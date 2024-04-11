NBA當今最爆紅鞋款 竟然是一雙女鞋？

在今年的NBA明星賽週末，WNBA頭號射手優涅思庫（Sabrina Ionescu）和柯瑞精彩的三分球大賽，讓很多平常不關心女籃的球迷也注意到女生原來也可以很準。事實上，優涅思庫的影響力早已跨入NBA了，只是你不知道而已。

在本季NBA開季時，優涅思庫焦急興奮地守在電視前，等著看哈勒戴（Jrue Holiday）登場。她完全不認識哈勒戴，也沒要求這位兩屆明星後衛做這件事。這是哈勒戴在塞爾提克的處女秀，也是他首次穿上優涅思庫的代言鞋款Nike Sabrina 1s在正式比賽中亮相。優涅思庫整場比賽都在盯著哈勒戴看，嚴格地說，「我整場都沒在看比賽，我都在看他的腳。」

哈勒戴(左)來到塞爾蒂克之後，改穿藍白款的Sabrina 1球鞋，果然三分球投得特別的準。 美聯社資料照片

優涅思庫這麼開心的理由是，這是第一次有NBA球員穿她生涯首度聯名鞋款上場。更嚴格地說，這是史上首次有男性球員穿著女生的代言球鞋上場。之前從有不少女性籃球員有自己的鞋子，像是WNBA首代巨星Sheryl Swoope、第一個在WNBA灌籃的Lisa Leslie、第一個在大學比賽灌籃的Candace Parker等，現役選手中，除了優涅思庫以外，還有一代中鋒Breanna Stewart和Elena Delle Donne，但從沒人能跨進NBA。

根據專追球員場上穿什麼鞋的網站kixstats.com的統計，哈勒戴一共穿了Sabrina 1s 54次，是所有球員中最多的。而他本季三分命中率為生涯最高的43.1%，連他自己都說：「搞不好這就是我投這麼準的原因吧。」哈勒戴這麼常穿Sabrina 1s的部分理由，是為了支持女性運動，畢竟他娶了一位美國足球名人堂選手Lauren Holiday。

但其他76位在2034-24賽季穿過Sabrina 1s的NBA球員，絕大部分沒想過性別問題，他們選擇這雙鞋的原因，單純就是好穿好看好實用。這就是優涅思庫和Nike在去年推出這雙鞋時想達到的目標，就像她在輸給柯瑞後說的，不管你是男生還是女生，如果你準，你就是準。「這不是雙女生的球鞋，也不是雙男生的鞋，它就是一雙籃球鞋。」

尼克的看板球星布朗森在去年12月15號創下當時生涯最高分的50分時，腳上就穿著白橘色的Sabrina 1s。活塞隊的狀元康寧漢在終止歷史紀錄的連敗紀錄的那晚，也穿著一雙白底，右腳紅勾勾左腳藍勾勾的版本。連遠在歐洲的球員都趕上潮流，效力土耳其豪門飛諾巴切的Nigel Hayes-Davis在創下歐洲聯賽單場紀錄50分時，腳上也是Sabrina 1s。

尼克後衛布朗森本季有很長一段時間是穿橘白款的Sabrina 1s球鞋。 美聯社資料照片

許多Sabrina 1s的愛用者都說，這雙鞋讓他們想到另一款史上最受歡迎的鞋款，Nike的Kobe系列。爵士的最佳第六人克拉克森就說：「這鞋的輪廓和感覺讓我想起早期的Kobe鞋，而且又超級好穿，設計得很棒。」獨行俠的菜鳥中鋒Dereck Lively II也贊成：「它也讓我想到Kobe系列，但同時她又加上自己的獨特設計。」金塊的Christian Braun説：「我覺得單就外觀來看，它是全聯盟最好看的鞋款之一。」Braun自己現在上場時，就是Kobe系列和Sabrina 1s輪流穿。

根據Nike的製鞋部總監Deepa Ramprasad表示，這雙鞋在外觀上融合了優涅思庫血統的羅馬尼亞文化藝術，但更重要的是她最重視的功能性。「她的要求就像是要融合油跟醋一樣」，因為優涅思庫希望她的首雙鞋款能兼具敏捷性，又能避免腳部疲勞。雖然看似不可能，但很多球員都說這雙鞋既輕盈又避震。金塊的KCP大讚：「整體來說這雙鞋很舒服，很棒，有抓地力，還有其他優點，總之肯定是雙好鞋。」

但還有一點也是它受歡迎的重要因素，Nike除了提供九種Sabrina 1s的配色選項外，消費者還能自行訂作客製款。這點擊中許多人，本身也是Sabrina 1s愛用者的哈利伯頓就說這讓他想到還在國中時，對那些買不起的Kobe鞋和LeBron鞋流口水時，他們的樂趣就是在電腦上幫它們做各種配色。哈利伯頓本季穿過多款顏色奇特的Sabrina 1s，另外像克拉克森也是同好，他說他大概有15雙以上的客製款。台灣的Nike官網也有這項服務，有興趣可以自行上網。

溜馬後衛哈利伯頓(左)也是Sabrina 1s球鞋的愛好者，只是他喜歡客製化，球鞋奇奇怪怪的配色實在讓人不敢領教。 美聯社資料照片

Sabrina 1s席捲NBA，一方面反映出男性選手越來越尊重女性球員的能力，優涅思庫和即將進WNBA的克拉克所完成的成就，讓一票男生都自歎不如。但歸根究底，這些球員都是練家子，哪款球鞋好穿，他們比誰都清楚。Lively說有人問他，你幹嘛穿款女生鞋啊？他笑笑地回答：「為什麼不？」