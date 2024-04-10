開幕戰被炸得如喪家之犬 山本由伸靠神奇曲球扭轉評價

經歷開幕戰1局狂失5分的「首爾慘案」，山本由伸總算是討回了顏面；美國時間3月30及4月6日的兩場先發，皆繳出5局零失分的傑出表現，當中雖一度被攻佔得點圈，但他就是能靠著三振能力安全下莊；值得注意的是，讓山本重振旗鼓的既不是速球也不是指叉球——而是他那令打者難以捉摸的「Yo-Yo曲球」。

Yo-Yo曲球（Yo-Yo Curveball）的暱稱來自於美國投球專家弗里曼（Rob Friedman），跟千賀滉大的「幽靈指叉」（Ghost Forkball）一般，會被弗里曼特別點名的球路通常都非等閒之輩，因為這顆曲球實在是太特別了——垂直掉落幅度多達63.0英吋，比平均多了7.7英吋，能有如此巨大的垂直位移，通常會被認為是12-6的縱向曲球，但令人吃驚的是，這顆曲球的橫向位移也毫不遜色，平均13.1英吋的水平位移比聯盟平均還要多上16%；如此狂野的球路連大聯盟打者也無力招架，對上這顆曲球的打擊率僅 .077、揮空率（Whiff%）達47.6%、被三振率（K%）更是高達53.8%。

山本由伸前役靠著曲球凍結貝林傑（Cody Bellinger），化解滿壘危機。 影片來源 MLB官方網站

過去以12-6曲球作為主戰球種的投手，如韋蘭德（Justin Verlander）、克蕭（Clayton Kershaw）等名投，他們大多是身長近200公分的巨漢，僅僅178公分的山本由伸究竟是如何創造出如此巨大的垂直位移？

影響曲球的掉落幅度最重要的關鍵就是轉速，轉速愈多、球的位移量就越大，大聯盟12-6曲球的平均轉速約落在2430-2530 rpm，而山本的曲球轉速高達2740 rpm，這就是他力壓群雄的原因之一。相較日職時期的17.0%，山本由伸來到美國後的曲球使用量大幅提升，本季3場先發的使用比例來到29.3%，僅次於四縫線速球的39.8%，說是他最仰賴的武器球也不為過；試想打者將面對的是均速96英里的快速直球與78英里的曲球，中間近20英里的速差，是他能屢次在失分危機凍結對手、搶回好球數的一大關鍵。

山本由伸本季的武器庫球種落點：曲球的使用量已經超越指叉球，來到29.3%。 擷圖自美國職棒 BaseballSavant 官方網站

山本由伸的實力獲得認可固然令人興奮，但仍存在幾點隱憂，一是他的直球品質，這顆曾經宰制NPB的球種，擺在最高殿堂似乎不再那麼令人畏懼，對手繳出的平均擊球初速高達95英里、 .381的xwOBA，也是他目前被修理得最慘的球路；深究其原因，一部分來自於他的指叉球控球失準，作為速球-指叉共軌的典型日製投手，山本由伸本季指叉球的進壘點仍稱不上穩定，丟了很多遠低於好球帶邊緣的無效進壘，聯盟裡可能只騙得到貝耶茲（Javier Baez）出棒，而少了指叉球的掩護，直球自然成為最容易被狙擊的目標。

山本由伸各球路的出手點（Release Points）比較，相較其他球種，他的曲球出手點明顯更高，會不會是未來打者突破的關鍵？ 擷圖自美國職棒 BaseballSavant 官方網站

雖說曲球「暫時」成為山本的救命稻草，但這樣的狀態能持續多久？上個賽季，山本在NPB的曲球被打擊率來到生涯新高的 .250，顯示他的這項武器逐漸被打者們摸透，就現有的Overlay資料來看，這顆曲球的出手點明顯要比其他球種高上一截，意即，對手有機會在出手剎那判斷球路，這是否會成為日後大聯盟打者們突破的關鍵？值得繼續觀察。