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上半場大擺爛、下半場開外掛 瘋狂逆轉秀在NBA大流行

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
最近NBA比賽常常可以看到一個奇怪的現象，不少球隊在上半場刻意亂打，讓比數落後到20分以上，下半場又當成總冠軍賽來打，卯起來瘋狂追分。許多球隊都在試試是否能成功逆轉，可能是想在季後賽時使用。本季竟然有37場比賽是在曾落後20分的情況下，最後演出逆轉勝！ 美聯社
最近NBA比賽常常可以看到一個奇怪的現象，不少球隊在上半場刻意亂打，讓比數落後到20分以上，下半場又當成總冠軍賽來打，卯起來瘋狂追分。許多球隊都在試試是否能成功逆轉，可能是想在季後賽時使用。本季竟然有37場比賽是在曾落後20分的情況下，最後演出逆轉勝！ 美聯社

台灣時間4月9日兩場NBA，足以代表當代NBA一種極不正常下半場「逆襲」趨勢。

第一場是太陽主場對快艇，太陽在主場打得荒腔走板，第一節10：37落後，19投2中，第一節剩下1分鐘，太陽只得4分，這是一支擁有杜蘭特、布克、比爾三星合體球隊，太陽手感之冷、打法消極、團隊狀況之差難以想像。太陽比賽中最多落後快艇37分，靠下半場苦苦追趕，終場太陽還是92：105輸球。下半場太陽打出59：39反撲，可惜還是難以回天。

另一場是塞爾蒂克客場對公鹿，上半場塞爾蒂克43：63落後20分，比賽最多落後24分，下半場塞爾蒂克苦苦追分，終場104：91公鹿輕鬆取勝。

塞爾蒂克是聯盟戰績第一，也是今年唯一一支賽季取得60勝以上球隊，但塞爾蒂克這場球完美展現他們「跳投大隊」特色，全場出手52次三分，命中17球，三分命中率3成98相當夠水準，兩分球出手41次。塞爾蒂克禁區不對抗、不切入、不買犯、不上籃，大量外線跳投，塞軍整場比賽0罰球，寫下NBA新紀錄。

塞爾蒂克身為聯盟中勝率最高的超級強隊，他們根本很少有上半場大幅落後的情況。但眼看各隊都在練習，他們最後也不能免俗地來玩看看。 美聯社
塞爾蒂克身為聯盟中勝率最高的超級強隊，他們根本很少有上半場大幅落後的情況。但眼看各隊都在練習，他們最後也不能免俗地來玩看看。 美聯社

公鹿也妙，全場只有4次犯規，一共也只有2次罰球。儘管下半場塞爾蒂克急起直追，只讓公鹿攻下41分，但比賽還是早早失控，下半場再用力打，攻防全面反撲還是無濟於事。

NBA今年球季打出一種很難理解趨勢：上半場玩輸，下半場瘋狂反撲；上半場瞎打，下半場卯起來打；上半場輕鬆打，第四節玩命打。上下半場表現判若兩隊，快速攻防轉換，三分球滿天飛，司空見慣。

像太陽、塞爾蒂克這種各擁有至少3-4名球星豪門球隊，還是無法避免陷入這種不正常趨勢。即使最近九戰8勝1敗正在甦醒勇士，今年球季有13場比賽在至少領先12分被翻盤，其中有三場球至少領先20分被逆轉，起伏之大難以想像。

公鹿本季有兩場25分以上落後的大逆轉秀，這跟他們有逆轉狂人里拉德(右)在陣中有很大的關係。 美聯社
公鹿本季有兩場25分以上落後的大逆轉秀，這跟他們有逆轉狂人里拉德(右)在陣中有很大的關係。 美聯社

從大幅落後到反超，從大幅領先到被逆襲，已經變成當今NBA常態。很多專家、媒體、數據派都把原因歸咎於三分球大趨勢，這樣的推論並沒錯，但不見得是完整答案。

「現代NBA領先20分，大概就好像以前領先10-12分，只要3-4回合攻防轉換，比賽情勢很可能就要被逆轉、改變，三分球影響很大，但比賽風格和節奏更多左右現代籃球打法，教練、球員都要保持最大專注和強硬心態，否則很難應付場上各種難以預期的變化」勇士教練柯爾針對今年球季史上最多大逆襲比賽，提出他的看法。除了三分球，更快攻防節奏，更多攻防轉換，以及區域聯防帶來的緊迫性和空間壓縮，都是改變比賽，改變現代NBA比賽風格關鍵因素。

超級逆轉秀可不是強隊的專利，就連活塞這樣的大爛隊，逮到拓荒者傷兵滿滿的機會，也玩了一次23分落後的逆轉勝。 美聯社
超級逆轉秀可不是強隊的專利，就連活塞這樣的大爛隊，逮到拓荒者傷兵滿滿的機會，也玩了一次23分落後的逆轉勝。 美聯社

前勇士前鋒伊古達拉說：「當場上五名球員都能投三分，都能持球、突破、創造空間，也都能打快攻、反擊、無限換防時，比賽風格和節奏、對位都被改變，這也是NBA比賽更難預期、更無法控制的演進」。

觀眾喜歡看這種逆襲風格的比賽嗎？不盡然，第一節被打爆，第四節逆轉，上半場瘋狂，下半場冷卻，所有不可能都變成可能，這已經徹底顛覆籃球、傳統認知。

巫師本季有4次在曾領先19分以上的情況下，最後慘遭逆轉。大家愛拿他們來練兵，上半場讓他們輕鬆打取得大幅領先，最後卻是以慘敗收場，這恐怕會給巫師球員的心靈造成極大的傷害。 美聯社
巫師本季有4次在曾領先19分以上的情況下，最後慘遭逆轉。大家愛拿他們來練兵，上半場讓他們輕鬆打取得大幅領先，最後卻是以慘敗收場，這恐怕會給巫師球員的心靈造成極大的傷害。 美聯社

NBA愈來愈多的逆襲比賽，球隊上、下半場表現狀況判若兩隊，跟賭盤有沒有某種關聯和牽扯，引發更多討論和質疑。上半場要死不活，第四節瘋狂追分，最終還是輸球的爛戲碼，這是籃球、教練執教能力的退化，球迷很難喜歡這種比賽風格和文化。

當代NBA已經很難用「常理常態」去看待，季後賽可能也一樣。

NBA NBA專欄 公鹿 塞爾蒂克 太陽 快艇

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