愛德華攻守合一+灰狼三塔優勢 金塊如何破解難題？

金塊灰狼第二輪第一戰，果不其然，灰狼靠著更具深度陣容，首場就攻破丹佛高海拔主場，也賞給金塊去年以來首度的季後賽落後。

如果曾閱讀筆者前篇「復仇之狼來勢洶洶 王者金塊西區最大挑戰」分析的讀者，該不會對此結果太感意外，大體上各個面向來說，金塊之於灰狼，真的都彷彿是上一輪的湖人對上金塊般，陣形體能上被壓制，但第一戰還是有許多賽後可以討論分析的精彩之處，現在就跟各位分享：

長人攻防，雙方主帥的有備而來

這場比賽不只是雙方陣容強大，灰狼現任總管康納利康納利（Tim Connelly）正是金塊前總管，連教練團都有淵源，也無怪乎雙方對彼此的賽前「Game Plan」都相當有料，臨場本戰也都有應變出招，讓比賽的醍醐味更加有意思。

雙方都從防守出招，因為雙方都有相當難以單防的球星，所以在策略上，都必須作出抉擇，而剛好雙方都有一個在這系列對戰，可以優先放掉的「Go」字輩球員：灰狼方的戈貝爾（Rudy Gobert），金塊方的葛登（Aaron Gordon）。

戈貝爾的掩護是聯盟頂級，但就是一直沒有穩定的下球進攻手段，如果讓他到籃下將難以阻擋，但只要讓他進不了禁區，接球往往就只是白耗一次球權，攻勢又得重頭再來。

金塊首戰防守策略就是基於此，所以約柯奇（Nikola Jokic）守擋拆往往都是Show出去夾擊持球者，康利（Mike Conley）上半場因此也沒無甚發揮，這點雖然依舊守不住愛德華（Anthony Edwards），但策略上並沒有錯，也是金塊上半場一度能領先的原因，因為逼對手把球傳給其他綠葉，而他們丟失泰半。

灰狼則是為了重兵圍堵約柯奇，選擇放葛登一大步，目的則是為了把戈貝爾留在籃下護框，而讓唐斯（Karl-Anthony Towns）去跟約柯奇對位。

面對灰狼巨人陣的消耗，約柯奇明顯受到影響。 路透社

唐斯防守自然不及戈貝爾，但當個純肉盾可是比隊友還坦，戈貝爾就能留在籃下到處協防斷傳球，以及擔當約柯奇對「抗赤木的背後還有櫻木」的雙重保險，事實上這比金塊放戈貝爾更有成效。

因為你本來就不會對戈貝爾的得分有過度期待，但曾在對湖人第三戰把對手後門當自家開的勁爆體能前鋒葛登，面對禁區雙方三座高塔也只能埋伏底角底線，偏偏外線就是被看沒有，現在就連「Alley-Oop」跟後門都被封了大半，頓時在進攻端就雞肋化。

馬龍教練其實馬上就有出招，葛登此戰是今年季後賽除首輪第一戰樂勝湖人外，上場時間最短一戰，原因很簡單，因為馬龍（Michael Malone）教練乾脆就讓他少搭約柯奇了（彼此進攻區域面對灰狼實在太重疊）。

尤其當對手雙高塔僅上戈貝爾時，馬龍教練本場增加了小球的時間，反正戈貝爾錯位也打不掉，擺小球防守端吃虧有限，進攻端則會因為此時的約柯奇更需協防、更能吸引對手更內縮的輪轉，從而讓能投的小個子更具威脅，今天金塊底線三分7投3中，不是沒有原因。

但面對兵多將廣的金塊，這始終不是全場解方，雙塔總還是會同時上場，讓戈貝爾能更廣泛到處跑，而不是被單防約柯奇的任務鎖在對位上，這也是為何第四節當約柯奇一累，灰狼就得以逆轉的原因之一。

愛德華攻防一體，領銜群狼後場逼防

禁區明尼蘇達有三頭狼，金塊葛登反而被迫減少時間，長人陣本就不佔優勢，只能靠當代第一人戰三英，偏偏後場局勢同樣不容樂觀，最主要就是那個人─儼然準備登基聯盟第一得分後衛的灰狼少主愛德華。

進攻端不消說，許多跟喬丹（Michael Jordan）重疊的後仰跳投短片，已經在各大SNS延燒，無論是凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）、穆雷（Jamal Murray）甚至是高壯又算有速度的葛登，無一不被吃，無一不被過，除了下球就夾擊外，以及整場他還是會有些急躁的Tough Shot外，幾乎無從防守。

金塊勢必得像辦法降低愛德華(左)的破壞力。 法新社

但他更難能可貴的是，彷彿要繼承過往歷代最強得分後衛，必然要攻防一體才會得到認同的薪火般，其防守依舊堪稱本場後場最嗆。

上半場灰狼出乎外界意料，並不是以慣常的麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）主守穆雷，而是讓他去跟波特（Michael Porter Jr.）賽跑，取而代之的是愛德華以非常強大的魄力，親自逼防穆雷，直到下半場，才又改讓他去伺候上半場延續首輪火燙手感的波特。

而防守結果如下：穆雷上半場5投0分0得分，下半場9投6中17分；波特上半場7投4中13分，下半場6投2中僅得7分。

絕對不能簡單把功勞都歸給愛德華，比如說也許波特是上半場跟著麥克丹尼爾斯賽跑到累了，或者易籃後球員本身手感也有差，但筆者可以確定的是，至少首戰單純針對穆雷的防守，肯定是愛德華壓迫強度最高的，不僅超積極繞擋拆（相對矮一點或許也比較好緊跟），而且持續在尺度邊緣給予身體對抗，簡直是看到大一號體能更好的穆雷在防守；不只是進攻，筆者也希望少有人會提及的防守部分，大家也能留意到愛德華現在有多好。

當然，手長腳長，鎖頭眾多，本來就是灰狼防守後場的優勢，除了愛德華與麥克丹尼爾斯，上半場狀況外的亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker），下半場防守也上線，加上隨後也醒來的里德（Naz Reid）亦能必要時換防或壓迫後場，當金塊的二把手與三把手都只能扛半場，約柯奇再怎麼強猛，也無法這樣一打多。

策略的核心，消耗圍捕約柯奇！

真要說起來，其實灰狼也可以說是賭了一把，當金塊仍相當限縮輪替，明尼蘇達這一戰鐵了心的要一邊執行上述攻防策略，一邊大膽讓替補上場分憂解勞。

雙塔配置力抗約柯奇(中)。 美聯社

單純就策略，本戰最後仍然想辦法坐在場邊的灰狼主帥芬奇，看著首輪替補的好狀況，確實也沒有理由不賭一把，即使真的差點賭輸！

第一節面對雙塔防線，金塊除了靠約柯奇與波特，幾乎毫無辦法，眼看著就要被拉開到20分，灰狼終究要調節雙塔跟老將康利體力，把里德、亞歷山大-華克與安德森（Kyle Anderson）派上場，結果尤其是前兩人上來雷的，投不進又失誤，第一節正負值都是-16，讓球隊約4分半鐘被對手狂拿18分直接被逆轉。

上半場這三人正負值更分別是：里德-17、亞歷山大-華克-16（4投1中3失誤）與安德森-11（1失誤3犯），眼看著球隊本來大好的勢頭，就要被休假太久手感冰冷的替補群敗掉首戰，其中一個還是本季的年度最佳第六人。

誰料得到里德在對方開始兵疲馬累的第四節，突然殺出來單節又切又投爆打對手獨拿14分，加上愛德華最後親自壓陣，從而確保了勝利。但即使里德沒有這麼180度黑白變色的大翻轉，筆者相信灰狼同樣能從中看見了勝利契機。

簡單來說，當他們能持續這般的團隊防守強度，剩下要解決的終極問題，就只有如何「圍困約柯奇」了。

穆雷(中)季後賽至今的表現仍有較大起伏。 歐新社

最好的對付方式當屬雙塔齊上，但始終還是要讓他們喘息以及迴避犯規麻煩，就算另一塔擺里德，效果不會那麼好，總還是能讓約柯奇不好啃。加上後場圍堵與棄防葛登（或其中一小），這些都導致約柯奇打出本季屬一屬二疲累的比賽。

統計顯示，此役是約柯奇今年季後賽出手最多，卻也是命中率最低的一場。雖然看起來頻頻把DPOY吃著玩，但就算戈貝爾單防約柯奇相對難以阻擋，同樣都絕非易與之事，消耗塞爾維亞人體力甚鉅。

不僅如此，首輪約柯奇時常站到三分線附近，把禁區騰給隊友打，自己則改扮演發牌角色，但此輪看來只要灰狼三塔有一人不被拉出來，效果就會打折，他自己還可能要被唐斯或戈貝爾追防三分，本場命中率也不佳。

所以要咬住分差，約柯奇只能更頻繁耗力地往裡面背框硬打，亦或者拉同樣也極消耗的擋拆，逼迫極度忌憚他的灰狼把協防焦點都放在自己身上，才有機會傳小球給空切的隊友，可無論是持球或是設掩護，最耗力的依舊是他。類似狀況發生在下半場亦乏力的波特。

反觀灰狼，就是勇於時間到了就上替補，下半場陸續換第三節的康利（Mike Conley）、唐斯，到第四節的里德與愛德華飆分，金塊卻依舊約柯奇，頂多累了的波特換手給上半場無甚出手的穆雷，等到第四節「Joker」累到出手都歪了，灰狼就直接用更好團隊深度與體能，收割勝利。

眼看第一節灰狼板凳群的集體中邪，一度以為今天金塊替補得分總算會贏對手，沒想到最後里德一陣痛毆，還是取得了勝利，遑論為主力爭取到的喘息，而這正正回應了勇士前鋒格林（Draymond Green）賽前提到的：勝負要看第6到10人。

金狼第二戰調整焦點

金塊方面，葛登需要想辦法讓自己突破極限。

筆者前篇就曾提過，這輪相當看唐斯到底能壓制葛登到何等程度，此戰前者成為策略上重要的棋子，但還是老話一句：珍惜犯規。

此戰若非里德突然甦醒，唐斯犯規麻煩下場，差點變成敗因；葛登反而成為棄子，甚至對位時也守不住前者，若果這就是系列戰的前景，丹佛真的堪憂。

雖然金塊此輪確實比較有餘裕擺小球，爭取先發的體能調節，以因應體感會相當漫長的激鬥；但無論如何，灰狼都能擺出至少兩個長人，葛登還是要能確保自己該上場時就能上，而不是因為主帥不敢上，以免籃板進一步傾斜。

進攻端，過往也曾出現過被放投情況，且看這次能不能再度以外線回應，再不然至少在自己頂替約柯奇打替補中鋒時，要更敢於持球強攻，灰狼團防再強，總不能就不挑戰，剩下有機會衝擊對手禁區者，葛登自己絕對是一個。

承上，逼不得已為了進攻與拉長輪替需要，金塊這一輪確實可以針對戈貝爾，多派一些小陣容，也許身材體能上最好人選是華森（Peyton Watson），但也要他能投進外線；但切記這很可能也是灰狼引誘的陷阱，畢竟戈貝爾曾經有因為球隊指名護框，而團隊被底角三分射死的慘痛經驗，金塊第一戰三分的回溫，尤其是底角7投3中，某程度也不全是自己手感恢復的功勞，而是對手捉放間讓出的選擇。

葛登(左)能否重現首輪的威力牽動金塊的反擊強度。 歐新社

但毒藥，正可能藏在這裏面。灰狼的盤算很可能是承受得起這方面的損失，單佛首輪對湖人場均11.5顆進攻籃板，本場卻只有3顆，約柯奇此戰籃板也是本季季後賽首度個位數，如果金塊的三分仍只是在明尼蘇達預想能控制的傷害範圍內，沒辦法射到對手不敢再把戈貝爾安心放在籃下，它就無法反轉局勢。因為你投不進，約柯奇此時大概率也被擋在油漆區外，籃板十之八九就是灰狼的，好處大於壞處，本場金塊的二波得分？區區3分！

除此之外，丹佛還能繼續想辦法在康利與戈貝爾身上找機會。上半場康利雖然看似沒甚麼火力，至少能梳理球隊節奏，等他一下去替補馬上被打出一波流遭逆轉，金塊能否透過更繁複的擋拆設計，讓穆雷帶給他更多壓力與犯規，從而讓灰狼陷入單調自幹的貧攻？

戈貝爾方面：本場0罰，儘管上一輪罰球命中率逼近9成，還是可以測試看看會否校正回歸，那麼必要時讓他罰球，或許比看愛德華無解中距離或切入，要來得有價值。

至於灰狼，還有什麼可以做得更好，芬奇同樣要思考，怎樣反將金塊夾擊持球者放戈貝爾的策略一軍？更多的唐斯與戈貝爾擋拆配合或許是一法，灰狼陣中比較有條件被夾擊還有視野高位發牌的，大概就屬夠高大，且還能Pick & Pop的唐斯；又或者，戈貝爾要與團隊多演練他居中接球後快速分球的配合，金塊雖然不用太擔心戈貝爾直接攻籃，終究還是要耗一個人輪轉擋他Roll in，轉傳還是會有空檔。

最後．灰狼儘管首戰在籃板方面做得不錯，失誤還是太多，金塊單場就抄了12次，前篇也說過，此輪金塊想贏，攻守轉換將是關鍵，尤其在灰狼首戰擺出的防守陣形下，明顯想打更多的Early Offense，畢竟一旦落入半場，灰狼防守就相當難攻破，但金塊仍有更多能持球單打的好手，只要早攻不要讓灰狼如意對位。

一如約柯奇不用對唐斯去找戈貝爾或里德，穆雷優先找康利或大個子，葛登打後衛，就比較有機會突圍，這點從本戰18至22秒完成攻勢就佔了金塊近17%可知；減少失誤、更積極快速地回防，以防禦對手的早攻甚至提速，將會成為灰狼下一場更重要的課題。

首戰雙方鬥智就鬥到不亦樂乎，想當然這不會是變招的結束，就讓我們期待這輪精彩系列賽，雙方主帥與智將門，還會帶給我們什麼驚喜對弈吧！