日職／強打都去別隊當四棒了 西武手握最強輪值還是墊底

今年季前，日刊體育慣例找來23位球評，預測日職2024賽季排名順位。其中創下三連霸的歐力士，以及補強動作依然頻繁的軟銀，幾乎都在各家預測的A段班之列。而扣掉這兩支球隊，最多球評預測可能擠進A段班的隊伍，則是去年排在第五的埼玉西武獅，整體看好度甚至超過去年第二名的羅德，以及季後補強也不少的日本火腿隊。

西武之所以獲得好評，原因莫過於他們擁有極為優秀的投手陣容。特別是先發的部分，他們一共有高橋光成、今井達也、平良海馬、隅田知一郎、松本航，以及去年一指的即戰力新人左投武內夏暉、今年轉任先發的日裔巴西洋投Bo Takahashi。這些投手擺到其他球隊，都是有機會當上前段輪值，甚至是王牌候補的人選。坐擁如此豪華投手群的西武，自然被各家球評認定大有可為。

然而，截至本季前30場比賽，西武僅僅打出11勝19敗，勝率3成67的難堪成績，不只戰績敬陪末座，也是洋聯唯一勝率未滿五成的球隊。綜觀整體數據，西武的投手陣容依然表現得相當稱職，團隊防禦率2.48雖然帳面排第四名，不過和二、三名的歐力士（2.43）和日本火腿（2.44）相去不遠。而先發整體防禦率更僅有1.94，QS（優質先發）率則是73.3%，兩項數據皆為日職12隊之冠，除了隅田以及剛傷癒歸隊的高橋光成以外，其他先發投手都把防禦率壓在一字頭，確實展現了驚人的先發實力。

既然投手表現得如此出色，那麼戰績不佳的問題，顯然就是出在攻擊面了。西武團隊打擊三圍僅有.204/.272/.299，OPS為0.572，這幾項數據都是12球團中的最後一名。總得分76在同時期也和廣島鯉魚並列最少，但當時西武打了30場比賽，廣島鯉魚則只打了28場而已。

攤開個人打擊數據，在打席60次以上的選手中，僅有佐藤龍世、古賀悠斗OPS超過0.7，岸潤一郎超過0.65，源田壯亮、金子侑司、和老將中村剛也超過0.6。如此慘澹的打線，自然無法幫投手打下分數贏球。5月6日日本黃金週最後一天，西武本季第31場比賽對上羅德，先發打線一字排開，竟然沒人打擊率超過2成5，其中還有5位球員連2成都不到，比賽最後也只靠中村剛也生涯第475轟拿到1分，以1比8落敗。

老將中村剛也雖近來締造生涯475轟和第300支二壘打，但西武整體打線依然低迷。 擷圖自西武獅官方推特

有趣的是，就在西武打擊低迷的同時，洋聯卻出現了一共有四支球隊，四棒打者都是「西武出身」的情況。除了西武自己以外，包括歐力士的森友哉、軟銀的山川穗高，以及樂天的淺村榮斗，過去都曾是西武爆打洋聯「山賊打線」的主力打者。如今他們到了其他隊伍，都足以擔綱中心打線的核心四棒，讓人不禁想像：若是這些人依然齊聚一堂，搭配現在西武的強力投手陣，不知道會有多可怕。

自從1994年日職FA制上路以來，西武就是最多主力球員行使FA離隊的球團。從工藤公康、清原和博、和田一浩，到最近一次的山川穗高，一共有17位球員轉投日職其他球隊。另外還有像是秋山翔吾之類的選手，則是先前往美國大聯盟挑戰，歸國後也沒回到西武，而是選擇其他球隊。除了合約等條件問題之外，西武球場先天設計不良，容易悶熱、長蟲的惡劣環境，也被認為是球員一心求去的原因之一。

當然，能夠培育出這麼多優秀，會被別隊捧著大約挖走的選手，也證明了長年以來，西武對於養成頗有一套。即便打線問題在去年就已經暴露了，但不少球評或許是對西武的養成仍深具信心，認為很快就能重塑打線。然而，現在的日職本來就偏投高打低，想養育打者的難度明顯提高，西武監督松井稼頭央的用人和調度也頗受質疑。雖說球季才剛開始，但想要重整攻擊陣容，恐怕還有一段路要走。