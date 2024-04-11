中職／說好的重建呢 悍將重用衰退老將是黑色幽默？

為了要擺脫長年戰績不佳的狀況，富邦今年改由前兩年都擔任二軍總教練的陳金鋒升任一軍總帥，新官上任，富邦在熱身賽展現不同的球風，出賽10場以7勝2敗1和的戰績在熱身賽封王，讓球迷滿懷期待，覺得富邦今年有可能不一樣了，沒想到進入正式季賽，富邦在首場比賽就以大比分落敗，開季5場比賽下來只有1勝4敗，早早就落入墊底，與龍頭統一有4場的勝差。

投打都無法發揮出與熱身賽時相同的表現導致富邦開季十分不順，首先是投手部分，團隊防禦率超過5.0，主要是6場比賽的先發投手防禦率竟剛好高達10，先發投手一旦大量失分，後面要追趕就很困難了，加上開季以來的打擊並不算太突出，6場比賽扣掉得12分那場，其他5場只拿到10分，一場平均得2分，團隊得失分差為-10分，這樣怎麼可能會有好成績，不過今年球季才剛進行完第2週的賽程，只要能改善這些狀況，後勢仍大有可為，只是富邦在這幾場比賽的另外一個現象或許就不是球迷樂見的。

陳金鋒上任後接受媒體採訪曾強調要年輕化、重整球隊，在熱身賽大量起用年輕球員讓球迷看到重建的希望，包括孔念恩、王念好、葉子霆、過去幾年並未獲得太多一軍出賽機會的陳真，甚至連尚未註冊的張宥鈞都有許多上場機會，這些年輕人發動速度戰，團隊在熱身賽盜壘成功17次，領先居次的中信有7次之多，說是靠速度拼勝利也不為過，但例行賽至今，富邦卻連1次盜壘成功都沒有，反而是中信已有6次，這與有速度的年輕球員，未獲得與熱身賽相等的上場機會有很大的關係。

富邦目前的一軍陣中包括王勝偉、林哲瑄及蔣智賢等有多位超過35歲的老將，在7日炎熱的午場比賽中3人同時先發，當然，在這裡要先強調，用老將並不是罪過，重點是以一支要重建的隊伍來說，老將應該定位在支援的角色，而不是全部上場佔住先發位置，而這場比賽的結果相信大家都知道了，最終的勝負關鍵就是一壘手蔣智賢的傳球失誤。

王勝偉對富邦來說還是相當重要的老將。 聯合報系資料照片

王勝偉在今年成為中職史上首位40歲游擊守備出賽的球員，雖年紀已高，但他在攻守兩端都還是有不錯的表現，前年有近3成的打擊率，即使去年退步到2成44，2季的打點都仍有20分以上，並且各有12及13次的盜壘成功，有助於富邦的速度戰，在場上的中線守備也能起到穩定軍心的功效，論重要性來說，他是3名老將中最高的，不過畢竟到了生涯尾聲，還是得交棒，游擊位置在隊上有同樣速度飛快的葉子霆，還有池恩齊也都可輪替。

林哲瑄在6日傷癒復出升上一軍後馬上就先發出賽，這多少與狀況正好的王正棠受傷以及申皓瑋腳部不適移防左外野有關，雖在防守及速度方面仍對球隊有些貢獻，但隊上有陳真、孔念恩，甚至改練外野的王苡丞未來也需要一席之地，近3年的打擊率都不到2成5，對球隊進攻幫助不大的他，在休息區當學弟們的後盾，比賽後段需要他防守功力時再替補上場守備，對這支重建中的球隊才是最好的選擇。

林哲瑄雖還有一定的守備能力，但也應該讓出機會給更多年輕外野手。 聯合報系資料照片

至於蔣智賢，無論是在守備或打擊，近年來都退化嚴重，今年在熱身賽擔任代打有不錯的表現，6場比賽下來有5成的打擊率，這也證明他在一軍最適合的位置就是代打，如果要排他先發，勢必得空出一壘或DH，富邦的一壘已有多位人選，除了金手套、最佳十人的范國宸外，今年還多加了改練一壘的高國麟及辛元旭，連備受期待的王苡丞都被擠到外野去，為什麼還要讓能力大幅衰退且生涯已近末期的蔣智賢來瓜分珍貴的出場機會，尤其是在他的攻守都不若其他年輕競爭者的狀況下，這實在令人不解，而現狀竟是蔣智賢的打席數還在隊上排第6，寶貴的一軍出賽機會就這樣被浪費掉，對一個標榜要重建的球隊來說是相當匪夷所思的事情。

如果要讓蔣智賢在一軍，目前最適合的位置是DH或代打。 聯合報系資料照片

重建中的球隊經歷戰績不佳的過渡期是球迷能夠接受的，但如果說要重建卻又重用戰力已明顯衰退的待退老將，屆時只會落入重建戰績兩頭空的窘境。