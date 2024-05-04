復仇之狼來勢洶洶 王者金塊西區最大挑戰

儘管去年首輪就被淘汰，傷兵累累的灰狼仍是金塊奪冠旅途中，唯一給予兩敗的最強對手，哪怕是本季泰半時刻陣容仍不完整，灰狼例行賽仍與金塊打成2：2，就比賽內容同樣占優，就可知這支由金塊前任操盤手，現任灰狼籃球營運總裁康納利（Tim Connelly）特別組建的球隊，對於他的前任傑作是多麼的了解與有針對性。

如今，兩支全員健康（至少都能上場），本季於西區第1位置纏鬥許久的勁旅，即將於第二輪就狹路相逢，甚至被許多人認為是今年真正的西區冠軍戰，甚至總冠軍戰開打，究竟灰狼何德何能，能被視為王者金塊如此巨大的威脅？現在就為各位讀者進行賽前剖析！

灰狼的傲人鋒線深度

上一輪比賽中，筆者曾提過，金塊是湖人聯盟少遇身材與速度都吃鱉的對手，第二輪換金塊要面對這樣的難題了！灰狼正是29隊中，唯一可以讓丹佛軍團在這兩項對位皆輸的強敵，而這正是要對抗當代NBA最強球員約柯奇（Nikola Jokic）最重要的本錢。

灰狼三大長人輪替將會金塊造成不小壓力。 美聯社

許多討論都把焦點放在即將贏得第三座MVP約柯奇與第四座DPOY戈貝爾（Rudy Gobert）的對決，但現實從來都不是這樣，儘管戈貝爾的單防不俗，但他的防守價值主要還在護框與協防，從爵士開始早已證明他也是守不住體型碩大的靈活胖子約柯奇，僅僅只能稍微壓制。

但就是這個「僅僅」已經非常稀有，而季後賽全員健康的灰狼還能擺出7呎雙塔唐斯（Karl-Anthony Towns），以及上季季後賽傷缺的本季最佳第六人、6呎9吋高里德（Naz Reid），而兩人還是例行賽都能投出超過4成三分命中率的內外皆俱長人。

這3位長人的輪替對於約柯奇和葛登（Aaron Gordon）而言，攻防兩端都會是非常沉重的挑戰，會不時讓金塊禁區組處於到底誰要守誰，以及難尋錯位機會的難題中；且看約柯奇與金塊更佳的多年團隊默契，要如何克服這組三鋒難關，這會是這系列賽籃球迷最值得關注的看點。

大幅升級的對手後場強度

湖人首輪的防守並不算差，但跟灰狼相比就真的有感差距，明尼蘇達之所以能佔據全年聯盟防守第一，不只是靠最佳防守球員，而是場上到處都是防守強點。

麥克丹尼爾斯(左)的防守迫使穆雷得分大減 美聯社

看看太陽三巨頭首輪怎麼被守到一個個績效大跌？灰狼後場從愛德華（Anthony Edwards）、麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）到亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker），個個都是鎖頭等級，就連老將康利（Mike Conley）都仍被公認是優秀的防守者。

特別是去年一個搥牆把自己傷出季後賽的麥克丹尼爾斯，本季是聯盟對位穆雷（Jamal Murray）時間第2多的球員，這讓首輪的「穆神仙」在這3次對戰灰狼中，場均得分都大減，同樣是金塊去年沒有但今年必須面對的巨大新挑戰。

除此之外，無論是愛德華到亞歷山大-華克（甚至部分時間該會由唐斯主防），首輪近乎無人阻擋的波特（Michael Porter Jr.）：190俱樂部、55%命中率、場均22.8分8.4籃板，有很大的機率是無法再像面對紫金軍團那樣高效寫意。

不僅帶著腿傷的穆雷，就連凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）與傑克森（Reggie Jackson）據傳也仍在處理傷勢，金塊首輪除了波特外，一整票外線低迷的側翼與後場，丹佛軍要如何不被瘋狂的後場狼群咬噬，著實令人擔憂。更甚者，這批兇悍的防守者，肯定也會成為「約柯奇包圍網」的重要一環。

灰狼雙塔能否降低約柯奇的威力，牽動整個系列賽勝負。 法新社

不僅是進攻難度大增，這一輪金塊後場本身也要面對可能比詹姆斯（LeBron James）更為棘手的防守難題：首輪打出聯盟當代第一得分後衛聲勢，自認是季後賽最佳球員的灰狼少主愛德華。

儘管他沒有詹姆斯組織串連全場的能力，但這位年方22歲的年輕人，有著當今聯盟最勁爆之一的體能，一個加速首輪無人能跟上，場均31分6.3助攻8籃板，還是在投籃命中率51%、三分命中率近44%的高效下完成。

首輪金塊後場與側翼，好歹都還能追上年邁詹姆斯的腳步，這輪另一個更無法單防的對手，同將為金塊帶來嚴峻的防守考驗，必要時甚至將不惜動用葛登來嘗試防堵。

三分球與替補的差距隱憂

儘管對手不盡相同，但首輪顯示，灰狼的三分手感相對優異（36.6%），而金塊持續低迷（30.8%），這其實也是近日受訪時，金塊主帥馬龍（Michael Malone）提及第二輪的最大隱憂；事實上灰狼例行賽在三分命中率就高居聯盟第3（38.7%），同樣勝過第10的金塊（37.4%）。

首輪痛擊湖人的波特(左)將面臨更強大的防守陣型。 美國聯合通訊社

約柯奇的傳導魔法，始終在球隊打開空間的情況下，最能眼花撩亂而高效難擋，但金塊在首輪僅有第5戰算是投出準頭，這是金塊何以晉級並不輕鬆的主因，倘若手感持續低迷，面對外圍防守比湖人明顯高一層級的灰狼（例行賽在對手投射三分球相關數據方面，全面名列前茅），後果不堪設想，雙方這方面的落差很可能成為勝負分野。

另一大隱憂，則是勇士格林（Draymond Green）也提到的「替補戰力」。金塊替補在首輪場均僅能支援不到11.8分（團隊場均108.6分），反觀灰狼場均為21.6分（團隊場均118.3分）。

也許金塊確實擁有聯盟現在最強的先發五虎，可誠如格林所說，季後賽比的還有第6到10人，特別是顯而易見這輪會是比首輪更激烈、更消耗體力的防守升級戰，關鍵時刻的體能保留乃至犯規麻煩的應對，替補中有許多接近先發等級好手的灰狼，看來仍佔了上風（本季有8名球員上場超過1700分鐘），遑論其實金塊先發中，凱威爾波普整個首輪的進攻也並不理想。

總結仍是雙方綠葉球員的比拚，金塊球員能否趁著幾天休息，找回手感？又或者期望早早休息的灰狼手感已涼呢？

體能勁爆得分強勢的灰狼少主愛德華，面對衛冕軍將是他生涯至今最重要的考驗。 美國聯合通訊社

挑戰者灰狼該留意的隱憂

儘管灰狼兵多將廣，但論看好度金塊沒有輸，仍有較多專家傾向金塊勝出，國際賭盤賠率亦如此，ESPN首戰看好度更以61.7%大幅領先，就代表灰狼還是有機可趁「你才是挑戰者」，以及最主要的原因「當代最佳球員仍在丹佛」。

筆者能想到的幾個灰狼隱憂。雖然季後賽暫居進攻第1，但灰狼例行賽只排名第16不是沒有原因，進攻端太倚賴康利梳理，有他沒他幾乎是兩個樣，首輪面對防守孱弱，只想快來快去互拚火力的太陽，也許問題不大，第二輪面對籃板、防守同樣聯盟名列前茅的金塊，進攻容易當機的問題就可能被放大。

康納利本季的一記高著，也在於季中交易找來打過金塊多年的替補控衛莫里斯（Monte Morris），一方面終於為康利找到優質替補，一方面更能衝著金塊知己知彼，但畢竟磨合有限，能分擔的時間同樣也有限。

老將康利的進攻指揮和防守經驗是灰狼重要資產。 美國聯合通訊社

因此在康利這點上的攻防格外重要，金塊能否透過穆雷乃至波特，不斷利用體型優勢對這位資深控衛施壓，甚至帶來犯規麻煩，將攸關整個灰狼進攻端的順暢度。

無論如何，康利也勢必有休息時間，過往常常就變成缺乏組織、愛德華「眼中只有籃框」的時段，對手是太陽不打緊，面對的是防守強上一截，而且以約柯奇為首，很會推攻守轉換的金塊，灰狼要留意這樣的打法很可能瞬間讓金塊以「Easy Basket」姿態就打出一波流；每波進攻都需謹慎，對現在的「年輕狼」很難，但必須如此。

這樣的謹慎同樣要反映在失誤控制上，季後賽灰狼失誤排第11，金塊第4；例行賽是更懸殊的灰狼第22，金塊第5。對灰狼來說，進攻得分本已相對不易，更要小心失誤導致對手輕鬆的攻守轉換得分，為自己憑添不必要的追分壓力，尤其本身快攻在聯盟還是慘烈的倒數第2。

除此之外，囿於他在攻防兩端奇特的牽制能力與多才多藝，球隊二號進攻手、最能拉開距離、拉出約柯奇甚至無差別錯位的長人，以及禁區防線的第二道保險，筆者認為此輪最大的X因子，會是唐斯能打出怎樣的表現，能否在對位上壓制葛登。

唐斯(左)和葛登的對位至關重要。 美國聯合通訊社

可他一直以來的老毛病：莫名其妙的犯規，首輪對太陽持續發作，若不是場場樂勝反而讓他像是躺贏，在高強度系列賽中，肯定會對球隊帶來致命的調度影響。不錯的近況，能否搭配更成熟穩健的心態，將是灰狼能否晉級的關鍵。反之，灰狼一直以來都是比金塊擅於製造罰球的球隊，要繼續善用這項優勢，戈貝爾首輪高達88%的罰球命中率能否維持，將是另一項觀察重點。

最後，放眼整個NBA史可能都是頭一遭，灰狼主帥芬奇（Chris Finch）在首輪最後一戰遭康利撞傷導致髕腱斷裂傷退，雖然緊急動了手術，球隊也表示將為他在板凳騰出特別空間，以利臨場執教。但能否真正保護到他不再受傷，或者因為風險評估最終還是轉交首席助教代理督軍，這又是否會變成這一輪系列賽的特殊變數？

讓我們期待第一戰的激烈開打，為我們解答囉！