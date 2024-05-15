中職／新生代巨砲出擊 中信兄弟曾頌恩怪力強打再進化

【撰文・鄧心瑜】

從小力量就比同齡人大上不少，其實在高二以前曾頌恩專職投手，平鎮高中時期突然患上「投球失憶症」，投球夢碎而轉學至玉里高中尋求更多出賽機會，也做出轉野手重大決定，自此解放與生俱來怪力，令人舒暢強勁揮棒成了金字招牌。

投球失速轉個身 拿起球棒釋放火力

中信兄弟隊曾頌恩，有著憨厚的笑容。聯合報系資料照

國小、國中就是代表隊常客，高二以前專注在投手，「以前只想當投手不想當野手，丟一丟突然失速、忘記怎麼投球了，很像是投球失憶症。」投球狀況不理想，自然沒能與球隊征戰各大盃賽，看著隊友一次次拿下好成績，曾頌恩大多留守學校，家人比他更焦急，「國中表現其實不錯，球速還有140公里，高中要報名比賽卻輪不到我，平鎮好手太多是一個原因，爸媽哭著希望我能轉學。」在家人苦苦哀求下曾頌恩離開熟悉環境，高三轉學至花蓮玉里高中，也放下投手執念拿起球棒，「轉學又轉野手是滿重大決定，不過當時不懂轉學對我長遠發展比較好，還對爸媽鬧脾氣，現在回頭想，如果沒轉學，現在可能無法站在這。」

拿起球棒後，曾頌恩從零開始練，無論打擊、守備都相當陌生，不過身體素質極佳，技術不到位但力量驚人，畢業後選擇先就讀台東大學，大一時吸引球探積極接觸，「原本想說大學畢業先考台電之類的鐵飯碗，後來有球探、經紀人找上門，報名選秀沒想到滿前面就被選上了，不過那時候沒人知道我是誰，還記得轉播時選到我現場觀眾發出一陣譁然，好像是在說『這是誰啦』，印象滿深刻。」

中信兄弟曾頌恩中職例行賽首位在大巨蛋開轟的球員。聯合報系資料照

2019季中選秀獲選，在二軍磨練一年，2021年獲得一軍機會，生涯首打席敲安、首場先發就開轟，新人年展現火力令人期待，不過生涯前三年多有波折，分別左手扭傷、鉤狀骨骨折、腳踝扭傷及鼻子骨裂等影響出賽，每當狀況正好意外隨後來到，讓他苦笑有魔咒，「可能跟個人風格有關，我是屬於每次揮棒都盡全力的，知道球商沒有學長這麼好，所以練習和比賽都要盡力去做。」

特守固定名單 守備從零苦練

曾頌恩曾入選U23世界盃中華隊。曾頌恩

踏進職業猶如打開新世界大門，隊友、對手層級更高，提升自己才能追趕上，無論攻、守，曾頌恩都經歷為期不短磨合期才較適應，以守備來說，由於高三才轉打者，守備要從基礎開始訓練，剛進職業守備正是最大罩門，「講直接一點，以前外野守備真的很爛，連基本飛球都接得很驚險，判斷能力、球飛行軌跡、打到球的聲音等都不太會分辨，很常跑錯邊，是林桑（林威助）一直刁我的守備才有進步。」

2017年第五屆中信盃黑豹旗預賽玉里高中曾頌恩雨中滑壘。曾頌恩

回想前幾年秋、春訓，曾頌恩笑說特打名單不一定會有他，但特守組絕對少不了自己名字，「一直加練，到去年熱身賽發現開始有守備球感，不會害怕、有自信去接到基本飛球。」與壯碩身材不符的敏捷速度也是曾頌恩特色之一，腳程飛快幫助增加守備範圍，「速度也是優勢，有要求重量、肌肉量提升同時，速度和反應不能落下。」他笑說可能是平鎮時期無法出賽，留在學校加練體能都相當認真，才練就一雙快腿。

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