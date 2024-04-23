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日職／村神全壘打回來了也無效 養樂多還在等春燕到

聯合新聞網／ 福耳
村上宗隆今年開季全壘打遲遲未開張，一度令人擔心他的狀態，所幸近日已找回長程火力。 擷圖自養樂多燕子官方推特
村上宗隆今年開季全壘打遲遲未開張，一度令人擔心他的狀態，所幸近日已找回長程火力。 擷圖自養樂多燕子官方推特

除了球隊戰績之外，個人紀錄及獎項也是職棒運動中重要的一部分，尤其是在美日韓這幾個球隊較多的聯盟，個人獎項的競爭更是激烈，要在單項連霸並不簡單，過去幾年洋聯在投手方面的獎項幾乎都是由山本由伸囊括，今年他轉戰美國後，包括勝投、防禦率、三振等王座會換誰做備受關注。

而在央聯的全壘打方面，近5年來基本上就是由都曾連霸過的村上宗隆岡本和真2人互相競爭了，2人在打點部分也是強而有力的競爭者，岡本在20、21年連霸，村上在22年拿到，去年則由牧秀悟以103分打點奪下打點王。

岡本從開季就維持不錯的打擊手感，至今出賽20場，3月3場打出1轟及2分打點，4月17場打出2轟及11分打點，3轟在央聯排第4，僅落後第1名1轟，13分打點也以1分落後暫居第2名，20場3轟的進度對於岡本來說雖有點慢，但至少在球季開始就有穩定輸出，且也在領先集團內；相較於岡本，村上開季的狀況就曾令人擔心。

村上今年開季的打擊狀況其實並不算太差，3月3場13個打數就有5支安打，進入4月後，卻展現不出最引以為傲的長打火力，全壘打遲遲無法開張，開季連續45個打席未開轟刷新個人紀錄，另外由於得點圈打擊率不佳，導致打點同樣未進帳，4月13日更在職棒生涯中首次被移往2棒，長程砲火狀況一度令人擔心；不過他在這第12場出賽、第53個打席打進了本季首分打點，隔天仍是2棒出賽，第一個打席就開轟，終於在第54個打席出現了本季首轟，首轟後似乎壓力紓解，18、19日連兩天開轟，21日打出本季第4轟，進入全壘打量產模式，4轟也與隊友歐蘇納（José Osuna）及阪神的森下翔太並列全壘打王。

長程火力復甦，村上的打擊手感也跟著加溫，近5場比賽18個打數打出9支安打，打擊率提升到3成28，與隊友桑塔納（Domingo Santana）並列打擊王，擺脫久未開轟的低潮後，一躍成為央聯打擊、全壘打雙冠王。

村神長打火力回溫，加上兩名洋砲，3人不僅在打擊、全壘打榜上都居首位，歐蘇納及桑塔納也分居打點榜上第2及5名，那養樂多的戰績想必很好吧，錯，養樂多出賽19場，現在以7勝11敗1和在央聯墊底，在打擊方面，雖有上述3名強打者，但主力打線中除了今年新加入的西川遙輝外，其餘打者的打擊率都不到2成5，西川4月的狀況也不佳，得點圈打擊率也是普通的2成55，好消息是山田哲人近期傷癒歸隊，或能分擔一些攻擊壓力。

山田哲人近期已傷癒歸隊，可望分擔村上宗隆等人的攻擊壓力。 擷圖自養樂多燕子FB官方粉絲團
山田哲人近期已傷癒歸隊，可望分擔村上宗隆等人的攻擊壓力。 擷圖自養樂多燕子FB官方粉絲團

投手部分雖然總失分68分是聯盟第2高，但先發輪值陣中就是雙洋投的防禦率較高，另外3名本土先發的防禦率都未超過3，主力牛棚中反而是20、21連兩季拿下中繼王的清水昇出狀況，出賽9場有3場失分，其中2場更是投不滿1局就失3分，不過他上週末連2天出賽都投1局未被打出安打，後續狀況如果回穩，對養樂多的戰力會有極大的幫助，而其他目前在一軍的後援投手防禦率都未超過2.5，牛棚戰力算是堅強。

曾兩度拿下央聯中繼王的清水昇，本季至今狀況不穩定，兩度投不滿1局就失掉3分。 擷圖自養樂多燕子FB官方粉絲團
曾兩度拿下央聯中繼王的清水昇，本季至今狀況不穩定，兩度投不滿1局就失掉3分。 擷圖自養樂多燕子FB官方粉絲團

如果村上及雙洋砲能維持一定的火力，其他打者再稍微提升攻擊能力，輔以投手陣漸漸穩定下來，養樂多在本季仍大有可為，另外，村上在21、22年球季成功連霸全壘打王，這兩季養樂多也都是聯盟優勝，今年或許可以再觀察這兩者的相關性。

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