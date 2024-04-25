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中職／東山再起輸給從缺沒關係 陳鏞基表現宛若年度MVP

聯合新聞網／ 福耳
陳鏞基去年打擊大復活卻無緣獲得東山再起獎，今年開季至今交出直逼年度MVP等級的打擊表現。 聯合報系資料照片
陳鏞基去年打擊大復活卻無緣獲得東山再起獎，今年開季至今交出直逼年度MVP等級的打擊表現。 聯合報系資料照片

中職開季至今短短1個月不到，戰績走向就呈現令人意想不到的演變，統一以14勝3敗一路獨走，領先居次的中信已多達5場勝差，也不斷刷新中職開季最快勝場紀錄，截至23日為止，在前17場比賽就拿到14勝，是史上最快，統一能在今年突飛猛進的原因，就是在投打兩方都有超級優異的表現。

統一的團隊投手防禦率2.55是聯盟最佳，次佳的味全是2.84，差異並不算太大，統一1.28的WHIP還小輸給味全的1.08，不過其他4隊的團隊防禦率都在4以上，統一及味全的投手群在中職已是十分優異，而統一由古林睿煬、勝騎士、羅昂、林詔恩，甚至於傷癒歸隊的布雷克及交易來的郭俊麟等組成的先發輪值，目前的表現可說是聯盟最強；後援雖在終結者陳韻文因傷下二軍後稍有不穩，但洋投裴瑞茲卻意外投出不錯的內容，暫時鞏固了牛棚。

統一在打擊方面就是獨強了，3成32的團隊打擊率、4成61的長打率、4成07的上壘率，完全碾壓其他5隊，居次的味全僅有2成61的打擊率；統一也是聯盟唯一全壘打超過10支的隊伍，也預計在24日的比賽就能成為今年首支團隊安打破200支的隊伍。

說到打擊，統一擁有像陳傑憲、邱智呈這種3成5高打擊率、速度快的機關槍型打者，也有林安可這種已打出6轟的長程重砲，加上林靖凱陳重廷陳重羽今年打擊手感都不錯，還有表現超乎預期的超級新人林佳緯，不過即使有這麼多優秀的打者，統一打線陣中的壓陣之寶還是陳鏞基

林安可本季已轟出6支全壘打，長打威力驚人。 聯合報系資料照片
林安可本季已轟出6支全壘打，長打威力驚人。 聯合報系資料照片

去年7月滿40歲的陳鏞基，自11年加入統一後就是獅隊的主力打者，之後10年球季僅有2年的打擊率低於3成，但21、22年的打席數銳減，都只有約200個打席，打擊率也都低於2成5，不過去年演出大復活，出賽86場，打席數回到300個左右，打擊率回升到3成36，有88支安打、5轟及48分打點，安打、打點、全壘打都排隊上第4名，重新找回在打擊上對球隊的貢獻度，但這樣的表現似乎達不到評選人員的標準，雖然有在候選名單內，最後竟輸給了「從缺」，無緣繼14、17年的最佳十人後再度拿下個人獎項。

今年陳鏞基一別未獲獎的遺憾，從開季就維持火燙的打擊手感，出賽13場只有2場無安打，目前有19支安打，5場雙安、2場猛打賞的表現，另外還打出2轟及11分打點，他在23日的比賽轟出逆轉3分砲幫助球隊取勝，自己也拿下單場今年第2次的單場MVP，賽後的打擊三圍(打擊率、上壘率及長打率)高達4成32、5成10及6成36，雖然還只是開季，但這打擊成績已直逼年度MVP等級，絕對是統一今年打線維持高檔的關鍵人物。

中職今年有多位40歲以上打者，陳鏞基的打擊表現是當中最優異的。 聯合報系資料照片
中職今年有多位40歲以上打者，陳鏞基的打擊表現是當中最優異的。 聯合報系資料照片

中職今年40歲以上的打者還有周思齊、林智勝王勝偉、胡金龍等人，但不管出賽數或打擊表現，陳鏞基無疑是所有人中表現最好的，也是對球隊戰力貢獻度最大的，實屬難得。

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