是因傷缺陣，實力沒有太大退化，中信的2位投手的表現就與上季有較大落差。

由於狀況不佳加上也受傷勢影響，呂彥青在4月中才於一軍出賽，並與吳俊偉調換位置，多擔任第8局的佈局投手，不過本季出賽8場，每一場都被打出安打，並且有4場比賽失分，WHIP高達1.68，防禦率則是4.32，至於接替終結者的吳俊偉，本季出賽11場，拿到5次救援成功，但也已有2次救援失敗，被打的安打數偏多，防禦率3.09及WHIP1.54以終結者來說稍微偏高，2人的表現更直接導致中信的牛棚戰力不穩定。

最可惜的就是中信的新人王鄭浩均了，去年在打完亞運及季賽後，以9勝5敗3.02防禦率的成績拿到新人王，卻在季後因手肘韌帶舊傷，而動了右手肘韌帶置換手術，如果今年整季報銷，那將是中職史上第2位在拿到新人王後，隔年整季未曾在一軍出賽的球員，前1人是08年的新人王林其緯，他在非球季期間因為打籃球而左膝十字韌帶斷裂。

鄭浩均去年拿到新人王，但季後右手肘韌帶動手術，今年可能整季報銷。 聯合報系資料照片

☆數據統計至5/7