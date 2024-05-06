中職／台鋼雄鷹精準操盤 與統一獅共創雙贏？

台鋼雄鷹投手施子謙上週對味全龍先發5局失1分，轉隊後初登板就拿到勝投，也是個人相隔1328天再度拿到先發勝，幫助總教練洪一中收下執教生涯第997勝。

無獨有偶，台鋼雄鷹左投江承諺在4月3日對中信兄弟先發6局失1分非責失，同樣是轉隊後初登板奪勝投，本季先發5場，防禦率1.84，每局被上壘率0.99，投球內容優質。

另外，張肇元不但扛起台鋼雄鷹主戰捕手重擔，攻擊方面也屢建奇功，打下全隊最多的13分打點，比魔鷹和王柏融還多，上壘率也維持在4成左右，攻守表現亮眼，張肇元和施子謙、江承諺都有個共通點，3人都來自統一獅。

台鋼雄鷹目前表現最好的投手江承諺也是來自統一獅，5場先發雖然只拿1勝，但防禦率1.84、WHIP更低到0.99，投球內容是非常出色。 聯合報系資料照片

前年台鋼雄鷹第一次擴編選秀指名張肇元，去年第二次擴編選秀指名施子謙，再用第二次擴編選秀從富邦悍將拿到手的郭俊麟換來江承諺，等於台鋼兩次擴編選秀就網羅3名統一獅的球員，他們在獅隊出賽機會不多，來到台鋼發揮舞台無限寬廣，這也是中職增隊效應。

即使失去施子謙、江承諺和張肇元，主力球員胡智爲、林子崴、劉軒荅、鄭鈞仁、林岱安、林子豪、蘇智傑受傷，林益全、胡金龍和郭阜林沒受傷，更是完全派不上用場，統一獅戰績依舊持續獨走，勇奪上半季冠軍機會濃厚。

統一獅戰績獨走原因當然很多，陳鏞基、陳傑憲、林安可穩定輸出是基本盤，陳重廷和潘傑楷強勢竄起絕對是關鍵人物，過去兩人打擊並沒有受到太多期待，算是角色、功能性球員，今年大爆發，打擊率長期維持在3成33以上，手感火燙，也適時填補傷兵滿營的戰力缺口。

先發輪值方面，勝騎士回鍋，郭俊麟的到來，加上年輕左投林詔恩表現頗有大將之風，適時撐起獅隊先發輪值一片天，也讓教練團放心地讓裴瑞茲投中繼，穩住整個牛棚。

統一獅流失兩位有先發能力的好手並沒有太大影響，反而讓年輕的林詔恩有上場機會。 聯合報系資料照片

今年開季至今獅隊戰績長紅，被視為爭奪總冠軍的大熱門，但他們不是沒有隱憂，還記得嗎？去年獅隊靠4大洋投強勢拿到上半季冠軍，但下半季勝率跌破5成，得從季後挑戰賽開始打起，最終不敵樂天桃猿，無緣闖進總冠軍戰，賽季還長，等到其他球隊站穩腳步，今年一切都很難說。

依現況來看，林岱安肩傷恐長期脫離戰線，即使傷癒歸隊能否回到過去狀態不無疑問，主戰捕手陳重羽之外，少了可靠的二號捕手，另外，獅隊牛棚不穩始終是個隱憂，陳重廷和潘傑楷打擊是否能依持維持火熱手感值得觀察，兩人的內野守備並不算穩定，一壘手除了老將陳鏞基，其他球員守一壘都不令人放心。

而陳鏞基7月將滿41歲，洋投羅昂也已39歲，漫長賽季兩人勢必需要輪休空間，好在獅隊戰力深度足夠，總歸一句話，季賽看實力，季後賽要有一點運氣，最後贏家是不是獅隊？年底見真章。