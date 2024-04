健康的胖虎出現三大進化 鵜鶘變得很恐怖喔！

鵜鶘前鋒「胖虎」威廉森正在打出生涯最健康一季,也可能是生涯最有影響力賽季,場均22.8分、5.8籃板、5助攻,投籃命中率5成8。胖虎今年球季已經健康出賽65場,五年NBA生涯出席率最高。鵜鶘近況不好最近吞3連敗,連續輸給塞爾蒂克、太陽、魔術,45勝31敗戰績西區排名從第五掉到第七,不過仍在季後賽附加賽安全雷達區。

從戰力和天賦去看,鵜鶘最近陣容並不完整,第一替補控球阿夫拉多,球隊第二得分手先發小前鋒英格倫都在傷停名單,少了兩個主要輪換和關鍵配角,鵜鶘戰力有所折損。但威廉森個人表現和比賽帶動性都在發揮影響力。威廉森三月場均24分、7.1籃板,投籃命中率6成2,每場比賽可以賺到至少8次罰球,帶領鵜鶘打出10勝4敗7成14勝率。

沒有人敢低估鵜鶘,ESPN球評威廉斯(Jay Williams)觀察威廉森今年球季的改變與進化:「鵜鵑擁有一切,他們陣容、位置、角色球員都很完整,還有出色運動能力和想要贏球決心,我們從鵜鶘的比賽可以看見,威廉森擁有無比激情和競爭鬥志,他正在創造自己的比賽風格,同時努力幫助隊友更好。」

還有更扯的,NBA知名球評柏金斯(Kendrick Perkins)看法更誇張:「鵜鶘擊敗公鹿的比賽我們都看見,威廉森不但讓所有人感受他在場上恐怖影響力,他也能協助隊友更加出色,我在這場比賽得到啟發,威廉森的情緒和激情都在感染隊友,影響比賽,他正在做正確的事,打出聯盟精英球員表現,鵜鶘今年有機會打進西區決賽。」

Dys dimes to Z pic.twitter.com/c9rTFATN5F

鵜鶘可能因為威廉森超能表現變得更恐怖。但今年西區除了金塊依舊無限強大,年輕力壯又快速雷霆,防守超一流灰狼,極不穩定太陽、快艇,都是很難啃的角色。另外就是季末拉尾盤湖人、勇士,湖人過去一波六連客打出5勝1敗戰績,最近7勝1敗,勇士拉出一波5連勝。

湖人、勇士正在打出今年球季最好狀況和團隊,鵜鶘陣容深度和天賦再恐怖,威廉森打得再聰明、犀利,鵜鶘想要在西區打進決賽,淘汰衛冕軍金塊之外的其他西區球隊,包括灰狼、雷霆、快艇、太陽、湖人、勇士,難度實在太高。沒有英格倫和阿夫拉多的比賽,鵜鶘的表現和威廉森帶動性都讓人驚艷,一旦這兩名主要輪換球員傷癒歸隊,鵜鶘將變得非常恐怖。

英格倫(右)和阿夫拉多(中)兩位大將的受傷讓鵜鶘近況大受影響,不過他們應該有希望趕在季後賽前歸隊,屆時鵜鶘仍是不能小看的黑馬球隊。 美聯社資料照片

威廉森當然是鵜鶘挑戰西區決賽最關鍵球星,24歲威廉森今年球季有三個極重要進化。

1、攻擊禁區:生涯第五年,第四個完整賽季,除了已經健康出賽65場,威廉森今年三分球出手更少,關鍵球把握性更高,攻擊禁區和籃下比重增加,他更清楚自己運動能力優勢和籃下得分把握性。做為聯盟未來精英球星和看板人物,威廉森今年球季正在努力證明自己價值,以及帶領球隊贏球智商。

2、場均助攻5次:胖虎每場助攻5次,生涯最高,他不但擅長突破、攻擊禁區,在運動戰展現無所不能進攻終結得分方式,也能吸引包夾,為隊友創造更多出手空間和空檔。

3、超凡球商:胖虎現在跟中鋒瓦藍邱納斯搭配更好,更懂英格倫最舒服位置和角色,他也能為兩名主要側翼隊友瓊斯、墨菲傳出好球,至於鵜鶘老妖射手麥凱倫跟威廉森之間默契更好,威廉森超凡球商和進化正在幫助鵜鶘成為更出色球隊。

Zion battles through and makes the shot 💪 pic.twitter.com/0uGTlsiH90