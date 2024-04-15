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中職／球不彈、本土投手卻頻挨打 增隊效應短空長多

聯合新聞網／ Ramos
中華職棒今年開季後常有大比分以及大逆轉的情況發生，這可能跟新球隊台鋼雄鷹正式出賽，各隊平均投手戰力被普遍稀釋有關。 中央社
中華職棒今年開季後常有大比分以及大逆轉的情況發生，這可能跟新球隊台鋼雄鷹正式出賽，各隊平均投手戰力被普遍稀釋有關。 中央社

中職在短短幾年從4隊回復到6隊規模，比賽打得熱鬧滾滾，卻也常見本土投手被打趴在地上的場景，職棒球隊增加，球員工作機會也增加之際，還是那一句老話，本土投手當自強。

2022年全聯盟本土投手防禦率3.51、每局被上壘率1.33，算是相當不錯的數據，該季味全龍本土投手防禦率3.77已是敬陪末座，樂天桃猿本土投手防禦率3.21高居榜首，當時中職5隊規模，本土投手相當有競爭力。

然而，今年中職開季至今，全聯盟本土投手防禦率高達4.42、每局被上壘率1.45，都和2022年的數據有一段不小落差，中信兄弟本土投手防禦率破7更是慘不忍睹。

中信兄弟多位本土投手在季初爆很大，不過其他各隊也好不了多少，所以中信戰績還能暫居第二名。 聯合報系資料照片
中信兄弟多位本土投手在季初爆很大，不過其他各隊也好不了多少，所以中信戰績還能暫居第二名。 聯合報系資料照片

中職在2019年4隊規模時期，開季本土投手不到120人，今年6隊本土投手加總多達181人，短短5年就增加至少60個「工作機會」，然而，基層球隊投手的素質和數量並沒有明顯增加，在職棒球隊擴編之際，能打硬仗的本土投手自然被稀釋。

這也就形成一個現象，那就是如果陣中主力投手受傷或狀況不佳，高中剛畢業或是還沒準備好的投手，就會被推上一軍火線，這也是今年開季本土投手頻挨打的場面屢見不鮮的因素。

雖然有不少投手和教練私底下反應，今年中職的球好像比較「彈」，但持平而論，從2022年到現在聯盟採用「不彈球」，對投手已算相當友善，即使有比較彈一點，係數仍在合格範圍之內，加上球隊增加，對戰比較不會那麼頻繁，這也對投手相對有利，然而，呈現的數據卻並非如此。

中華職棒今年比賽用球只是比去年略為「彈」了一些，對比賽的影響應該不是很大。 中央社
中華職棒今年比賽用球只是比去年略為「彈」了一些，對比賽的影響應該不是很大。 中央社

如果說球變彈了，今年中職洋投防禦率只有3.51，比本土投手好上不只一個檔次，而且平均每場比賽剛好出現1支全壘打，甚至比去年還要少一點，數據反應球的影響因素並不大，關鍵還是在於投手本身的能力。

當然，中職還是有許多不錯的好投手，今年開季富邦悍將黃保羅、統一獅林詔恩、味全龍林逸達繳出好投，就讓球迷看到新希望，然而，優質本土投手的數量還是不夠多，似乎還是不足以應付一年120場賽事。

其實仔細檢視，雖然中職目前有181名本土投手，然而扣掉傷兵、年輕待培養、控球大有問題待修的投手，實際上各隊一軍能用的本土投手，其實並沒有想像中那麼多，所以還是相當倚賴洋投。

中華職棒各隊目前雖然都有大量的本土投手，但球隊戰績倚賴洋投的狀況還是非常明顯。 聯合報系資料照片
中華職棒各隊目前雖然都有大量的本土投手，但球隊戰績倚賴洋投的狀況還是非常明顯。 聯合報系資料照片

中職從4隊變成6隊規模算是「短空長多」，短期內可能會出現比賽品質下滑，好投手不夠多不夠用的情形，然而眼光放長遠來看，對戰組合從6個增加至15個，提升可看度，職棒蓬勃發展，就會有更多小朋友想打棒球，未來再投入職棒產業，投手人才庫可望擴充，本土投手質和量不足的問題，往後也可望迎刃而解。

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