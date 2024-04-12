波爾辛吉斯完美融入 成綠衫軍挑戰登基利器

佔據了近整季的聯盟第一，驗證波士頓塞爾蒂克能否如願重返榮耀的熱血季節終於到來。這支攻守兼備的聯盟首席之師不僅是靠著雙J連線，泰托姆(Jayson Tatum)、布朗(Jaylen Brown)做為門面，強大的陣容深度與團隊凝聚力更是支持著他們走到這的關鍵。他們本季起碼62勝，至多65勝，高達76%以上的勝率大幅超越前兩年的51、57勝。

塞爾蒂克過去的進步幅度一直不夠，總在季後賽欠缺臨門一腳而錯失冠軍金盃，去年休賽季的陣容改組雖在當時令人感到惋惜與震撼，但以結果論來看，制服組的交易操作確實是讓他們一舉突破過去幾年成就的關鍵。此外，帶槍投靠的兩大主力，波爾辛吉斯(Kristaps Porzingis)、哈勒戴(Jrue Holiday)，球團也都和他們完成續約，相信球隊整體骨幹與換血過的主要輪值在總管史蒂文斯(Brad Stevens)的操盤下還能再穩固個幾年，簡直是超越他當總教練的天賦！

甫拿下上周東區最佳球員的波爾辛吉斯，本季打出與過去相當不一樣的團隊球風，縱然個人整體各項數據有下滑也有成長，但他聯手和霍福特(Al Horford)鎮守內線，與新體系的契合度超乎想像並打臉當初不少質疑他的聲浪。

波爾辛吉斯獲選上周東區最佳球員。 影片來源：Tomasz Kordylewski YouTube 頻道

先講團隊層面，以鐵血防守著稱的綠衫軍本季依然夠悍，團隊場均失分聯盟第五，團隊籃板數和場均得分都高居第二，單場淨勝11.3分則是唯一到達雙位數的球隊，還遙遙領先第二的灰狼(6.8分)。綠衫軍全隊呈現較過去更成熟、穩定的風格，不僅得分爆發力強大外，犯規與失誤控制皆是聯盟前兩名的典範。

而個人表現上，波爾辛吉斯作為防守中樞展現出過去被低估的防守質量，他的身高、臂展與靈活性，光是擺在禁區就具有嚇阻性存在。他對籃板的卡位爭搶，落點的判斷，火鍋封阻等，專注於油漆區幫助他在綠衫軍體系中將護框能力很好的被釋放出來。當拉脫維亞獨角獸打得不再是一個人的籃球，反倒讓他在場上更融入團隊體系，刷新個人的效率值的存在感巨大，擄獲綠衫軍球迷喜愛。

波爾辛吉斯在球隊主要的10人輪值中，個人效率值高達23.2為全隊最高。球隊戰術佈署也與他息息相關，整體使用率來到25.3%僅次於泰托姆的30.4%與布朗的29%，而在每100回合的對位中，當有波爾辛吉斯在場上之際，塞爾蒂克能取得+11.1分的表現，而當他不在場上時，這樣的優勢盡失，統計上球隊是-0.1分，足見他在攻守兩端帶給球隊的正面助益。

波爾辛吉斯的球員效率值是全隊第一，在全聯盟也能排進前十名。 美聯社

過去波爾辛吉斯在尼克、獨行俠便因他的痛痛人體質，例行賽出戰場次從菜鳥年以來連續五年遞減，含中間一年在獨行俠整季報銷，球隊已不可能圍繞著他作主軸建隊，缺席場次多也影響他在球隊定位的舉棋不定，在獨行俠更日益彰顯他和唐西奇(Luka Doncic)的格格不入。即便波爾辛吉斯在有限的出賽樣本中數據不差，但距離能獨當一面的球星就是有段距離，也始終沒有像本季待在波士頓那種融入綠血人的感受。

28歲的波爾辛吉斯逐漸進入生涯顛峰期，心態上的調整，以團隊為重讓他的比賽簡單許多。他在系統戰中能幫雙J掩護，從跟進籃底或拉到三分外線投射，相當符合球隊講求的空間感，讓泰托姆、布朗有更多空間發揮強力的單打。當你同時擁有兩位頂級側翼的支援，後場還有大鎖指揮官的組織球隊，波爾辛吉斯要做的事情單純化，有助於減少他身體的耗損避免受傷外，攻守表現也是有目共睹的效率加成。

泰托姆、布朗能有更好的發揮，跟波爾辛吉斯的完美配合有很大的關係。 影片來源：塞爾蒂克官方推特

波爾辛吉斯本季場均20.2分7.2籃板2助攻1.9火鍋，雖然得分並不如上季在巫師創生涯新高的23.2分，但是他在塞爾蒂克的整體有效投籃命中率高達59%卻是寫下生涯新高度。可以肯定的是波爾辛吉斯雖然不是陣中最亮眼，最容易被提及的球星，但他正和球隊一同邁向個人職業生涯爭冠路上的新高度。