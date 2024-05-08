中職／味全缺長打又多失誤 衛冕冠軍仍需葉總奇招

味全龍重返中華職棒一軍僅三年，年年都在進步，第三個球季就成為年度第一的球隊，並且順利拋下久違的紅色彩帶。今年球季持續招兵買馬，網羅前救援王陳禹勳、金手套及最佳十人得主郭嚴文，及曾有單季24轟的鄭鎧文，目標當然就是挑戰二連霸。

然而今年球季開打後，統一獅打出史無前例的佳績，前25場出賽拿下19勝，高達7成6的勝率，而且其中10場賽事得分超過8分，加上團隊防禦率低於3，投打俱佳讓各隊無力招架。尋求衛冕的味全龍投手防禦率2.52雖為六隊最佳，團隊打擊率0.260也僅次於統一，但戰績只排名第三，勝率也不到5成。

雖然今年味全未能續約布里悍，鋼龍也因傷晚了一個月出賽，讓他們這三年傲人的外援三巨投，只剩伍鐸仍在四月撐場。不過他們期待已久的本土「龍王」王維中及「龍之子」徐若熙，今年傷癒歸隊，已經正常調度及輪值出賽，加上找來去年在富邦的艾璞樂，壓制力表現都不錯，團隊成績不僅沒有下滑，還比去年更好，各項表現都是聯盟最佳，因此並不是受到洋投異動的影響。

王維中生涯首度以正常輪值及調度出賽，繳出頂尖投手的表現，只可惜隊友護援率低，還常出現失誤攪局，讓他竟然是一勝難求。 聯合報系資料照片

味全團隊打擊率雖排名第二，與首位統一0.315相距甚遠，不過相較其他四隊都不到0.250，還是略勝一籌。只是龍隊最大的問題在於他們的得分效益相對較差，他們平均每場比賽可得3.96分，比打擊率只有0.246的中信4.78分還低不少，這也直接影響雙方的戰績排名。

造成得分差異的主要原因在於長打能力太爛，他們團隊超過104打數才會出現開轟，比獅隊47打數及兄弟51打數都多出一倍，有非常明顯的落差。像5月5日的比賽，黃衫軍延長賽靠著2轟就得3分逆轉戰局，倘若換成味全要取得勝利就較為困難，實際上他們目前就有7場只輸一分，得分對他們而言是相對辛苦些。

這幾年味全龍的戰績大補丸主要來自富邦悍將，唯一對戰三年都勝多敗少。不過富邦的「恐」龍症越來越不明顯，去年已幾乎快打平，目前則敗多勝少，呈現罕見的情況。雖然悍將打線依舊貧打，而且對戰徐若熙、王維中仍一籌莫展，但主要是投手群越來越不怕龍隊打線，陳仕朋更是有望成為屠龍手，因此兩隊許多場賽事成為投手戰。

在投手戰多的情況下，除了牛棚戰力，守備也成為影響勝負的很大關鍵。以4月27、28日對戰悍將的系列戰為例，龍隊分別以3:4、1:2輸球，兩場都只輸一分，不過因為2戰出現4失誤，所失的6分中，只有1分責失分。他們的平均非責失分僅次於中信，但兄弟可靠狂轟猛打彌補，龍隊在得分不易的情況下，一失足成自然就容易成千古恨，讓他們想贏更難了。

投手戰出現時，最需要的就是隊友的支援，而守備失誤很容易成為影響戰局的關鍵，龍隊打不下更多分數，就應該減少非責失分。 聯合報系資料照片

實際上，味全龍今年各項團隊成績與去年表現相差不大，得分效益也差不多，投手甚至表現更好。不過逆水行舟不進則退，當對手都在進步時，沒有太多變化則會顯得退步。統一獅今年實在太強，投、打各方面都大幅躍進，而中信兄弟則有曾頌恩脫胎換骨，貢獻大量的長打及打點，都把龍隊比下去。

去年味全龍打擊率同樣不高，但主要靠速度戰，搭配中心打者神來一棒，適時提升得分效益。不過目前重砲手僅有吉力吉撈．鞏冠威脅依舊恐怖，劉基鴻及拿莫．伊漾目前還在調整中，加上尚未展現快腿優勢，因此無法獲得更多分數。不過葉總素有「司馬君璋」之稱，他後續勢必還是會有奇招出現，神龍依舊有機會擺尾，衛冕軍後續球季仍很有看點。