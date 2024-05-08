中職／平凡走出不平凡 中信兄弟官大元轉運手畢業謝幕

【撰文・鄧心瑜】

不是從小科班訓練打下扎實基礎，也沒有先天身材或天分優勢，官大元27歲之齡加入中職，「大齡菜鳥」憑著過人意志力完成史無前例中繼投手連兩年10勝，「轉運手」代表逆轉勝稱號不脛而走，一晃眼13年，年屆40選擇退下球衣，18號黃衫傳奇最後一次站上投手丘，以投手身分丟出最後一球，深深一鞠躬謝幕，向球迷道別。

4月4日是屬於官大元的日子，中信兄弟首個在台北大巨蛋一軍系列賽，官大元賽前練習時一身輕便打扮現身，與隊友簡單閒聊後轉身走進休息室更衣，準備出席下午與球迷的見面會，雖然是個惆悵日子，官大元一如既往時不時開開玩笑，看似一派輕鬆，其實感傷情緒正慢慢堆疊。

引退儀式賺人熱淚 鞠躬道別選手生涯

官大元含淚向球迷揮別致謝。聯合報系資料照

那場對台鋼雄鷹比賽，由新秀徐基麟一軍先發初登板，結束5局投球任務後退場，中信兄弟保有領先，隨後牛棚投手群打卡上班，蔡齊哲、謝榮豪、彭識穎、王凱程、吳俊偉先後登板，這些過去幾年受官大元照料的後輩，死死守住分差優勢，最終中信兄弟5：3贏得本季主場首勝，用最好結果送上祝福，賽後當燈光漸暗，離別時刻才真正到來。

在昏暗球場中，九名守備組隊友小跑步站定各自守位，記錄組拿起麥克風播報，現場大螢幕同步播放出場動畫，「在這個關鍵時刻，中信兄弟更換投手，接替投球的是背號 18號，『轉運手』官大元。」在場邊換好球衣的官大元，稍微調整帽子，一如過往數百場比賽那般緩緩跑向投手丘，站在場中等著的是投手教練王建民，將手中的球交付予他，「看到王建民教練在前面等我，情緒就起來了，知道這是最後一次，當我接下他手中的球，代表確定換投，且是最後一次用正式身分站上投手丘投出最後一球。」兩人相擁幾秒後官大元慢步走上大巨蛋投手丘，此時眼淚已不受控，25,942名球迷齊聲吶喊「官大元！加油！」聲音迴盪場館，深吸一口氣，精準投出最後一球，將球與手套放下，代表結束球員生涯。

官大元引退儀式，向球迷鞠躬致謝。聯合報系資料照

所有與官大元並肩作戰過的教練、隊友，逐一獻上代表「畢業」的向日葵花束致意，「神秘嘉賓」邀請到嘉義大學恩師鍾宇政、曾共同執筆撰寫自傳的球隊運動心理諮詢師洪紫峯送上祝福，隨後驚喜現身還有曾是多年隊友、正好擔任此場球評的黃泰龍，以及轉隊至樂天桃猿、當天在天母球場比完賽立刻趕至現場的陳柏豪。

沉澱過後，官大元才拿起麥克風，拿出準備數月的引退講稿，將過往棒球人生所想感謝的、叮嚀的、肯定自己的回憶濃縮在稿紙，文字蘊含與每個人的情感與記憶，最後官大元說，「今天要在這邊放下人人稱羨職棒舞台的那顆棒球，正式向看過我丟球、支持我的球迷和象迷道別，謝謝你們今天來看我。」雖然在儀式前笑說擔心上演詹智堯引退時，情緒潰堤哭到無法自己念出講稿，還得應援團團長代勞，因此在多次修修改改中一遍又一遍重複念誦，在儀式時才能同時保有豐滿情感與流暢度，最後一次鞠躬，有別於普通賽後敬禮，這一次伴隨著眼淚，向13年職業球員生涯道別。

”成功從來就不是一個點，而是不斷前進、學習的線性過程“

官大元從非科班變成職業選手。聯合報系資料照

官大元與絕大多數職棒球員走不同道路，從小因家人反對沒能加入棒球科班，直到19歲才接受正規訓練，考進嘉義大學後經歷休學、當兵，退伍後棒球天分突然開竅，加入台北縣成棒隊曾投出完投勝，也拿到進軍職棒入場券，27歲參加中職選秀獲得兄弟象青睞，一開始曾嘗試過先發，表現跌跌撞撞，而後在中繼找到最適合定位，2011、2012連續兩年以中繼投手獲得雙位數勝投前所未見，雖然不是速球派，靠精準控球與隨時變化投球策略，一次次幫助球隊穩住戰局、甚至打開逆轉機會，能在職業環境生存十餘年已是了不起成就，官大元用自身經歷告訴大家，「天賦無法選擇，但努力是可以選擇的。」

2011年擊敗郭嚴文、陳鏞基等熱門人選，奪得球員一生一次新人王獎項，2015年單季19次中繼成功抱回該年中繼王，但接下來幾年幾乎都在二軍度過，投球型態不受當時教練團重用，年紀在投手群中已是老大哥，官大元仍然保持積極認真態度，深深相信準備好自己總有一天能獲得機會，「棒球不是努力耕耘就會有收穫，但我一直秉持著，努力還不一定會成功，再多堅持一下下，可能會少很多遺憾的精神拚鬥著。」

中信兄弟隊教練、球員與引退的官大元（右六）合影。聯合報系資料照

2021年，官大元已經在中職度過10個球季，再次擠進開季名單，這次展現的是更好的自己，開季以來締造連續31.2局無責失新紀錄，強勢成為當年開季話題，「棒球這條路，成功從來就不是一個點，而是不斷前進、學習的線性過程。」在引退儀式上這句話，或許就是2021年官大元能「東山再起」原因，要在競爭激烈職業舞台生存，光是「維持」還不夠，持續進步才能跟上所有人，沉潛在二軍那幾年，官大元在每個球季讓身體素質、腦袋、技術有細微改變，保持在進步狀態才能突破，轉運手這次幫自己「轉運」，再次翻轉人生。

全文未完，更多內容「關於官大元18件故事」，請參閱最新一期《職業棒球雜誌》(第506期)