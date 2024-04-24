12強／台日同組再交鋒 投手陣容大換血後更強更年輕了

本屆世界棒球12強賽分組出爐，台灣確定和2019年的上屆一樣，首輪賽事與日本隊分到同組。時隔5年，雙方預期的主力陣容都有所變動，特別是在投手陣容的部分，應該會展現出和上屆賽事截然不同的風貌。

2019年12強賽事時，日本隊主要由山口俊、高橋禮、今永昇太、岸孝之等人擔任。現在今永前往大聯盟，山口引退，其餘幾位投手則是參考近年表現，都能找到另外更理想的人選，因此要再披戰袍的機會並不高。

日本隊上屆對上台灣的今永昇太因已前往大聯盟，預估不會參與本屆12強賽。 路透社資料照片

日本武士隊在今年三月初，曾經和歐洲代表進行2場比賽。當時陣容中雖然夾雜了幾名大學球員，但其餘從日職召集來的球員，幾乎都是各隊的主力打者及王牌。且還包括宮城大彌、栗林良吏、村上宗隆、源田壯亮、中野拓夢和近藤健介等2023年WBC代表選手。因此本次歐洲賽入選的日職球員，有機會就是井端JAPAN有意安排的12強人選。

再細就這兩場比賽，相對於其他投手都只投一局，平良海馬、宮城大彌、山下舜平大、金丸夢斗、隅田知一郎和種市篤暉這6位投手則是負責兩局投球。扣掉還是大學生的金丸，或許其他人都是相當日本武士隊未來的先發潛在人選。特別是首戰打頭陣的平良，以及亞冠賽就入選過的隅田，可能都代表井端監督對他們格外有期待。

除了以上投手之外，若再加上因來台大巨蛋打交流賽的巨人隊，還有WBC國手戶鄉翔征也是可能會考慮的主力先發。亞冠賽特別動用外卡選進的今井達也同樣球威驚人，入選也不讓人意外。一向投手人才濟濟的日本，另有村上頌樹、床田寬樹、高橋宏斗、東克樹，以及今年有大爆發跡象的北山亘基等強投可挑。比起上次還得仰賴老將岸孝之扛一場，這次明顯有更多條件更優異的人選。

不過像是佐佐木朗希，由於去年底開始就有想要提早挑戰大聯盟的跡象，如果他在本季季後打算再度進行爭取，有可能就會從名單中割愛。此外西武王牌投手高橋光成，中日左投小笠原慎之介也都有傳出赴美的可能，或許都會因此影響入選狀況。而在日本火腿擔任先發的伊藤大海，最近幾次入選日本武士隊都是牛棚身分，或許這次就算投入12強賽仍會繼續負責後援。

隅田知一郎亞冠及歐洲賽雙雙入選，頗受井端監督青睞。 擷圖自日本武士官方IG

至於中華隊的部分，上一屆12強賽分別派出江少慶、張奕、廖乙忠、吳昇峰和胡智為先發。其中胡智為原先並非先發人選，不過對日一戰先發廖乙忠，球威明顯無法壓制對手，倒是派上胡智為敗戰處理後反倒投得稱職，才會使得最後對上澳洲改由胡智為先發。

這幾位投手中，江、胡返台後表現比較普通，且近來都因為受傷問題，還沒有在中職一軍亮相，張奕也才剛返台投入二軍賽事，狀況是否得以入選難以預料。廖乙忠和吳昇峰則是考慮近來表現，再入選的機率不高，因此和日本一樣，投手陣容勢必將出現世代交替。

現今中職一般呼聲最高的王牌人選，莫過於徐若熙和古林睿煬兩位球速飛快的年輕強投。特別古林去年在亞冠賽中，證明自己有能力壓制日本一軍級的打者，只要沒有受傷之類的問題很難不選。徐若熙去年也在台灣大賽和亞錦賽，展現出面對大賽也不怯場的頂尖身手。

徐若熙去年接連在中職總冠軍戰和亞錦賽中展現大賽身手。 聯合報系資料照片

除了古林和徐以外，以目前中職表現來講，徐基麟的表現令人眼睛為之一亮，有可能成為一名黑馬。去年打過亞冠賽的林詔恩，壓制能力展現得還不錯，但局數暫時丟不長，不過也能夠作為牛棚支援。前防禦率王黃子鵬雖然開季表現不佳，不過還有時間調整，有過往實績加上側投特殊性，且過去是本次總教練曾豪駒麾下主力，或許還是可能入選。

旅外投手部分，摒除掉已經在大聯盟40人名單內，或者今年高機率被放在裡頭的球員，或許還是會以未滿2A，或者才剛升上2A的球員為主。這之中有莊陳仲敖、陳柏毓、潘文輝、林振瑋等等人選。這幾位都是球速條件不錯的投手，如果徵召順利且狀況調整得宜，部分球員應該也會改到牛棚支援。整體或許能夠組成和去年亞運類似，在球速發揮上令人能夠滿意的一套投手陣容。

也就是說，無論是中華隊還是日本隊，投手陣容和上次相比都大幅換血。中華隊或許這次不一定有上屆江少慶接近MLB等級的先發，但比起上回中職先發僅有廖乙忠一人，這次除了古林和徐若熙，還有更多不錯人選可挑，整體實力應該會更加出色。日本則有更多年輕強投，還需要請出老將撐場面的機率應該也不高。

相比上次中華隊賽程較為鬆散，本次賽會為小組6取2晉級，因此每場比賽都至關重要，幾乎沒有抓放空間，對投手的需求也更高。如何做出合適的投手安排，同時也是教練團的考驗。