中職／不再只是「季前宇宙邦」 悍將轉身慢但本季大有可為

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今年春訓官辦熱身賽富邦悍將戰績獨佔鰲頭，然而，球季開打馬上被打回原形，開季苦吞4連敗，攻守表現都十分低迷，直到前天對台鋼雄鷹贏球才止敗，球迷戲稱「季前宇宙邦」又來了，平心而論，富邦悍將整體方向是正確的，球團也做了很多努力提升競爭力，陳金鋒執掌兵符後戰績應該不至於太差，能否打進季後賽就待年底見分曉。

以往富邦悍將最大問題，就是球團核心成員「有責無權、有權無責」，導接接手義大犀牛續任的總教練葉君璋，和其他球隊過來的陳連宏、洪一中、丘昌榮都「有志難伸」，因戰績不佳等各項因素，紛紛離隊或轉任其他職務，葉君璋去年更帶領味全龍奪冠，洪一中執掌台鋼雄鷹兵符也帶得有聲有色。

每年富邦悍將總是季前一條龍，開季一條蟲，今年乍看又是如此，但是請大家拭目以待，這應該不會再發生了。 聯合報系資料照片

2016年陳金鋒退役後加入富邦悍將大家庭，歷任副領隊、顧問、二軍總教練等職務，無論行政或教練工作都經過一定歷練，對於球團運作十分熟悉，這幾年富邦高層曾多次詢問陳金鋒是否願意接任一軍總教練但被婉拒，直到去年底他才點頭答應，成為富邦悍將進軍中職以來，第一位由自家體系培養出來的總教練。

陳金鋒掌兵符有兩大「影子助手」，其一是二軍總教練郭建霖，其二是陳金鋒的哥哥陳連宏，現任基地統籌教練，兩人長期擔任職棒教練評價不俗，能力和資歷都非常突出，鋒總有這兩位熟悉的得力助手，也讓球隊一、二軍升降與對球員的掌握、訓練更到位。

陳連宏(左二)過去本來就有豐富的帶兵經驗，由他扮演基地統籌教練這個超級黑臉，應該可以幫悍將做好紮根工作。 圖／富邦悍將提供

另外，富邦悍將在稻江球場建立訓練基地，內有兩座標準球場、1座內野守備練習場、1座室內打擊練習場、多道牛棚練投區、重量訓練室，這應該是隊史最完善的訓練基地，甚至是目前全聯盟數一數二的訓練基地。

目前富邦悍將教練團成員配置、訓練基地和訓練計劃安排都相當到位，陳金鋒擔任總教練，無論對高層、制服組或教練溝通都算相對順暢，陣中多數主力球員具國家隊資歷，實力不在話下，就有職棒球隊總教練認為，光論球員個人能力，富邦悍將整體不會輸給其他球隊。

現在關鍵在於，歷經多年低迷，富邦悍將必須試著建立「贏球文化」，這樣講可能有點抽象，就拿中信兄弟來說，過去林威助擔任中信兄弟二軍教練，就十分強調球隊內部競爭的重要性，他認為，不只是在一軍，就連在二軍都要跟隊友不斷競爭，透過競爭去爭取位置，這樣就會進步很快，也比教練不斷苦口婆心叮嚀還有效。

富邦悍將過去陣中不乏好手，但與其他球隊相比，明顯欠缺的就是團隊的「贏球文化」，由陳金鋒來做出改變，正是合適的人選。 圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將比較尷尬的點是，因為這幾年選秀挑了大量角落野手，導致出色的中線球員（二壘手、游擊手、中外野手）質和量都不足，形成「有棒子的沒手套、有手套的沒棒子」的景象，如今李宗賢移防二壘，王正棠移防外野，王勝偉老化在所難免，申皓瑋攻守又不夠穩定，使得中線戰力始終不夠強大，一支球隊沒有好的中線戰力，又打出好成績確實有難度，如果沒有數量夠多的好球員，就比較難形成隊內競爭氛圍。

富邦悍將擁有全聯盟頂尖的牛棚戰力，今年開季表現不佳，多少受到先發投手崩盤提前繳械所影響，如果富邦悍將先發投手回穩，加上牛棚鞏固後防，還有一批不錯的中生代野手，其實富邦悍將仍具備一定競爭力，甚至洋投找得好還有機會拚進季後賽。

不管外界怎麼看這支長期低迷不振的球隊，但至少目前富邦球團走的方向是正確的，只是長期累積下來的問題，不太可能一下子就解決，或取得立竿見影的效果，但只要球團方針是正向的，上下有效溝通，未來富邦悍將絕對會迎來谷底反彈的一天。