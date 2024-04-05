健康的胖虎出現三大進化 鵜鶘變得很恐怖喔！

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鵜鶘前鋒「胖虎」威廉森正在打出生涯最健康一季，也可能是生涯最有影響力賽季，場均22.8分、5.8籃板、5助攻，投籃命中率5成8。胖虎今年球季已經健康出賽65場，五年NBA生涯出席率最高。鵜鶘近況不好最近吞3連敗，連續輸給塞爾蒂克、太陽、魔術，45勝31敗戰績西區排名從第五掉到第七，不過仍在季後賽附加賽安全雷達區。

從戰力和天賦去看，鵜鶘最近陣容並不完整，第一替補控球阿夫拉多，球隊第二得分手先發小前鋒英格倫都在傷停名單，少了兩個主要輪換和關鍵配角，鵜鶘戰力有所折損。但威廉森個人表現和比賽帶動性都在發揮影響力。威廉森三月場均24分、7.1籃板，投籃命中率6成2，每場比賽可以賺到至少8次罰球，帶領鵜鶘打出10勝4敗7成14勝率。

沒有人敢低估鵜鶘，ESPN球評威廉斯(Jay Williams)觀察威廉森今年球季的改變與進化：「鵜鵑擁有一切，他們陣容、位置、角色球員都很完整，還有出色運動能力和想要贏球決心，我們從鵜鶘的比賽可以看見，威廉森擁有無比激情和競爭鬥志，他正在創造自己的比賽風格，同時努力幫助隊友更好。」

還有更扯的，NBA知名球評柏金斯(Kendrick Perkins)看法更誇張：「鵜鶘擊敗公鹿的比賽我們都看見，威廉森不但讓所有人感受他在場上恐怖影響力，他也能協助隊友更加出色，我在這場比賽得到啟發，威廉森的情緒和激情都在感染隊友，影響比賽，他正在做正確的事，打出聯盟精英球員表現，鵜鶘今年有機會打進西區決賽。」

Dys dimes to Z pic.twitter.com/c9rTFATN5F — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) April 2, 2024

健康的胖虎有如飛天坦克，讓對手難以防守。 影片來源：鵜鶘官方推特

鵜鶘可能因為威廉森超能表現變得更恐怖。但今年西區除了金塊依舊無限強大，年輕力壯又快速雷霆，防守超一流灰狼，極不穩定太陽、快艇，都是很難啃的角色。另外就是季末拉尾盤湖人、勇士，湖人過去一波六連客打出5勝1敗戰績，最近7勝1敗，勇士拉出一波5連勝。

湖人、勇士正在打出今年球季最好狀況和團隊，鵜鶘陣容深度和天賦再恐怖，威廉森打得再聰明、犀利，鵜鶘想要在西區打進決賽，淘汰衛冕軍金塊之外的其他西區球隊，包括灰狼、雷霆、快艇、太陽、湖人、勇士，難度實在太高。沒有英格倫和阿夫拉多的比賽，鵜鶘的表現和威廉森帶動性都讓人驚艷，一旦這兩名主要輪換球員傷癒歸隊，鵜鶘將變得非常恐怖。

英格倫(右)和阿夫拉多(中)兩位大將的受傷讓鵜鶘近況大受影響，不過他們應該有希望趕在季後賽前歸隊，屆時鵜鶘仍是不能小看的黑馬球隊。 美聯社資料照片

威廉森當然是鵜鶘挑戰西區決賽最關鍵球星，24歲威廉森今年球季有三個極重要進化。

1、攻擊禁區：生涯第五年，第四個完整賽季，除了已經健康出賽65場，威廉森今年三分球出手更少，關鍵球把握性更高，攻擊禁區和籃下比重增加，他更清楚自己運動能力優勢和籃下得分把握性。做為聯盟未來精英球星和看板人物，威廉森今年球季正在努力證明自己價值，以及帶領球隊贏球智商。

2、場均助攻5次：胖虎每場助攻5次，生涯最高，他不但擅長突破、攻擊禁區，在運動戰展現無所不能進攻終結得分方式，也能吸引包夾，為隊友創造更多出手空間和空檔。

3、超凡球商：胖虎現在跟中鋒瓦藍邱納斯搭配更好，更懂英格倫最舒服位置和角色，他也能為兩名主要側翼隊友瓊斯、墨菲傳出好球，至於鵜鶘老妖射手麥凱倫跟威廉森之間默契更好，威廉森超凡球商和進化正在幫助鵜鶘成為更出色球隊。

Zion battles through and makes the shot 💪 pic.twitter.com/0uGTlsiH90 — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) April 4, 2024

威廉森的打法變得更加聰明，也更能為隊友製造機會。 影片來源：鵜鶘官方推特

西區有很多危險球隊，快艇、太陽、湖人、勇士都是，他們可能不穩定，但這四支球隊都有能力在一個系列賽淘汰任何對手。西區也有多支很恐怖球隊，鵜鶘就是被低估最完美代表，胖虎正在成為聯盟精英球員和帶隊球星。