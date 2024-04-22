日職／負面形象卻簽下大合約 山川穗高背負不能輸的壓力

2024年對軟銀鷹隊以及主砲山川穗高來說都是只能成功不許失敗的一個球季。原因在於，不顧輿論以及球迷反彈的這個補強一切都是為了戰績，一旦戰績輸掉，那麼這一切就變成枉然，甚至將成為笑柄。

不過這個劇情寫得有點精彩，開季陷入低潮、賽前打擊率只有2成的山川穗高，還是擔任軟銀第四棒，在4月13日這一天他重返老東家西武獅主場，在全場球迷陣陣噓聲伺候之下，他在第六局、第八局接連轟出滿壘全壘打，成為日本職棒史上繼1951年大映隊的飯島滋弥和2006年巨人的二岡智宏之後，第三名單場擊出2支滿貫全壘打的球員。也讓當天的西武巨蛋參雜著噓聲、嘆息聲以及掌聲。

這一轟會不會成為山川穗高復活的關鍵戰役呢？

看起來這場比賽是一個轉折點，4月13日的單場雙響砲、8分打點之後，山川穗高接下來6場比賽合計24個打數有6支安打，被三振7次，1支全壘打、6分打點，包括19日對歐力士又有單場5分打點入帳，進補不少。山川穗高本季打擊率0.229、4支全壘打、22分打點，暫居洋聯打點王。軟銀監督小久保裕紀場場安排山川穗高打第四棒，並且將兩名強力左打柳田悠岐、近藤健介放在他的前後棒次，組成開季至今不動的三、四、五棒中心打線。柳田悠岐、近藤健介打擊都有正常發揮，打擊率超過3成，OPS超過0.900以上。

截至4月21日為止，軟銀戰績暫時排名太平洋聯盟第一，不過洋聯還是維持季前一般預測，西武、日本火腿經過補強之後戰力大增，羅德仍有一定競爭力，而三連霸的歐力士猛牛隊雖然少了山本由伸，不過實力雄厚，現在慢慢追上A級球隊行列，軟銀想要稱霸並不容易。因此山川穗高扮演更加重要的角色，而他的4年總額20億日圓的超大型合約，成敗更加會影響軟銀未來的命運。

山川穗高在去年5月爆發性醜聞後就未曾出賽，季後軟銀不顧反對聲浪，仍將他從自由球員市場中簽下。 擷圖自軟體銀行鷹FB官方粉絲團

軟銀過去幾年的補強失敗之例屢見不鮮，尤其去年砸下約80億日圓補強，最後止步於CS系列賽首輪，無緣日本一。4名洋砲，包含大聯盟工具人阿斯圖迪歐（Willians Astudillo）、賈維斯（Freddy Galvis）、霍金斯（Courtney Hawkins）、古巴強打戴斯潘（Alfredo Despaigne）竟然合計只有阿斯圖迪歐的1支全壘打，貢獻度是全日職12支球團中最少，合計只打進5分打點，編成部門成為眾矢之的。

2020年之後，已經連續3年爭冠失利，期間排名分別是第四、第二、第三，監督從工藤公康換成藤本博史，也無法贏回王座。4年總額20億日圓的山川穗高，接下來的攻擊表現勢必受到更高的檢視，尤其他帶著負面形象加盟，軟銀以及山川穗高更是有著輸不得的壓力。小久保裕紀執教一軍的第一年球季，命運也掌握在他手裡。