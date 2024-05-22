中職／19歲一番新星林佳緯 統一外野傑尼獅再加一

【撰文・鄧心瑜】

進入世代交接的統一7-ELEVEn獅今年有不少新秀亮相，外野19歲林佳緯絕對是最亮眼選手，本季首戰以菜鳥之姿擔任第一棒，單場敲4安「鐵支」出乎意料，有穩定貢獻又兼具守備能力，無縫適應一軍加入「外野三鬼」，絕對是未來可期潛力股。

出生成長在花蓮太巴塱部落，林佳緯從小就與棒球有著千絲萬縷關係，父親是棒球教練，樂天桃猿教練鄭兆行、中信兄弟球星王威晨都是職棒親戚，林佳緯從小就有棒球夢，高中北上就讀穀保家商，有極佳天賦的林佳緯高一就能在人才濟濟名校搶得出賽機會，更連續兩年入選 U18中華隊，不難看出潛力無限。

看好潛力無限 推上前線成驚奇

統一獅外野手邱智呈(左)、陳傑憲(中)、林佳緯(右)。聯合報系資料照

雖然還是生澀大男孩，沉穩心態透露已蓄勢待發，今年開季成為獅隊大驚奇，在原主力外野手蘇智傑因傷缺陣之時，教練團安排林佳緯補上缺口，且直接安排擔任第一棒開路先鋒，開季不到三周，已有兩戰單場敲出4安，生涯首轟、首單場MVP陸續解鎖，攻、守能力上乘，加上清新俊逸外型頗受球迷喜愛，林佳緯人氣竄升，獅隊新寵兒誕生。

熱身賽期間，蘇智傑在確定手肘開骨刺手術無法趕上開季時，總教練林岳平詢問外籍打擊教練馬修爾是否有適合替補人選，馬修爾立刻點名林佳緯，「他是很有天賦的球員，靠速度和守備就能幫助球隊贏球，天賦好的選手只要讓他出賽，就能展現最好一面。」過往若要嘗試新人，教練團通常會先從代打或後段棒次開始，給選手更多時間適應及觀察局面，獅隊反其道而行讓林佳緯直接擔任首棒，「教練沒有先跟我預告，很驚訝，看到先發名單才知道我是第一棒。」其實林岳平有其苦心，「原本想讓他在後段棒次，但既然他是球團看好且有潛力新人，為了栽培就讓他打第一棒，有更多打席去磨練。」

統一獅隊林佳緯以18歲290天締造最年輕季後挑戰賽出賽野手紀錄。聯合報系資料照

林佳緯所展現打擊內容沒讓教練團賽展現「選球眼」，不追打引誘球，當球進入設定好球帶時積極進攻，林佳緯說，選球是因高中曾有一段低潮，每顆球投過來都揮棒，遇上瓶頸才靜下心反思與調整，花了一年時間重建揮棒策略。打擊內容受好評，各方面表現超齡，連教練團都說「賺到了」，突出表現卡位外野，待蘇智傑傷癒歸隊該如何定位成甜蜜煩惱，其實教練團早在選秀搶下林佳緯時就已有大略陣容規畫，待一步步實踐。

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