葛登換防戴維斯+約穆無解擋拆逆轉勝 湖人還沒完全絕望

金塊湖人第二戰，結果我們都知道了，季後賽「穆神仙」最終決殺湖人，讓紫金大軍功虧一簣，不過第二戰湖人確實做了些不錯的調整，就只是強者更強，金塊還有更難解的壓箱底，但就讓我們看看湖人回到主場後，能否再進一步破解第二戰未解的一些難題。從回顧第二場賽況開始！

湖人上半場的有感改變

第二戰湖人有蠻多基於第一場的調整，是有到位的，也才能據此最多一度又一次領先達20分。

進攻比重的調配

首戰湖人是靠著詹姆斯（LeBron James）上半場的活躍，才能奠定開賽的領先基礎，但在下半場皇帝乏力後，就缺少壓陣關門的那個人，且如筆者前篇文章「羅素失準又成眾矢之的 四大面向解析金塊如何拆穿湖人」所述，湖人想取勝，比起防守可能更需要戴維斯在進攻端的雄起，以及以現有人力，也始終必須相信羅素（D'Angelo Russell）的振作。

於是乎上半場詹姆斯交出了多數的開火權，更專心扮演擋拆供輸的角色，上半場送出7次助攻，讓戴維斯（Anthony Davis）與羅素有更多的出手。前者「Roll in」積極，不斷攻擊約柯奇（Nikola Jokic）防守擋拆的速度問題，兼且本場中距離神準，半場12投11中拿下堪稱生涯最佳季後賽半場的24分6籃板2助攻。

後者更是大反彈，半場三分球7投6中豪奪18分5助攻，兩人的火力輸出不僅率隊領先，也成功保留詹姆斯的體能（同時上場順序也切換成帶替補為主的二陣），就比賽計畫上來看，無疑是有達到目的。

戴維斯(左)和羅素上半場完全爆發，但第四節幾乎熄火。 美聯社

防守端的進一步升級

除了進攻，儘管主要集中於第一節，畢竟全場讓戴維斯守約柯奇實在是不太可能、也太浪費資源的任務，但這位湖人當家中鋒，確實說到做到，開賽就主動單挑約柯奇，在八村壘（Rui Hachimura）防守成效漸低的現在，也的確起到陣中最佳防守者的壓制效果，加上金塊三分外線持續低迷，甚至逼到甚少在球賽前段就積極搶攻的約柯奇得起扛頭號得分手，以免早期就被迅速拉開。

金塊上半場不是沒有想調整，做法是讓有三分威脅的約柯奇到外圍，嘗試拉開空間，讓隊友在湖人缺乏護框情況下，改為主打穆雷（Jamal Murray）與金塊的身材優勢。

但湖人在第二場的防守強度是有感提升，輪轉相當積極也無懼身體對抗，比如儘管還有部分球迷以刻板印象批評里夫斯（Austin Reaves）的防守，事實上前兩戰他直接對位穆雷近15分鐘，非常積極於跑動與繞擋拆，從而只讓對方28投10中，命中率不到36%。

球隊防守策略上也有因應調整，不時改回由詹姆斯或八村壘盯防跑到外圍的約柯奇，不讓對手的算計成功，要不是波特（Michael Porter Jr.）持續手感火燙、對位難解，金塊可能連士氣都要倒於上半場。

金塊的下半場變陣

但半場休息過後，換金塊主帥馬龍（Michael Malone）出招，就此風雲變色。

葛登換防戴維斯，全隊緊守禁區

下半場金塊端最關鍵的改變，就是防守上改由葛登（Aaron Gordon）主防戴維斯，而這只是整體防守策略的其中一環，主要目的就是衝著封鎖戴維斯來。

金塊改由葛登對戴維斯緊迫盯人，目的在盡力干擾他接球，同時間得以保留饒富噸位與體積的約柯奇在籃下護框，且團隊防守更積極於內縮輪轉，放掉部分湖人外線出手都在所不惜。

這套策略同時兼顧多重用意。首當其衝自然是壓縮上半場翻雲覆雨戴維斯的進攻空間，兼且帶給他更多不喜歡的身體碰撞；其二禁區填滿人，詹姆斯拿手的坦克切在39歲的當下也會受到限制；其三，極大化身材之於籃板的優勢，進而讓球隊打出系列賽兩隊勝負關鍵之一的攻守轉換。

湖人在第三節打兩分鐘暫停後，不是沒有想解決這問題。原本應該就設定下半場讓詹姆斯接管進攻，那麼為了極大化他所需要的進攻空間，甚至讓戴維斯部分回合去站底角，試圖拉開對手最佳防守前鋒的葛登，製造詹姆斯所需的錯位機會與切入空間。

詹姆斯下半場改為主軸強攻，但39歲的年齡還是難以重現過往全力詹威能。 法新社

只是在約柯奇蹲坑、優異的後場防守者凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope），加上人高馬大又有機動力的鋒葛登與波特協力之下，已非那個顛峰王者的詹姆斯，下半場即使多方嘗試，都難以再靠他持球進攻的「全力詹」模式率領團隊突圍。

雖然湖人這樣的進攻調整確實讓詹姆斯得到很多出手良機，也打出下半場16分/第四節單節12分的表現，可隨之而來的是，卻是團隊助攻從上半場17次到下半場僅7次，以及上半場表現火熱的戴維斯與羅素，第四節分別只得0分與2分。

這並非在指責這套進攻選擇就肯定是錯誤，進攻出手權衡本來就是有失就有得，比起說進攻手段失據，或許更殘酷的現實是球員現在執行能力就是到此，以及金塊真的就是這麼強悍。

畢竟如果詹姆斯哪怕只年輕個2到3歲，金塊這套防守變陣大有可能就被他的坦克切或錯位軍訓直接拆散，只是這一次實戰後真的力有未逮了。

關鍵時刻，約穆無解的「2-Man Game」

雙方上下半場防守成效的消長，直接反應在轉換進攻上，光快攻部分，湖人從上半場13分下半場僅4分，金塊從上半場2分變成下半場10分，遑論早攻的影響，就可窺丹佛軍下半場何以逆轉的底氣。湖人若想守成，每一波對手的半場進攻因此重要，但第四節約柯奇挺身而出，決定扛起勝負，而這也埋下雙方變陣的伏筆。

在戴維斯體力急遽下滑的第四節，他已經難以扛住約柯奇的重裝肉棒攻勢，甚至再擺小個子協防也是會被打錯，也因此，湖人在最後時刻同時擺出詹姆斯與戴維斯，要來防守金塊的終極殺招：約柯奇與穆雷的雙人擋拆。

理論上這也是道理的，全盛期的詹姆斯不乏請纓去防守對方王牌後衛，而洛城雙星聯手防擋拆，也可以避免約柯奇直接用錯位打掉，甚至可以快速以現有最好的兩位鋒線圍堵約柯奇。

但這正是何以當代會把約柯奇與穆雷，視為全聯盟最難解的二人組。一大一小會讓約柯奇如入無人之地，但如果兩大呢？金塊立刻將開火權從約柯奇手上轉移到穆雷手上，後者這幾年季後賽鬼神表現中很致命的一環，就是非常擅長小打大，於是乎我們看到了他接連吃掉詹姆斯與戴維斯，後者就是我們知道的那記絕殺！

這所以不是某些球迷抱怨的，應該換上文森（Gabe Vincent）就可以解決的事情，因為是湖人主動撤掉讓後衛繼續主防穆雷，換上文森不會改變詹、戴防守組被吃的結果。

當然繼續用一大一小防守，結果可能不同，但穆雷第四節的活躍很大一部分是，就算由里夫斯（Austin Reaves）主守，他也能透過掩護去打腳步與專注度都下滑的戴維斯；且又有誰知道，換成一大一小，會不會就轉為約柯奇繼續籃下無法擋？能因應對手不同策略，切換成不同攻略法，這才是約柯奇與穆雷這組合的可怕之處！

金塊雙人組的破壞力對湖人來說還是無解。 美聯社

第三戰湖人的機會點

除了幾位主力得持續維持進攻火力，儘管筆者不預期馬龍會全場使用，最重要的還是得先解掉葛登換防戴維斯的防守變陣。

過去碰過類似狀況時曾使用的詹姆斯或戴維斯低位接球發起可以嘗試，嘗試部分切換成羅素與里夫斯搭配拉擋拆，詹姆斯空切奇襲也是一法；又或者，加上如西班牙擋拆般，一些更繁瑣精巧的擋拆戰術安排，讓金塊防守者更容易跑位失誤，或得耗費更多追逐的精力，提升成功率。畢竟就賽後發言，湖人球員還是相信本身擋拆是有機會打破金塊防線的。

另一方面，無關吹判尺度偏袒與否問題，儘管也不容易，因為金塊現在有很好的防守紀律，且約柯奇一貫會在犯規上有所保留，以將自己留在場上，但至少湖人可以嘗試針對另外兩個此套防陣的大麻煩葛登與波特，製造其犯規麻煩。

在今年少了格林（Jeff Green）替補的情況下，金塊的鋒線雖強但深度變薄，只要能減少其一的上場時間，金塊也就無法完整既有的防守策略，的確可以也可能一試。

至於約柯奇與穆雷的雙人擋拆，或許主要還是要看全場如何調配戴維斯的體能，讓他能撐到最後，也許從客場回到主場的多一天休息，能幫助詹姆斯與戴維斯恢復更完整的體力，第三戰再次面對這殺招組合，能有比較好的效果；但如果仍成效不彰，毋寧盡快再回到正常的一大一小，再從協防輪轉去想方設法。

這其實也是湖人主帥漢姆（Darvin Ham）第二戰賽後遭致批評的主因。

平心而論，筆者並不認為責任全部在他，下半場面對對手防守變招，主打詹姆斯的策略嘗試，本身並沒有錯，只是結果就差了這麼一球，且如果這套應對真的這麼不合理，筆者也不認為以詹姆斯的場上指揮官權力與其籃球智慧，會願意整個下半場都配合主導；可惜的是細節部份，以及球員如八村壘能否再提升執行成效，首先總還是要正視自己是挑戰者，金塊才是衛冕者的立場。

但漢姆就算在Game Plan有做出改變，細節部分著實也得讓自己更進入狀況，被挑剔的浪費挑戰權與暫停，被罵有其道理，當自己是挑戰一方，應對速度也必須再提升，幫助球隊、球員爭取哪怕是幾分的差距。

湖人也確實並非已無望。金塊這兩場的三分外線都不理想，第二戰甚至只剩下34投8中，扣除小波特的10投6中，其他人是可悲的24投僅僅2中；樂觀看的解讀是，金塊三分這麼爛都能兩度逆轉，但有沒有可能這會是一整個系列賽的低迷？

波特這一點對湖人來說也是無解。 美聯社

布勞恩第二戰的表現進步，但整體來自丹佛板凳的奧援甚至比前一場更少，從14分降低到12分，包括前述製造犯規麻煩的可能性，金塊的陣容深度也是湖人可以掌握打擊的面向。

老話一句：輸了主場，才是季後賽的真正開始。收拾前兩戰的心理層面打擊，讓我們看看回到主場的紫金大軍，會有什麼變招吧！