灰狼經驗不足得繳學費 太陽老師傅杜蘭特這關難過

本季例行賽的西區龍頭競爭異常激烈，同屬西北組的雷霆、金塊、灰狼在賽季的最後一天才分出季後賽種子序。很可惜，灰狼在例行賽最後一場敗給太陽而落居第三，巧合的是這一敗的對手太陽也將是他們今年季後賽首輪迎戰的頭號敵人。

雖說灰狼例行賽戰績亮眼，球隊也正處20年來最高峰的時刻，但進到季後賽可就是完全另一個層級的戰場。灰狼這邊最有季後賽經驗的莫過老將康利(Mike Conely)與門神戈貝爾(Rudy Gobert)，雖然球隊成敗的最大關鍵無疑在愛德華(Anthony Edwards)本季大放異彩的攻守表現能否延續到季後賽外，康利穩定軍心的控場經驗，戈貝爾鎮守禁區與搭配康利打擋拆的重要性都將比例行賽更為關鍵。

握有首輪主場優勢的灰狼，本季在主場30勝11敗，勝率高達73%，在家出賽可望替他們提升不少安全感與心靈加分作用。但是例行賽交手太陽的幾個數據面劣勢，仍讓他們的季後賽之路首輪就充滿危機。

首先，灰狼本季面對太陽三戰盡墨，有兩戰還是發生在四月份。灰狼在這三場球裡面平均輸分高達15分，場均狂掉118.3分，自身場均得分還從賽季平均的113分降到102.7分。面對太陽的全員回歸，灰狼剛傷癒歸隊的唐斯(Karl-Anthony Towns)狀況還不明，如果不能發揮能裡能外的穩定供輸，對灰狼產生的衝擊勢必更甚於例行賽。

灰狼主將唐斯是在一個月之前完成半月板修復手術，經過一段短時間之後就趕在季後賽回歸，他的狀況對於球隊能否正常發揮將有很大的影響。 路透社資料照片

此外頭號戰將愛德華今年攻守兩端的表現，場上主宰的霸氣，都宣告著他更適合以新狼王之姿領導球隊。場均25.9分5.4籃板5.1助攻，搭配球隊亮眼的戰績背書，對愛德華無疑是個打出生涯年的成功賽季。但是，當面對到太陽的時候似乎又是另一回事。愛德華本季碰頭三次以上的球隊之中，交手太陽三戰僅繳出14.3分6籃板3.7助攻，投籃命中率31%，三分球命中率27%，是他打來最無力的對戰組合。

灰狼之前缺少唐斯時失去他們擁有雙塔的優勢，缺少高低位搭配衍生的戰術變化性，他們更依賴於康利與艾德華擋拆的發動。四月的兩場球，灰狼都是首節就被太陽打爆而面臨10到20分的落後。若是季後賽首輪無法改善球隊熱機太慢的通病，也無法替愛德華找到突破太陽防線的解套方案，很可能灰狼連整場球辛苦在後咬著比分的機會都沒有。

太陽除了杜蘭特(Kevin Durant)、布克(Devin Booker)、比爾(Bradley Beal)的合作效益佳之外，搭配艾倫(Grayson Allen)強悍防守與精準外線，諾基奇(Jusuf Nurkic)坐鎮內線的作用性，先發五虎同時在場上的穩定性已經成為太陽的勝利方程式。他們靠的不僅是三巨頭的飆分而已，在四月份對灰狼贏球的兩場中，五人場上正負分全都是雙位數以上的正向加分。且板凳上還有至少三名沙場老將坐鎮，整體季後賽經驗肯定比灰狼豐富。

在老將杜蘭特(中)的領軍之下，太陽五位先發大將在近期都開始全力發揮，目前正帶著最佳狀態打進季後賽。 美聯社

以近況來說，自二月份以來太陽逐月三分球都在四成水準以上，比爾日漸升溫的手感走出傷勢困擾，四月三分球命中率高達69%，場均命中3.1柯，超級可怕的質與量貢獻。三巨頭現今無論是要切換成誰主導攻勢都不會是太大問題，加上艾倫3D功能的挹注，太陽能多點開花的球風特性也將成為灰狼防守的頭痛環節。

例行賽尾聲太陽也正處於團隊狀態出色的氛圍中，近十場7勝3敗，以一波三連勝作收。對太陽來說主客場戰績幾乎完全一樣，反而讓他們在沒有主場優勢下，也沒有太大壓力，反而在種種因素的考量下，滿有可能上演以下剋上的倒打戲碼。而這往往也是季後賽開打最令人興奮的一環，就讓我們期待今年季後賽的全面開戰吧！

賽前分析：太陽4比2淘汰灰狼