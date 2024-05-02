裁判赫南德茲爛到出名 大聯盟就是拿他沒辦法

打者每十次上場打擊能夠擊出三支安打就算是出色的打者，投手每九局失分在三分以下就被視為優秀的投手。只有裁判，即便判決正確率高達九成以上，總還是有一半的人不滿意（判決結果不利的一方，有時還要加上滿場球迷）。名人堂裁判查列克（Nestor Chylak）就曾戲謔道：「大家都希望裁判打從開幕賽起就表現完美，而且隨著球季的進行還要不斷進步。」

裁判也是人，總免不了犯錯，尤其是往往只有毫釐之差的好壞球判決。根據波士頓大學在2019年所做的一項調查，大聯盟裁判在前一年球季錯判了34,294次好壞球，平均一場球超過14次。也難怪名人堂教練德洛歇爾（Leo Durocher）要說：「我從沒懷疑過裁判的人格，我懷疑的是他們的視力。」另一位名人堂裁判哈柏德（Cal Hubbard）更大方向打者坦白：「小子，我就是那種時不時會判錯好壞球的主審。所以如果是好球帶邊邊角角的球，我勸你最好揮棒。」

有些裁判就連最離譜的壞球也能判錯——而且是連續三球。就在上個月遊騎兵對太空人的比賽中，一球未揮的遊騎兵菜鳥朗福德（Wyatt Langford）眼睜睜看著主審赫南德茲（Angel Hernandez）連續將三顆遠離本壘板的大壞球判為好球，最後一球甚至遠離好球帶多達17公分。其離譜之程度就連現場主播都直呼我的老天鵝，忍不住大喊「這是在開什麼玩笑？」這段赫南德茲「霸凌」菜鳥的影片瞬間傳遍全網，所有看過這段影片的球迷除了再次懷疑赫南德茲是不是靠點字分辨好球帶外，也回憶起各種判決被赫南德茲搞砸的「精彩片段」。

經過遊騎兵對太空人這場比賽後，相信大家都想勸赫南德茲去配一副眼鏡吧！ 影片來源：Antonelli Baseball YouTube頻道

事件的主角赫南德茲早就被「譽為」大聯盟史上最具爭議性的裁判。另一位名人堂裁判克蘭（Bill Klem）曾說過：「球迷完全不記得誰是裁判的比賽，就是判得最好的比賽。」——赫南德茲根本是這句話的最佳反例。如果你上網搜尋英文「最爛棒球裁判（worst umpire in baseball）」，十有八九谷歌會在首頁獻上赫南德茲的芳名，再往下看還能找到許多網友不辭辛勞剪接的赫南德茲離譜判決「精彩合集」。身受其害的大聯盟球員更一向視之如寇讎，曾兩度票選赫南德茲為最爛裁判。

翻開赫南德茲的爭議判決紀錄，如果不能說是罄竹難書，至少也可說是族繁不及備載。其中最知名（但絕不是最糟糕）的一場或許是2018年美聯分區季後賽的基襪第三戰。這場比賽赫南德茲連續三局搞砸判決——全都在教練挑戰後被推翻。這還是挑戰重播制度開始實施後首次有裁判在季後賽三度被改判。

赫南德茲判得差就算了，還動不動就趕人出場。 影片來源：573 Baseball YouTube頻道

看到這裡相信有人要問：既然赫南德茲這麼「瞎」，為何能自1991年至今擔任大聯盟裁判數十載？首先大聯盟裁判跟球員一樣有完善的工會制度保障，除非故意或重大違反規定，大聯盟官方不能隨意開除裁判。其次儘管赫南德茲惡名在外，但從客觀數據來看，誤判率比他高的裁判大有人在。大聯盟官方頂多只能以「不要起爭議」的理由拒絕指派他擔任世界大賽的裁判跟不讓他升上裁判長。赫南德茲還為此請律師一狀將大聯盟告上法庭——結果慘遭敗訴，成為鄉民口中「法院認證」的爛裁判。

去年球季赫南德茲僅在四月初判了一場比賽就因背傷進入「傷兵名單」，正當球員球迷舉杯相慶，大聯盟裁判寫下最高判決正確率之際，錯過大半球季的「辣個男人」在八月份回來了。結果赫南德茲果然沒有令人失望，直接勇奪整季（判決十場以上）及單場判決正確率最低的桂冠。就在去年九月，費城人球星哈波（Bryce Harper）被赫南德茲離譜的出棒過半判決氣得衝上三壘找他理論（沒錯，就連擔任最涼的三壘審赫南德茲也能搞事），因此被驅逐出場的哈波事後猶有餘忿地抱怨：「又是赫南德茲！我明明沒錯，但是我會因此又被罰款，每年都在重覆發生這種鳥事！」從重播影片看來哈波的確沒出棒——但他也真的「求仁得仁」又被罰款。

費城人強打哈波真的快被赫南德茲給搞瘋了。 影片來源：Jomboy Media YouTube頻道

隨著科技日新月異，大聯盟早就動起「機器人裁判」的腦筋，早從2021年起就已開始在小聯盟測試所謂的「ABS」自動好壞球判決系統（Automatic Ball-Strike System）。結果反倒讓大洋彼岸的韓職拔得頭籌，率先在今年採用ABS判決好壞。不過科技再怎麼進步，裁判作為球場上最後仲裁者的地位仍難以動搖，因為球場上所發生的，遠不是只有判決正確那麼簡單。就像前國聯裁判韋恩斯坦（Harry Wendelstedt，因父子都成為大聯盟裁判傳為佳話）所說的：「如果他們真的用機器取代我們，你知道會發生什麼嗎？那些球員遲早會拿球棒打爆它們。」