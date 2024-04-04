農場大物收割完成 紅人可望成本季最大黑馬

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說到本季國聯中區最被看好的球隊，多數人想到的恐怕不會是紅人隊。根據大聯盟官網日前公布的專家季前預測，最被看好在國聯中區封王的是小熊隊，而PECOTA預測系統則是看好紅雀隊取得龍頭地位。不過以年輕潛力球員為主體的紅人隊可能會是最大黑馬，他們近幾年的農場大物預計在今年都得以獨當一面，有機會在被各界忽視的情況下，默默地問鼎國聯中區冠軍。

由於紅人隊的主力大多是年輕後起之秀，星度較為不足，尤其長期的招牌球星瓦托(Joey Votto)已轉戰藍鳥，球迷所認識的紅人球員可能又更少了。不過別忘了紅人其實去年就已是黑馬，他們2022年才吞下100敗、僅拿下62勝，但上季不僅一口氣進步到82勝，季中還拿過12連勝，甚至到8月初還在分區龍頭的位置，到了球季最後一週還是國聯外卡競爭者。儘管紅人最終功虧一簣，但表現仍相當令人激賞，這一切靠的就是這批年輕球員。去年他們打者平均年齡才26.8歲，國民並列國聯最年輕，投手27.7歲則僅次於海盜與馬林魚隊。

今年紅人陣容依舊維持年輕活力，最受矚目的莫過於他們火力與速度兼備的強力打線。較為可惜的是去年拿下國聯新人王票選第5名的麥可連(Matt McLain)開季前才動左肩手術，今年能否回歸仍是未知數，否則他與迪拉克魯茲(Elly De La Cruz)會是年輕世代中最受期待的二游組合。不過紅人打線在少了麥可連後仍相當有看頭，尤其是去年大受瓦托讚賞的迪拉克魯茲，未來將會是接棒瓦托的球隊看板球星。

紅人新秀內野手迪拉克魯茲去年只打了98場比賽，就有13轟、7支三壘打、15支二壘打、35次盜壘成功的優異成績，本季成為專職先發游擊手之後，表現應該能更上一層樓。 美聯社

去年9位拿到國聯新人王票數的球員當中，紅人隊就佔了3名，除了麥可連和迪拉克魯茲之外，另一位是繳出23轟、.820OPS的史提爾(Spencer Steer)。去年出賽63場就敲出13轟的「字母哥」英卡納西昂．史川德(Christian Encarnacion-Strand)也相當被看好，他在2022年季中與史提爾一起被雙城交易到紅人，而紅人送出的馬勒(Tyler Mahle)後來僅在雙城投42局，當年的交易可說是紅人的搶劫。而上季紅人bWAR值最高的佛瑞多(TJ Friedl)可說攻守俱佳，期待他五月傷癒歸隊後的表現，此外他們還以3年4500萬美元簽下去年繳出22轟的坎德拉利歐(Jeimer Candelario)，期許他以老大哥的身分給予這批年輕新秀更多指引。

紅人除了火力備受關注外，團隊速度也相當驚人，去年以190盜高居全聯盟之冠，其中速度最快的是迪拉克魯茲，他去年出賽98場就繳出35次盜壘成功。而紅人今年下半年可能還會有另一位大物打者在大聯盟亮相，他是季前才因違反禁藥規定遭禁賽80場的馬特(Noelvi Marte)，被Baseball America評選為今年百大新秀第23名。

紅人輪值陣容雖不若打線來得亮眼，但幾位年輕投手也是爆發的潛力股，包括2017年的選秀榜眼葛林(Hunter Greene)、2022年新人王票選第6名的羅多洛(Nick Lodolo)及艾伯特(Andrew Abbott)，待羅多洛本月中傷癒復出後，這三位年輕輪值就能正式合體。紅人季前還以一年1400萬簽下蒙塔斯(Frankie Montas)這位老經驗的投手，他2021年曾在運動家繳出187局、3.37防禦率的成績，去年則因手術幾乎整季報銷，若今年得以恢復3年前的身手，對紅人會是莫大幫助。

去年紅人牛棚防禦率4.11明顯優於先發輪值的5.43，最大的因素莫過於強力終結者狄亞茲(Alexis Diaz)。狄亞茲的實力並不遜於他的哥哥(Edwin Diaz)太多，去年拿下國聯第3高的37次救援成功，已是聯盟頂尖的終結者。

狄亞茲在2022年季中才上大聯盟，但在去年球季就成為球隊王牌終結者，雖然觸身球投得很多，但三振功力實在驚人。 美聯社

紅人隊上一次打進季後賽是因疫情縮短賽季的2020年，拿下分區冠軍則要回溯到2012年。去年差一點就拿下季後賽門票的他們，今年在年輕主力更趨成熟的情況下機會理應更大，加上國聯中區會是本季國聯最弱的一區，別說重返季後賽了，就連在分區封王都有相當大的可能性。接下來就看紅人能否克服傷兵問題成為今年最大黑馬，並拿下睽違12年的分區冠軍了。