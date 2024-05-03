快艇雷納德不再可愛 雙星時代即將被唐西奇、厄文瓦解

西區快艇、獨行俠這個系列賽在經歷了第五場的天王山之戰後，挾著30分大勝氣勢的獨行俠差不多是要帶走這系列賽晉級了。位居首輪第五種子，沒有主場優勢的獨行俠，全隊打出的團隊球賽內容，是目前的快艇所難以望其項背的。

上一場大比分落敗的快艇除寫下隊史季後賽最爛的輸分紀錄外，喬治(Paul George)、哈登(James Harden)、衛斯特布魯克(Russell Westbrook)更化身三鐵匠，創下合計36投8中，僅拿下28分的難堪數據。而獨行俠這邊光是唐西奇(Luka Doncic)一個人就斬獲35分10助攻7籃板，另外還有厄文(Kyrie Irving)等五位球員得分上雙的挹注，幫助團隊從第一節起就領先到終場，打起來格外輕鬆流暢。

獨行俠雖然在季後賽首輪得分火力與例行賽有段不小差距，但他們可以說是防守起家來贏球，目前他們三戰平均勝分高達14.7分，更將快艇單場得分壓制到僅有92分，成為贏球關鍵。

獨行俠前幾戰將重心放在防守，主將唐西奇手感並不好，不過第五戰他已經恢復，快艇麻煩大了。 影片來源：獨行俠 YouTube官方頻道

快艇系列賽打完五戰場均也僅落在100分左右，位居16支季後賽球隊的落後集團，在沒有其他團隊表現亮眼到能彌補貧瘠的得分供輸前，快艇很難找到勝利之道。多年來擁有雷納德(Kawhi Leonard)、喬治雙星坐鎮的陣容始終是雷聲大雨點小，即便加上哈登、衛斯特布魯克都還不足以讓快艇有突破。 那麼，很顯然地這套體系已達它的作用上限，被時代淘汰的日子不遠矣。面對接下來沒有退路的第六戰，雷納德的出賽狀況依舊打了問號，若加上這次的關鍵戰役，他已經連續三年在球隊緊要關頭宣稱因傷缺陣。

雷納德從場上的貢獻到他在季後賽為人質疑的拚戰心態，過往深受球迷愛戴的可愛真的是一點都不可愛了。先前可愛在首輪對獨行俠登板兩場，表現也嚴重不符水準期待，平均12分8籃板2助攻，完全不再是過去攻防一體，令人聞風喪膽的無情機器人。

快艇的球賽本來就是靠著仰賴喬治、可愛的單打創造為主力去搭配出各種臨場的球賽變化型。現在即便加上哈登也能持球單打發動，但整個團隊融入球權的輪轉，強弱邊空間的創造，以及戰術佈署的多樣性確實在季後賽不如獨行俠。

這也讓快艇的球賽內容相較於獨行俠而言更為起伏，要嘛就是喬治手感爆發，隻手率領球隊與對手抗衡，但也可能下一場被死守嚴防，整體節奏與出手選擇皆亂了套。球隊在沒有其他值得信賴的突破口，只能任由哈登、喬治的零星單打在苦苦追趕，自然贏球難度高。

雷納德失去影響力，喬治要扛下得分重任，打得是非常辛苦。 影片來源：快艇 YouTube官方頻道

反觀獨行俠這邊能擺出穩定的9人輪替，角色球員克萊柏(Maxi Kleber)、華盛頓(PJ Washington)、瓊斯(Derrick Jones Jr.)，兩名內線葛佛(Daniel Gafford)，20歲菜鳥中鋒里夫利(Dereck Lively II)等人都能相繼跳出來幫助球隊，時而激情的演出更改變了球賽氛圍與走向，這是一個優秀團隊最需要的板凳活力。

獨行俠在陣容整合與調度就比快艇穩定且靈活多了，況且要比能倚靠一己之力發動攻勢帶領球隊的人選，獨行俠有著唐西奇和厄文，球星間的比拚也是絕對不輸快艇，甚至更勝之。獨行俠在他們兩名的擋拆引導下將整個攻勢主軸打得相當明確，空間感拉得夠大，讓隊友間無論是掩護、跑位，甚至是唐西奇要點名單打都有空間能施展。

唐西奇(左)和厄文(右)經過兩季的磨合，目前已經打出很好的默契，球隊的攻勢是相當流暢。 美聯社資料照片

關鍵時刻獨行俠有唐西奇與厄文這兩名值得信賴的操刀人選，搭配現在系列賽的氣勢消長，獨行俠有機會，也很渴望下一場回主場就再次快意解決掉快艇晉級下一輪。