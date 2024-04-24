開季一個月竟3度遭橫掃 好手如雲的太空人怎麼了？

要說近年最強勢的大聯盟球隊，那麼非休士頓太空人莫屬，過去7年6度稱霸美聯西區、連續7年「保底」進入美聯冠軍賽，期間二度奪冠___；在暗號門事件爆出後，更是成為聯盟的頭號公敵_。然而在2024賽季，這支德州勁旅似乎失去了往年的競爭力，開季戰績7勝16敗，勝率僅三成，分區排名還不如擺明要坦到底的運動家，一個月內被難堪地橫掃了3次，太空人隊怎麼了？

進攻火力：高於預期

打線上，太空人本季的表現仍相當出色，33歲的精神領袖亞土維（Jose Altuve）不只開季手感火燙，連去年衰退的防守能力也一併找了回來；低調重砲塔克（Kyle Tucker）維持驚人的穩定性，wRC+ 高達158；阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）不愧聯盟最強打者的稱號，打擊三圍 .289/ .386/ .526，上述三人開季至今的20場比賽合計敲出15轟，是打線上最重要的核心，甚至年輕游擊手潘尼亞（Jeremy Pena）也繳出140的wRC+；表現低於預期的只有布萊格曼（Alex Bregman）與麥考米克（Chas McCormick），團隊4.2的WAR排在美聯第2，整體其實沒什麼好挑剔的，勝率會這麼慘，想必是投手群出了大問題。

亞土維開季手感火燙，打擊三圍 .351/ .419/ .596、OPS 1.015、附帶5發全壘打。 影片來源：大聯盟官方網站

先發輪值：捉襟見肘

先發輪值的傷病潮確實對太空人造成不小的麻煩，王牌韋蘭德（Justin Verlander）才剛回歸，左投瓦德茲（Framber Valdez）又因手肘傷勢進入傷兵名單；其他包括麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.，右前臂傷勢）、賈西亞（Luis Garcia，TJ手術）、厄奎迪（Jose Urquidy，右肩發炎）歸期都未明朗；輪值中僅剩25歲小將布朗（Hunter Brown）與法蘭斯（J.P. France），兩人大聯盟資歷短短2年，經驗不足、開季也投得跌跌撞撞；截至美國時間4月22日，太空人先發團隊ERA高達4.83（聯盟25th）、K/9 7.28（25th）、BB/9 4.25（29th）、勝場貢獻值WAR 1.2（22ed）。

韋蘭德傷癒歸隊，首場比賽就繳出優質先發。 影片來源：大聯盟官方網站

牛棚表現：大失所望

隨著內瑞斯（Hector Neris）、麥頓（Phil Maton）、史坦尼克（Ryne Stanek）投入自由球員市場，擁有終結者普萊斯利（Ryan Pressly）、去年竄出頭的火球男阿布瑞尤（Brian Abreu）的太空人，休賽季選擇孤注一職，簽下聯盟最佳終結者之一的海德（Josh Hader），手握3張頂級後援，勢必能守下即將到手的勝利吧── 結果正好相反，備受看好的勝利方程式，如今卻成為球隊最致命的缺陷。

普萊斯利開季的控球荒腔走板，BB/9 4.15，ERA高達8.31，同時也是運氣因素影響，他的FIP只有3.34；阿布瑞尤在禁賽後的控球同樣失準（BB/9 6.55），但他製造揮空的能力也大幅衰退，K/9從去年的12.5驟降到今年的9.82，11.0局的投球中就被敲出3發全壘打、ERA 4.91；至於海德，他的揮空能力依舊（K/9 14.9），但也被敲了不少強勁的滾地安打（滾地球率54.5%、HardHit% 45.5%），ERA高達8.38。綜合來看，太空人團隊牛棚防禦率5.29（25th），至今的救援失敗6次是聯盟最多，WAR則是負值的-0.1。

海德9局上登板救援，卻被藍鳥小將史奈德（Davis Schneider）敲出逆轉全壘打。 影片來源：大聯盟官方網站

戰績低迷：教練的鍋？

要說太空人本季最大的不同，那就是接手貝克（Dusty Baker）總教練一職的艾斯帕達（Joe Espada），要知道，貝克領導下的太空人可是連續5年繳出超過5成5的勝率，如今陣容沒有大改戰績卻如此難堪，艾斯帕達想當然爾地成為眾矢之的。確實，他在牛棚上的調度確實有些爭議，但要扛下全責實屬巧婦難為無米之炊，一壘手阿布瑞尤（Jose Abreu）與麥考米克的低迷，先發群的傷病、後援投手的崩盤，這些因素不論由任何教練接手，都是無可避免的問題。

另一點能替太空人開脫的，是他們本季至今面對的對手強度都相當高，包括衛冕軍遊騎兵、洋基、藍鳥，以及開季狀態火燙的皇家，唯一勝率不滿五成的是國聯東區的國民；教練團需要分配更多時間給牛棚三本柱以外的角色，而制服組眼前能做的，就是積極物色交易市場中的先發投手，待輪值要角健康回歸，倚靠著這支球隊的經驗及技術能力，重返十月戰場並不是沒有可能。